Жителям Астаны изменят график работы

Для решения вопроса с пробками в утренние часы пик график работы сотрудников ряда компаний и организаций в Астане будет изменен. Об этом сообщил заместитель акима столицы Сергей Хорошун на правительственном часе в Сенате РК, передает Kazpravda.kz.

С этой целью сейчас разрабатывается специальный план.

"Мы сейчас прорабатываем и в ближайшие 2-3 недели примем решение по изменению графика – начала работы – для всех категорий жителей. То есть попытаемся разгрузить, передвинуть начало, чтобы одновременно в 8-9 часов весь город на работу не выезжал", – сообщил Хорошун в ответ на вопрос сенатора Рашита Ахметова, который поинтересовался планами акимата по разгрузке административного центра левобережья, в частности улиц Мәңгілік Ел, Кунаева и Достык. Движение на данных улицах, отметил депутат, блокирует проезд в том числе в сторону аэропорта.

Еще одной мерой для сокращения пробок на левом берегу, добавил замакима, является строительство развязки. 

"На сегодняшний день необходимо проработать: либо это будет подземный, либо надземный", – уточнил он.

Вопрос изменения рабочего графика жителей столицы уже поднимался в 2015 году. Тогда власти столицы инициировал перенос начала школьных занятий на 7.40. Но родители школьников высказались против.

В 2016 году ряд компаний и городских организаций все же перешли на более ранний режим работы, в их числе акимат, сотрудники которого начинают рабочий день в 8.30.

