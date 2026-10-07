Жителям области Ұлытау расширили доступ к соцвыплатам

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Теперь их предоставят более 9 тыс. граждан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Ұлытау выявила ограничения при предоставлении социальной помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

Единовременные выплаты назначались лишь при 3 из 11 заболеваний, включённых в установленный перечень. Граждане с остальными заболеваниями такой поддержки не получали.

По акту прокурорского надзора нормативные правовые акты пересмотрены, а круг получателей помощи расширен. В результате более 9 тысяч жителей области Ұлытау получат единовременные социальные выплаты.

 

#прокуратура #нарушение #соцвыплаты

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