Жителям области Ұлытау расширили доступ к соцвыплатам

Теперь их предоставят более 9 тыс. граждан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Ұлытау выявила ограничения при предоставлении социальной помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

Единовременные выплаты назначались лишь при 3 из 11 заболеваний, включённых в установленный перечень. Граждане с остальными заболеваниями такой поддержки не получали.

По акту прокурорского надзора нормативные правовые акты пересмотрены, а круг получателей помощи расширен. В результате более 9 тысяч жителей области Ұлытау получат единовременные социальные выплаты.