Общество
Жителям столицы напомнили о временном перекрытии ряда центральных улиц
Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с Управлением административной полиции ДП в рамках среднего ремонта автомобильных дорог ведутся работы по проспекту Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.     

В связи с этим, с 19 по 21 июля текущего года по пр. Республики на участке от пр. Богенбай батыра до ул. А. Иманова будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.

Также с 9:00 часов будет ограничено движение автотранспортных средств на сквозных проездах на пересечениях пр. Республики – ул. А. Жангельдина, пр. Республики – ул. С. Сейфуллина.

С 18:00 часов – на пересечении пр. Республики – пр. Абая, с 21:00 – на пересечении пр. Республики – ул. Кенесары.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В связи со сжатыми сроками завершения ремонтных работ, работы на вышеуказанном участке будут проводиться круглосуточно (в дневное и ночное время).

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ремонтному процессу и к круглосуточному режиму работ", – отметили в акимате.

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