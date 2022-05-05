Жителям Узбекистана будут возвращать часть расходов за путешествия внутри страны

С 1 июня 2022 года работодатели Узбекистана должны будут создавать для работников возможности для путешествия внутри страны один раз в год. Соответствующие требования предусмотрены в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма», передает Kazpravda.kz.

Как отмечается в постановлении, размещенном на официальном сайте Президента Узбекистана, «В целях поднятия туризма на стратегический уровень в экономике республики, диверсификации и существенного увеличения объемов услуг внутреннего туризма, создания необходимых условий для ознакомления граждан с туристическим потенциалом страны, улучшения качества предоставляемых туристских услуг и повышения конкурентоспособности на мировых рынках, создания дополнительных возможностей для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, ускоренного развития современной сервисной инфраструктуры, а также обеспечения занятости и расширения источников дохода населения:

Установить порядок, в соответствии с которым с 1 июня 2022 года в рамках программы «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!»:

работодателями в коллективные договоры включаются правила по созданию для работников возможностей осуществления местных путешествий один раз в год;

часть расходов по путешествиям покрывается за счет средств внебюджетных фондов работодателей и других источников, не запрещенных законодательством».

Ответственные за развитие внутреннего туризма госорганы и организации совместно с работодателями должны ежегодно утверждать график путешествий и обеспечивать осуществление путешествий работников по республике.

При этом с 1 сентября 2022 года для граждан Узбекистана будет внедрен порядок возврата части расходов (сashback) на внутренние путешествия в рамках программы «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!».

Расходы за путешествия возвращаются при одновременном совершении во время поездки следующего:

- пользования авиа-, железнодорожным и (или) автомобильным транспортом;

- пользования услугами средств размещения;

- посещения организаций культуры;

Возврат расходов за путешествия осуществляется каждому туристу в следующих размерах:

- 15 процентов от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением, но не более 150 тысяч сумов;

- 15 процентов от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе, но не более 80 тысяч сумов;

- 15 процентов от суммы расходов при ночевке в средствах размещения, но не более 80 тысяч сумов;

- 50 процентов от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов;

Подлинность расходов будет проверяться.