Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге

Овцы успели "откочевать" на пока пастух спасался от холода, передает Kazpravda.kz

Фото: Алау

В поселке Кокалат Костанайской области 51-летний мужчина сообщил о пропаже скотины участковому, сообщает Алау.

Выяснилось, что пастух, смотревший за животными, замерз и пошел на обогрев. Когда вернулся, их уже не оказалось на прежнем месте.

Участковый вызвал на подмогу коллег, полицейские приступили к поиску животных. Сам хозяин с пастухом направились искать животных в противоположном направлении.

"В тот день, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха была ниже 20 градусов. В нашем районе очень много волков. Поэтому мы решили не медлить", - рассказал участковый инспектор Олжас Абенов.

После семичасового поиска скот был найден в районе ауыла Акколь. 800 голов МРС успели пройти около 50 километров от места пропажи.