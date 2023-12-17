Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге

Сельское хозяйство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Овцы успели "откочевать" на пока пастух спасался от холода, передает Kazpravda.kz

Фото: Алау

В поселке Кокалат Костанайской области 51-летний мужчина сообщил о пропаже скотины участковому, сообщает Алау.

Выяснилось, что пастух, смотревший за животными, замерз и пошел на обогрев. Когда вернулся, их уже не оказалось на прежнем месте.

Участковый вызвал на подмогу коллег, полицейские приступили к поиску животных. Сам хозяин с пастухом направились искать животных в противоположном направлении.

"В тот день, несмотря на солнечную погоду, температура воздуха была ниже 20 градусов. В нашем районе очень много волков. Поэтому мы решили не медлить", - рассказал участковый инспектор Олжас Абенов.

После семичасового поиска скот был найден в районе ауыла Акколь. 800 голов МРС успели пройти около 50 километров от места пропажи.

"Стоимость одного барана 40-45 тысяч. Если бы не полицейские, я мог понести ущерб более 35 миллионов тенге. Спасибо, за своевременную помощь", - поблагодарил сотрудников полиции владелец животных.
 

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