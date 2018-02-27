​Живая вода Востока

Минимум у двух озер найдены новые целебные свойства, способные стать основой для санаторно-курортного лечения.

Восточный Казахстан уникален по числу и разнообразию водоемов. Область насчитывает больше тысячи рек и свыше 2 тыс. озер и водохранилищ! Целебные свойства одних, например Рахмановских ключей или Алаколя, давно известны и активно используются. Стимулом для изучения других послужила программа «Рухани жаңғыру».

Как отметил руководитель управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев, в работе по развитию туристических объектов решено использовать научный подход. С помощью ученых из Томска были проанализированы пробы воды, взятые на Алаколе, Маркаколе, Рахмановских ключах, Зайсане, Шыбындыколе и других озерах. На исследование отправились также пробирки с водой из источников Барлык-Арасан, Коныр-Аулие и Святой Ключ.

Итоги первого этапа проекта «Жемчужина Восточного Казах­стана» подведены. По заключению минералогов, концентрация соли в озере Шошкалы (Бескарагайский район) достигает 15 граммов на литр, и по ионно-солевому составу вода полезна для людей с проблемами кожи, нервной сис­темы, кровообращения, органов дыхания и пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем. На озере есть сероводородные грязи. Другими словами, водоем подходит для открытия бальнео­логической лечебницы.

Удивительные результаты принесли исследования проб, взятых на Алаколе. Ученые давно знали о гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатном магниево-натриевом сос­таве здешней воды, сродни морской. Сегодня выяснилось: вода еще содержит радон – природный радиоактивный газ, способный при небольших концентрациях давать лечебный эффект. В том числе при заболеваниях суставов, эндокринных, гинекологических, желудочно-кишечных и т. д.

Новые знания – это новые возможности для туризма. С появлением санаториев сезон отдыха на природе будет длиться круг­лый год.

– Это даст объектам вторую жизнь, – считает Жасулан Сарсебаев. – Можно отдохнуть на озерах не только летом, но и зимой, вес­ной, осенью. Такие предложения интересны для соседнего Китая.

В ыннешнем году исследования водных источников продолжатся. Предстоит изучить минеральный состав Жаланашколя, Арасана, Язевого и Монастырского озер. По словам специалистов управления туризма и внешних связей, уникальные ресурсы природы Восточного Казахстана необходимо тщательно изучать, сохранять и использовать во благо людей.