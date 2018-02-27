​Живая вода Востока

Статьи
2174
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Минимум у двух озер найдены новые целебные свойства, способные стать основой для санаторно-курортного лечения.

Восточный Казахстан уникален по числу и разнообразию водоемов. Область насчитывает больше тысячи рек и свыше 2 тыс. озер и водохранилищ! Целебные свойства одних, например Рахмановских ключей или Алаколя, давно известны и активно используются. Стимулом для изучения других послужила программа «Рухани жаңғыру».

Как отметил руководитель управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев, в работе по развитию туристических объектов решено использовать научный подход. С помощью ученых из Томска были проанализированы пробы воды, взятые на Алаколе, Маркаколе, Рахмановских ключах, Зайсане, Шыбындыколе и других озерах. На исследование отправились также пробирки с водой из источников Барлык-Арасан, Коныр-Аулие и Святой Ключ.

Итоги первого этапа проекта «Жемчужина Восточного Казах­стана» подведены. По заключению минералогов, концентрация соли в озере Шошкалы (Бескарагайский район) достигает 15 граммов на литр, и по ионно-солевому составу вода полезна для людей с проблемами кожи, нервной сис­темы, кровообращения, органов дыхания и пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем. На озере есть сероводородные грязи. Другими словами, водоем подходит для открытия бальнео­логической лечебницы.

Удивительные результаты принесли исследования проб, взятых на Алаколе. Ученые давно знали о гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатном магниево-натриевом сос­таве здешней воды, сродни морской. Сегодня выяснилось: вода еще содержит радон – природный радиоактивный газ, способный при небольших концентрациях давать лечебный эффект. В том числе при заболеваниях суставов, эндокринных, гинекологических, желудочно-кишечных и т. д.

Новые знания – это новые возможности для туризма. С появлением санаториев сезон отдыха на природе будет длиться круг­лый год.

– Это даст объектам вторую жизнь, – считает Жасулан Сарсебаев. – Можно отдохнуть на озерах не только летом, но и зимой, вес­ной, осенью. Такие предложения интересны для соседнего Китая.

В ыннешнем году исследования водных источников продолжатся. Предстоит изучить минеральный состав Жаланашколя, Арасана, Язевого и Монастырского озер. По словам специалистов управления туризма и внешних связей, уникальные ресурсы природы Восточного Казахстана необходимо тщательно изучать, сохранять и использовать во благо людей.

Популярное

Все
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Когда один шаг важнее тысячи слов
Студенты возвращаются домой
Рабочие места плюс инвестиции
В тишине, рука об руку
Чудеса медицины
Корону разыграют в Астане
Месси обыграл Роналду
Более двухсот шаржей представил в Центральном государственном музее известный художник-карикатурист, журналист Еркин Нуразхан
Устойчивый тренд на улучшение
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Небесно-голубой на белом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 января
Дело Мухамедиулы: арестован экс-замдиректора Нацмузея Алмаз Нуразхан
Битва чемпионок
Пациенты Центра психического здоровья в Актау объявили голодовку и зашили рты
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Почему гаснут огни аулов?
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Статьи
Небесно-голубой на белом
Статьи
В тишине, рука об руку
Статьи
Битва чемпионок
Статьи
Студенты возвращаются домой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]