​Живее всех живых

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Кстати, знаете ли вы, сколько примерно тратится денег на взятки? По данным общественного фонда «Транспаренси Казахстан», в пределах одного процента ВВП в год. Например, в соседней России несколько лет назад называлась цифра в 30 миллиардов долларов. А у нас, по данным Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, за два последних года только на установленные взятки ушло 48,5 миллиарда тенге.

Взятки действительно очень влияют на качество нашей с вами жизни. Ведь подумайте, почему у нас, например, падают только что построенные дома, дороги бывают плохие или почему неважно учат, лечат и защищают в судах? Потому что все это – различные лики коррупции. В современной бизнес-среде обыденными стали такие понятия, как «откат», «распил» и тому подобное. Если верить предпринимателям, без этого не заключается практически ни одна сделка. Как свидетельствуют официальные источники, сегодня самыми коррумпированными считаются сфера госзакупок, органы внутренних дел, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство.

Если учесть, что перед Казахстаном на ближайшие десятилетия поставлена амбициозная задача войти в число самых развитых стран мира, то с коррупцией необходимо бороться самым кардинальным образом, ведь как ржа разъедает железо, так и коррупция разъедает государство, мешая ему двигаться вперед. Именно поэтому Президент страны в числе приоритетных назвал и задачу по снижению уровня коррупции в стране.

Пока этот уровень оставляет желать лучшего – по последним данным международной организации Transparency International, Казахстан в индексе восприятия коррупции занимает 123-е место. При этом самой свободной от коррупции страной эксперты назвали Данию, разместив ее на первой строчке рейтинга государств по уровню восприятия коррупции. А вот самое последнее место – 161-е– занял Ирак.

Возникает естественный воп­рос: что же делать? Почему не удается побороть коррупцию, несмотря на солидную нормативно-правовую базу, отраслевые программы по противодействию коррупции и многочисленные организации, призванные с нею бороться? Как считают специалисты, велосипед здесь изобретать не нужно – чтобы не было коррупции, необходимы прозрачность общества и грамотно продуманная система сдержек и противовесов. Эта система весьма эффективно работает, например, в той же Дании, а также в Финляндии и Новой Зеландии, где, согласно международным оценкам, практически нет коррупции. В десятку государств, наименее пораженных коррупцией, также входят Швеция, Сингапур, Швейцария, Австралия, Норвегия, Канада и Нидерланды.

Некоторые радикально настроенные граждане предлагают ужесточить наказание за коррупционные преступления, вплоть до возвращения смертной казни. Как тут не вспомнить профессора Преображенского из знаменитого романа Булгакова «Собачье сердце», который утверждал, что разруха начинается в головах. Поэтому, как мне представляется, надо не столько пугать тюремными нарами, сколько правильно воспитывать представителей новых поколений, чтобы у них в приоритете был не свой карман, а благо государства и его граждан. А здесь у нас явно что-то сбилось в настройках…

