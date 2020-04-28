​Живи, малыш!

Как рассказал заведующий отделением Мангистауского областного перинатального центра Умид Рашидов, до родов у 29-летней матери беременность протекала с рядом осложнений. Чтобы спас­ти ребенка, врачам пришлось провести роженице кесарево сечение, и на свет появилась девочка весом 1 000 граммов, рост новорожденной составлял 32 см. После операции состояние матери и ребенка оценивалось как тяжелое.

Маленькая пациентка поступила в реанимационное отделение для новорожденных с предварительным диагнозом «респираторный дистресс синдром», другими словами, с незрелостью легких из-за недоношенности. Врачи констатировали высокий риск реализации внутриутробной инфекции. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. В процессе лечения медики провели такие обследования, как рентген и УЗИ, которые показали наличие открытого артериального протока 16 мм (допустимая норма не должна превышать 15 мм).

– Проведены консультации с детским кардиологом и кардиохирургом. В результате ребенку был поставлен диагноз «врожденный порок сердца». Детский кардиохирург Ернур Ордабаев взял малышку на операцию. Сейчас ребенок находится на аппарате СИПАП, то есть на респираторной поддержке, – сообщил Умид Рашидов. – Данный вид операций на базе областного перинатального центра прак­тикуется с 2019 года. Благодаря данной практике, а также профессионализму моих коллег сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Как только малышка начнет самостоятельно дышать, необходимое лечение будет продолжено. Решено, что на это время мать и дитя будут находиться в областном перинатальном цент­ре. Врачи поясняют: как только девочка наберет в весе больше 1 800 граммов, она получит первую прививку согласно графику. Только после этого маленькая пациентка будет выписана домой.