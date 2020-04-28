Свежий выпуск
​Живи, малыш!
Элина Зироян

Как рассказал заведующий отделением Мангистауского областного перинатального центра Умид Рашидов, до родов у 29-летней матери беременность протекала с рядом осложнений. Чтобы спас­ти ребенка, врачам пришлось провести роженице кесарево сечение, и на свет появилась девочка весом 1 000 граммов, рост новорожденной составлял 32 см. После операции состояние матери и ребенка оценивалось как тяжелое.

Маленькая пациентка поступила в реанимационное отделение для новорожденных с предварительным диагнозом «респираторный дистресс синдром», другими словами, с незрелостью легких из-за недоношенности. Врачи констатировали высокий риск реализации внутриутробной инфекции. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. В процессе лечения медики провели такие обследования, как рентген и УЗИ, которые показали наличие открытого артериального протока 16 мм (допустимая норма не должна превышать 15 мм).

– Проведены консультации с детским кардиологом и кардиохирургом. В результате ребенку был поставлен диагноз «врожденный порок сердца». Детский кардиохирург Ернур Ордабаев взял малышку на операцию. Сейчас ребенок находится на аппарате СИПАП, то есть на респираторной поддержке, – сообщил Умид Рашидов. – Данный вид операций на базе областного перинатального центра прак­тикуется с 2019 года. Благодаря данной практике, а также профессионализму моих коллег сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

Как только малышка начнет самостоятельно дышать, необходимое лечение будет продолжено. Решено, что на это время мать и дитя будут находиться в областном перинатальном цент­ре. Врачи поясняют: как только девочка наберет в весе больше 1 800 граммов, она получит первую прививку согласно графику. Только после этого маленькая пациентка будет выписана домой. 

Популярное

Все
Цены давят на бизнес и бюджет
Как «запортачено», так и заплачено
Указ Президента Республики Казахстан
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
Остался счетчик без методики
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
В новый учебный год со старыми вопросами
Указ Президента Республики Казахстан
Гидроресурсы Тургайского края
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
Премьера в столице
Медовар из Сырымбета
Вопросы и ответы
Конституция: идеи и люди
Северный полюс успеха
Запас кормов карман не тянет
Системная поддержка
Без шаров
Осень. Снова дефицит солярки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Сенаторы зарегистрированы
Свежий выпуск
Системная поддержка
Свежий выпуск
Вопросы и ответы
Свежий выпуск
Полезный коэффициент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]