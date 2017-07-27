Альтернативное водоснабжение

В рамках проекта состоялся семинар-практикум, где специа­листы подробно осветили воп­росы водоснабжения регио­на посредством подземных вод через родники, рассказали об альтернативных методах водообеспечения в условиях обмеления реки Урал. Как отметил руководитель МОО «Жас эколог» Манарбек Ажкенов, проект «Живи, родник Приуралья!» реализуется через программу поддержки малых грантов США в Казах­стане в социальном партнерстве с ОО «ЭкоДАР» при поддержке Министерства иностранных дел для перехода Казахстана на «зеленую» экономику.

– Угроза дефицита питьевой воды еще больше обострилась в настоящее время, и особенно тяжелое положение сложилось в нашей Западно-Казахстанской области. Сейчас государством выделяются огромные средства для подведения чистой воды к населенным пунктам районов области, и, по результатам наших исследований, использование родниковой воды сможет не только удешевить этот процесс, сделать его эргономичным, но и расширить площадь обеспечения питьевой водой. В рамках реализации проекта мы побывали во многих райо­нах нашей области, провели природоохранные мероприятия на родниках в селе Егиндиколь Каратобинского района, Аксай Таскалинского района, Тельман Теректинского района и других, – сказал Манарбек Ажкенов.

Волонтеры МОО «Жас эколог» провели основательную работу по поиску родников в области, их санитарной очистке, а также благоустройству, уделили большое внимание исследованию природных ландшафтов края, поиску памятников природы.

Как отметил ученый, действительный член Географичес­кого общества Академии наук РК, международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения, профессор Максут Мурзагалиев, проблема водообеспечения стоит очень остро. По прогнозам, в будущем около 3 млрд населения земного шара будет испытывать нехватку пресной воды.

– У нас в Западно-Казахстанской области главной водной артерией является река Урал. Как вы знаете, сейчас Урал мелеет, и эта тенденция сохраняется на протяжении длительного времени. Соответственно, уменьшается биоразнообразие, пропадают некоторые виды растений, в том числе и редких. Эта тенденция характерна для низовий Урала, нашей и Атырауской областей, – отметил профессор.

Альтернативными источниками водообеспечения и сохранения живой природы нашего края ученые-экологи называют поиск и спасение родников на территории области по принципу «зеленой» экономики.

Живая вода крутоярья

Участники проекта «Живи, родник Приуралья!» также выехали в близлежащий Теректинский район, где сохраняются уникальные природные ландшафты и ведется работа по спасению родников. Учеными уже давно доказана прямая взаимосвязь воды с произрастанием различных видов растений, ее влияние на изменение климата. Члены экс­педиции посетили заказник «Дубрава», расположенный на территории 6 га, Воровскую балку, являющуюся частью Кирсановского заказника, Полоусов и Сауркин яры, Белый лоб, родник Карабулак, находящийся близ села Тельман.

Как отметил директор теректинского Дома детского творчества Геннадий Кремер, в этих местах природа создала впечатляющие ланд-шафты, только на территории Теректинского района до Уральска насчитывается 5 яров, образованных из соляных куполов и признанных памятниками природы.

– У нас есть балочные леса, в которых скрываются родники. Растительность сходна средней полосе России, что для нашего климатического пояса в принципе редкость. Такие редкие растения, как папоротник, бересклет бородавчатый, осина, медуница, дикий торн, чистотел, чабрец, и другие считаются лекарственными. Есть версия, что эти растения попали к нам в ледниковый период. Мы ведем обширную работу по сохранению родникового богатства. В 70 км от Федоровки есть родник Дадем, почитаемый как святое место. В 2011 году мы высадили там 47 сосновых саженцев, однако во время пожара, когда горела степь, у нас осталось всего 17 сосен. Пожар, повторившийся на следующий год, уничтожил их все. Потом мы высадили черный тополь, эти деревья принялись. Еще один родник Дадем есть в Сырымском районе, там тоже проводились работы по благоустройству и облагораживанию территории. Чаще всего в родниковых местах есть залежи песка и мела, которые выступают в роли адсорбента и естественного очистителя воды от примесей.

На глубине 16–17 метров у нас идут грунтовые воды, вода солоноватая. 27–28 мет­ров – пресная вода очень мягкого свойства. Однако сейчас идет засоление скважин, и вода становится жесткой. Чтобы не допустить этого, нужно проводить работы по очистке имеющихся родников, – сказал Геннадий Кремер.

Пожалуй, никакие слова в языке не опишут величия девственной природы, где практически не ступает нога человека. А приуральные пейзажи вполне достойны пера Пришвина, Паустовского и Астафьева. В заказниках зап-рещена любая антропогенная деятельность, поэтому здесь не протаптываются тропинки, не спиливаются деревья, даже сухие. Кроме того, реликтовые дубы, растущие в заказнике «Дубрава», являются естественными насосами, способными брать воду глубоко из-под земли, таким образом притягивая влагу ближе к поверхности почвы.

Яр Белый лоб высотой 28 м, Сауркин яр – 32, его называют самой высокой точкой Урала. Здесь река причудливо изгибается, образуя водную петлю вокруг небольшого островка. В отвесных стенах крутоярья можно разглядеть норы лас-точек и стрижей. Местные относятся к реке, поилице и кормилице, уважительно, ласково называя батюшкой Уралом.

Рациональное сбережение

А вот озеро близ села Тельман, рядом с полигоном Сункар, вполне можно привести в пример рационального сбережения и использования родникового богатства. Водоем, глубина которого составляет около 20 м, возник из родника Карабулак. Сейчас озеро благоустроено плитами, построена плотина. По другую сторону – родник Акбулак, вода в котором всегда холодная и чистая.

– Из этой запруды местные жители берут воду для полива бахчи, водопоя скота, она удобна для растениеводства и животноводства. Это один из примеров, как можно использовать воду из родников. Нужно рассмат­ривать ситуацию с точки зрения рациональности, необходимо, чтобы родники и запруды имели пропускную способность, чтобы не было засоления воды, – сказал Максут Мурзагалиев.

По словам руководителя проекта «Живи, родник Приуралья!» Манарбека Ажкенова, в области и дальше будут организовываться мероприя­тия по охране родников и изучению природного богатства страны.

– Для этой работы мы призываем всех учащихся, студенческую и сельскую молодежь. У родников, которым угрожают гибель, заиление, загрязнение, необходимо провести каптаж, огородить места выхода воды на поверх-ность, очистить берега от бытового мусора, посадить деревья и кустарники, – сказал М. Ажкенов.

– Я очень рада, что нас пригласили ознакомиться с результатами проекта, на реа­лизацию которого были выделены средства по прог-рамме малых грантов посольства США в Казахстане. В рамках программы ежегодно неправительственным организациям предоставляются гранты на реализацию разного рода значимых проектов. Ежегодно тематика и направления проектов меняются, в целом это делается для поддержки неправительственных организаций, молодежи, экологических движений, образовательных проектов. Объем общего финансирования по республике составляет до 200 тысяч долларов, – подытожила главный специалист посольства США в Казахстане Асемгуль Бекешева.