Медицинские работники, заготавливающие кровь и ее компоненты для всех лечебных учреждений страны, в отличие от большинства своих коллег всегда находятся в тени. Таких специалистов, вносящих неоценимый вклад в борьбу за жизнь и здоровье пациентов, даже в своей профессиональной среде по праву называют бойцами невидимого фронта. Порой именно кровь и ее компоненты становятся незаменимым ресурсом для спасения жизни человека. По статистике ВОЗ, каждый третий человек в мире нуждается или будет нуж­даться в переливании крови.

– Кровь – это живое лекарство, которому пока нет замены, – говорит врач-организатор донорства Республиканского центра крови МЗ РК Кулсагира Сарсенбина. – Люблю работать с людьми и получаю огромное удовлетворение от того, что приношу пользу обществу. Благодаря своей работе обрела много друзей, и это помогает мне в организации донорства.

Кулсагира Сейдахметовна могла давно почивать на заслуженном отдыхе, но опытный профессионал востребован в коллективе, отвечая за самый ответственный участок – заготовку крови и ее компонентов. Со своими коллегами она отвечает за качество предоставляемого материала и его своевременную доставку в лечебные учреждения. По ее словам, работа в службе крови требует знания всего технологического процесса, его грамотной организации и умения держать в уме большой объем информации.

График выезда ее бригады на предприятия, в воинские части и вузы планируется заранее, потому что конвейер по заготовке живого лекарства не должен останавливаться. Они всегда помнят о том, что ежедневно и ежечасно в больницах города требуется кровь. Более того, в любой момент она может быть востребована для спасения жизни человека в экстренных случаях. От слаженной работы возглавляемого ею участка зависит не только здоровье, но порой и жизнь огромного количества пациентов. Врач считает, что весь технологический процесс в центре настолько хорошо отлажен и отработан, что все заказчики всегда своевременно получают кровь и необходимые ее компоненты.

Кулсагира Сарсенбина скромно отмечает, что у нее самая обычная биография: воспитывалась в многодетной семье участника Великой Отечественной войны в Алматинской области, окончила школу с серебряной медалью, пос­тупила в Алматинский государственный медицинский институт. После успешного окончания вуза в 1973 году Минздрав направляет молодого стоматолога в только что созданный Алматинский областной центр крови. Пройдя ускоренные курсы обучения в Ташкенте, она навсегда связала свою судьбу с этой сферой.

Сегодня она нисколько не сожалеет о том, что не стала стоматологом. Ее карьера стремительно пошла вверх – через год молодой специалист уже работала в долж­ности и. о. директора областного центра крови и подготовила организацию к участию в международной конференции по первичному здравоохранению в Алматы. За эту работу в 1978 году была наг­раждена медалью «За трудовое отличие». Показывая ее, Кулсагира Сейдахметовна признается, что именно эта медаль среди многочисленных наград, полученных в течение всей трудовой биографии, для нее была и остается самой дорогой. Не случайно говорят, что, попав однажды в эту службу, люди остаются здесь на всю жизнь. За 40 лет работы она успела поработать на всех участках, не только получив хорошие профессиональные знания и навыки, но и заслужив уважение коллег. Поэтому больше всего она ценит моральное удовлетворение от своей работы. И как истинный профессионал, она больше говорит не о себе, а о своей работе и коллегах.

Оглядываясь назад, Кулсагира Сарсенбина вспоминает страшные события 2008 года, когда из-за отсутствия единой системы контро­ля за качеством крови около 70 детей в Шыменте были заражены ВИЧ-инфекцией. Этот случай нанес немалый ущерб имиджу службы и привел к потере большого количества доноров. После этой ситуации была кардинально перестроена система сбора крови и ее компонентов для создания инфекционной безопасности. Тогда же по инициативе Кулсагиры Сейдахметовны была организована Казахстанская ассоциация доноров, которая активно проводила акции, встречи, «круглые столы» и стала внедрять международный принцип добровольной безвозмездной сдачи крови, рекомендуе­мой ВОЗ. Эта работа так увлекла ее, что она стала организатором донорства. Сегодня в Республиканском цент­ре крови ежегодно проводится около 20 000 донаций крови, такое же количество необходимого материала поставляет городской центр крови. На постоянной основе в онлайн-режиме ведется мониторинг наличия крови в мегаполисе. Основная доля приходится на НИИ и крупные лечебные учреждения города.

Потенциальным донорам Кулсагира Сарсенбина рассказывает о пользе кровосдачи для организма: донорство способствует стимуляции костного мозга, кровоснабжению внутренних органов, доноры с сердечно-сосудистыми заболеваниями, регулярно сдающие кровь, чувствуют улучшение состояния здоровья. При потере отработанной крови в организме появляются новые кровяные клетки, что способствует его омоложению. Здоровому человеку рекомендуется сдавать кровь 2 раза в год до 450 мл. Еще одно весомое преимущество для донора – вы сможете получить результаты анализа своей крови на все необходимые показатели абсолютно бесплатно. А при надобности еще и получить за ее сдачу предусмот­ренную Кодексом РК о здоровье денежную компенсацию.

Сегодня деятельность Респуб­ликанского центра крови, как отмечает Кулсагира Сейдахметовна, соответствует главным критериям: качеству, инфекционной безопасности и доступности компонентов крови в любое время. С 2008 года работает отечественная информационная система, которая не дает выйти за пределы утвержденных стандартов производства компонентов крови. В апреле текущего года в Астане прошел международный конгресс с участием ведущих мировых специалистов в этой области. Казахстанская служба крови признана лучшей в СНГ – высокий уровень ее развития стал одним из индикаторов состояния здравоохранения страны, которое получает большую государственную поддержку.