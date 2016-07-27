​Живописный реверанс

Мероприятие собрало более 30 ведущих художников Жетысу. На суд компетентного жюри они представили порядка 50 графических, декоративно-прикладных и живописных работ, выполненных в разных техниках и стилях. Акцию поддержали местные исполнительные органы.

На торжественное открытие и награждение победителей собрались насладиться творениями искусства студенты местных учебных заведений, общественные и культурные деятели региона. Все они были едины во мнении: каждая из представленных работ уникальна, имеет свою особенность. В них ярко отражена любовь к родному краю, его культуре, истории, природе. Они пополняют бесценную сокровищницу культурного наследия нашей независимой республики.

По итогам выставки-конкурса были определены победители и призеры. Так, заслуженное первое место с работой «Көш» заняла Айнур Бекбергенова. Елена Борисенко с творением «Суық хабар» завоевала второе место. И наконец, третье место поделили между собой автор работы «Ұлы көш» Нурболат Искаков и Сымбат Сарсенбаева, презентовавшая произведение «Заман-ай». Все они награждены грамотами и солидными премиями.