Животноводы бьют тревогу: нехватка воды в каналах приводит к гибели скота

– Главной проблемой для нас является дефицит кадров, в частности, механизаторов. Молодежь не хочет работать на тракторе, избегает работы в поле. Хотя платим 150 тысяч тенге на руки, предоставляем жилье и питание. При хорошей работе в виде премии выдаем 20 рулонов сена. Сейчас в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возраста, мы благодарны им, создаем для них все необходимые условия. От города далековато ехать по бездорожью, поэтому работники живут здесь в вагончиках, есть повар. Сегодня на поле работают трактора с сенокосилками, граблями, пресс-рулоном, стогометом. Работы начали с 5 июля, даст бог, до октября завершим, – рассказывает Жумабай Ембергенов. – Нашим тракторам по 30 лет, но покупать новую технику пока не получается. В тракторе главное, чтобы мотор работал, меняем его, а остальное – мелочи. По договору с «КазСуШар» за отпускаемую воду из канала ежегодно платим около 3 миллионов тенге, в зависимости от объема потребленной воды. В прошлом году положенную от государства субсидию – возмещение 50% затрат – не получили.

Нам сказали, что мы опоздали... Также не получили субсидии на заготовку кормов. Между тем расходов у нас достаточно. В день расход солярки составляет 200 литров, беру сразу на два дня 400 литров за 76 тысяч тенге. Там тоже субсидирования нет.



Нынешние проблемы животноводов должны быть решены при непосредственной поддержке государства, считают на селе.



Ранее, на расширенном заседании Правительства, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев показал, что знает о тяжелой ситуации в сельском хозяйстве, возникшей из-за засухи.



Глава государства поручил Правительству и акимам совместно с холдингом «Байтерек» в срочном порядке разработать комплекс мер для поддержки пострадавших фермеров и рассмотреть возможность заготовки сена на особо охраняемых природных территориях в качестве чрезвычайной меры.



– Государство в обязательном порядке окажет необходимую помощь, фермеры также должны подключиться к совместной работе, – сказал Президент.

По словам заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева, в регионе насчитывается около 184 тыс. голов крупного рогатого скота, 591 тыс. овец и коз, свыше 95 тыс. лошадей и около 33 тыс. верблюдов. Для их обеспечения требуется 573 700 тонн грубых кормов.– С прошлого года имеется остаток 22 100 тонн кормов. Из необходимых ныне 551 600 тонн 358 тысяч тонн будет заготовлено в нашей области, остальные 193 600 тонн доберем с лугов других областей по договоренности и путем закупки готовых грубых кормов. На сегодня заготовлено чуть более 10% от необходимого, – сообщил Кайрат Нурлыбаев.Также он отметил важность субсидий, выделяемых на кормозаготовку. Так, в прошлом году при поддержке региональных властей было выделено почти 700 млн тенге в виде субсидий около 300 крестьянских хозяйств. В нынешнем году требуется еще 600 млн тенге.– Из всех районов ситуация сложнее всего в Жылыойском. Район граничит с Мангистауской областью, где в этом году установилась особенно засушливая погода. Для жылыойских крестьянских хозяйств и частных скотоводов проводится заготовка кормов на территории Кызылкогинского района и в двух районах Актюбинской области – Кобдинском и Байганинском. Параллельно прорабатываются вопросы стабилизации цен на рулоны. Кроме того, проведены переговоры с акиматами Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, для того чтобы определить оператора по доставке комбикормов, ячменя, – отметил замакима.Ситуация в Исатайском районе также вызывает обеспокоенность. Местные животноводы бьют тревогу – нехватка воды в каналах приводит к гибели скота. Главная водная артерия здесь – Нарынский канал, который не ремонтировался с момента его сдачи в эксплуатацию 60 лет назад. В результате вода в канале и его протоках заболотилась, заросла камышом, скот в поисках водопоя попадает в эти болота и тонет.– К сожалению, Нарын относится к республиканской собственности, а деньги на ремонт не выделялись. На сегодня водопропускная способность канала очень низкая из-за его ветхости. Готовится ПСД на проведение ремонта. Но все же силами «КазСуШар» проводится работа по обеспечению хозяйств водой. Ею наполняются котлованы для водопоя скота, – пояснил Кайрат Нурлыбаев.Более или менее стабильная ситуация в Кызылкогинском районе, где с каждым годом растет поголовье скота, соответственно, жизнь жителей налаживается. На сегодня из запланированных 129 111 тонн кормовой травы заготовлено 20%.С акиматом Западно-Казахстанской области есть договоренность о предоставлении соседями 10 тыс. га площадей для заготовки кормов. Кроме того, на эти же цели из земельного фонда Кызылкогинского района для крестьянских хозяйств и частных животноводов выделено 96 участков общей площадью 71 150 га.По словам заместителя руководителя ТОО «Алгабас» Жумабая Ембергенова, у хозяйства есть 8 тыс. га лимана, но на сегодня сено косят на площади 5 тыс. га. Остальные участки по договоренности отданы животноводческим хозяйствам КХ «Сарайшык», «Ербол», «Асылайым» и другим. В связи с засушливой погодой удовлетворены все поступившие заявки от крестьян, участки для них распределены. Ежегодно на участке заготавливается 800 тонн сена, на данный момент заготовлено 400 тонн. Рулон с поля продается по 8 тыс. тенге, а с доставкой обойдется в 10 тыс. Алгабасцы заверяют, что завышать цены не планируют, рулон весом в среднем 250 кг будет стоить не дороже 10 тыс. тенге. В текущем году травостой хороший, урожайность с 1 гектара составляет 15 центнеров. Это ежегодный показатель, так как есть лиманное орошение. Но если в прошлые годы трава была и на неорошаемых участках, то в нынешнем году ее там нет.