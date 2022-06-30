Животных на 13 млн тенге отстрелил житель Абайской области

В Аягозском районе Абайской области мужчина отстрелил животных на 13 млн тенге, в их числе краснокнижный архар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Всего с начала года в регионе выявлено 11 фактов незаконной охоты на диких животных.

К примеру, при проведении рейдов сотрудники природоохранной полиции совместно с инспекторами Охотзоопрома на территории Тарбагатайского сельского округа Аягозского района выявили 38-летнего жителя села Аккожа, который незаконно охотился на архаров и норок.

«Добычу» злоумышленник подстрелил из гладкоствольного незарегистрированного оружия 28 калибра на окраине села Акшокы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 13 миллионов тенге, отметили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи «Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование с причинением крупного ущерба», санкция которой предусматривает штраф в размере до 6 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.