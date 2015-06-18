Животворящий мир танца Свежий выпуск 797 Евгения МЯГКОВА

Это одна из визитных карточек молодого коллектива. Зрители любят «Восточную рапсодию» и смот­рят не один раз, потому что вводятся новые номера, выступают новые исполнители, но остаются неизменными праздничная атмосфера, динамика, искусное сплетение лирических и зажигательных танцев, красочность хореографических композиций, неисчерпаемая энергия танцовщиц.

К гастролям в Семее готовились серьезно. Представлять современную хореографию в городе, где зарождалось отечественное театральное искусство, которое связано с именем Абая, – большая ответственность. В «Астана-Балете» работает немало тех, кто родился в Семее, например главный балетмейстер коллектива Айгуль Тати. «Восточная рапсодия» передает высокую культуру танца, когда пластика сливается с душой. И наша задача через движение передать саму суть танца, дойти до сердца каждого зрителя», – отметила Айгуль Тати перед началом гастролей.

На каждое выступление театра «Астана-Балет» всегда приводят юных зрителей. В Семее ребята пришли не только с родителями, но и с педагогами. Это были воспитанники областной специализированной балетной школы для одаренных детей, образованной в 2001 году. Камилия Исмаилова с гордостью говорит, что выпускники школы поступают в казахстанские и зарубежные вузы, уже танцуют на главной сцене страны – в театре Astana Opera. Может быть, станут выступать и в театре «Астана-Балет».

Десятилетняя Амина Берекенова рассказала, что она с радостью ходит в школу, очень любит балет, но чаще видит его по телевизору, ведь такие концерты, как нынешний, в Семее редкость. Выпускница нынешнего года Камилла Домагова когда-то пошла в школу по совету бабушки, а теперь планирует поступать в Казахский национальный университет искусств на факультет хореографии. Камилла тоже говорит, что хореографическим искусством зрители в Семее интересуются и ждут гастролей профессиональных коллективов. «Астана-Балет» как раз и видит свою задачу в том, чтобы представить лучшие работы театра всем казахстанским зрителям, и гастрольные поездки планируются во все города страны.

Знакомясь с пришедшими на концерт, можно многое узнать о вкусах, культурной жизни горожан. Чувствовалось, что в Семее есть традиция посещения концертов и спектаклей. Постоянные зрители – аккуратные старушки, надевающие лучшие свои наряды; завзятые театралы в длинных платьях, молодежь, которой сложно оторваться от компьютеров, телефонов и гаджетов, но ради таких событий она готова принести их в жертву; целые семьи, которые ходят в театр все вместе – бабушки, родители, дети. Но вот все на мес­тах, гаснет свет, и после первых звуков мелодии, когда на сцену выпорхнули в белых платьях танцовщицы, для зрителей весь остальной мир остался за стенами театра, в зале установилась тишина, которая прерывалась между номерами шквалом аплодисментов и криками «Браво!».

Публика высоко оценила не только каждый танец, но и режиссуру программы в целом. А это очень важно: как начинается концерт и как заканчивается. В «Восточной рапсодии» первое появление артистов на сцене и финальное – выверенные, эффектные. Открывается программа танцем «Красавицы», поставленным А. Тати на музыку этнофольклорной группы «Туран». Актрисы на сцене в воздушных светлых костюмах, их легкая поступь, изящные руки, нежные улыбки «перекликаются» с невесомыми лепестками цветов яблонь, которые можно видеть во время танца на большом экране...

После концерта публика выходила ошеломленная, улыбающаяся, делилась впечатлениями.

– Прекрасный коллектив! Какая синхронность, а сами идеи танцев, костюмы – выше всяких похвал, – заметила Галия Амирханова.

– Мы сегодня отмечали день рождения и после праздничного обеда пришли сюда. И правильно сделали. Знаете, в Москве ходили в Большой театр, но видеть казахстанских артистов – особое удовольствие, – поделилась Людмила Турарова.

– Давно не получала такого наслаждения от выступления артис­тов балета. Понравилось все-все! Выступали на одном дыхании. А какой финал! Улетает белая ткань, и вместе с ней исчезают балерины… Завтра еще приду, – твердо обещала Амина Мухамедова.

Заслуженный артист РК Ерболат Асылгазинов был более сдержан в эмоциях, но очень тепло говорил о выступлении:

– Мне понравился этот молодой коллектив. Помню, как танцовщицы начинали. Сейчас я работаю в Сингапуре и все время смотрю их выступления, выложенные в Интернете. Рад, что наконец увидел их вживую. Удивительно интересные номера, у театра «Астана-Балет» отличные перспективы. Знаю зарубежные коллективы, наш – очень высокого уровня, и главное – абсолютно оригинальный, имею­щий яркий национальный характер. Это радует.

– Выступление театра «Астана-Балет» – событие для города, – говорил перед заключительным концертом директор Театра им. Ф. Дос­тоевского Яков Горельников. – Семей не случайно называют казахстанской Меккой культуры и духовности, это театральный город, где ценят и понимают искусство. Сюда практически не приезжают коллективы, представляющие классическое искусство: симфонические и камерные оркестры, балетные труппы. Этот «пробел» ощущается, ведь, помимо любви к классическому искусству, люди должны быть приучены к нему, важно ходить на концерты, учиться понимать, чувствовать…

Выступление «Астана-Балет» восхитило, поразило, это общее мнение зрителей. Как руководитель творческий и административный отмечу и сам подход к гастролям: все было серьезно, солидно, артисты приехали, чтобы показать свое мастерство, привезли свой пол, лэд-экран, освещение, звук, подсветки, спецэффекты и так далее, а это говорит об уважении к зрителям и об уважении к самим себе, о профессионализме коллектива, дисциплине и самодисциплине. Обратил внимание на распорядок дня, все расписано по минутам. В 9.15 – приход в театр, станок, класс. Понятно, что только с поезда, кто-то не выспался…

Но я видел: все, и артисты, и технические работники, выкладывались в полную силу. А в 15.00 – грим, костюмы, вечером – концерт. «Восточная рапсодия» – цельная, интересная, колоритная программа, ее номера – эмоциональные, открытые, мастерски поставленные. Несомненно, у театра «Астана-Балет» очень хорошее будущее.



