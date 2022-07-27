Живой трафик

Разработка законопроекта «О противодействии торговле людьми» приведет отечественное законодательство в баланс с мировой правоприменительной практикой.

Торговля людьми – отжившее, казалось бы, явление, пережиток рабовладельческого строя. На деле же проблема живее всех живых, в том числе и в нашей стране. В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошел «круглый стол», приуроченнный к Международному дню борьбы с торговлей людьми.

Канат Нурмагамбетов, исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК сообщил, что МВД на системной основе проводятся республиканские оперативно-профилактические мероприя­тия, направленные на выявление фактов торговли людьми. Ежегодно регистрируется до 100 досудебных расследований по этой категории, пресекаются работы групп и каналы вывоза живого товара.

Так, например, в декабре 2021 года к различным срокам приговорены 17 человек из транснациональной группировки, занимающиеся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в государстве Бахрейн. К слову, по данным ООН, именно секс-эксплуатация является самой распространенной, на ее долю приходится свыше 50% фактов, связанных с трафиком людей.

Помогает в искоренении этого зла постоянная диалоговая площадка, действующая в виде межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми. Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов республиканского значения. Они нацелены на результат и принимаемые каждые три года правительственные планы с комплексом мероприятий, в реализации которых участвуют и госорганы, и НПО.

Последние – ярые борцы с жерт­вами торговли людьми. Около 20 неправительственных организаций активно участвуют в проведении семинаров, инфокампаний, рабочих групп, они привлечены к разработке законопроекта по противодействию торговле людьми в РК.

– Срок разработки концепции определен на сентябрь 2022 года, а проекта закона – апрель 2023 года. Межведомственной рабочей группой, созданной на базе МВД, при подготовке изучается модель законов ООН и СНГ, зарубежных стран, рекомендации международных организаций, исследования и анализ национальных экспертов и правоприменительная практика. В целом законопроект направлен на создание правовых и организационных основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, приведение в соответствие с международными стандартами некоторых понятий, определение уполномоченных органов, закрепление компетенции органов и организаций, являющихся субъектами противодействия, регулирование вопросов межведомственной координации, обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших, оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми, выполнение международных обязательств Республики Казахстан и другое. Принятие закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по совершенствованию национального законодательства, активизирует международное сотрудничество и улучшит правоприменительную практику, – подчеркнул Канат Нурмагамбетов.

Он отметил, что концепция законопроекта будет размещена на портале открытых НПА, где с ней может ознакомиться каждый, задав вопросы и внеся свои предложения, которые, как пообещали в ведомстве, в обязательном порядке будут рассмотрены и обсуждены.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова отметила, что торговля людьми – явление в первую очередь социальное, опасное для граждан, оно затрагивает права человека. К счастью, она не носит массовый характер, но стоит отметить, что порой эти преступления имеют не насильственный характер, а добровольный. Люди, загнанные в угол отсутствием денег, соглашаются на кабальные условия труда.

Более того, зачастую жертвы – не «новички», явление носит затяжной характер, а потому необходима профилактика. И крайне важно скорейшее принятие закона, над которым работают как отечественные, так и международные эксперты – это дает возможность не придумывать что-то новое, а уже проверенные методы проецировать на наши национальные реалии.

От лица Комиссии по правам человека ее секретарь Тастемир Абишев прокомментировал, что комиссия с 2005 года системно подходила к решению этой проблемы: сначала изучалось, как соблюдаются права мигрантов, потом ситуация с лицами без гражданства, беженцами, а в 2013 году был подготовлен первый специальный доклад «Актуальные проблемы защиты прав человека в сфере противодействия торговле людьми» сразу на трех языках. Тогда же были даны рекомендации Правительству нашей страны принять отдельный закон по противодействию торговле людьми. В 2021 году был подготовлен уже третий доклад. И тогда снова прозвучала рекомендация разработать отдельный закон на этот случай.