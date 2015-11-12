​«Живой журнал» снова в Казахстане

Доступ к «Живому журналу» был восстановлен после исполнения администрацией блог-платформы LiveJournal решений судебных органов Казахстана об удалении противоправных материалов, размещенных на ресурсе.

Представители LiveJournal сообщили об удалении с блог-платформы материалов, содержащих признаки пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, публичных призывов к совершению актов терроризма и изготовлению взрывных устройств. Напомним, ранее Сарыаркинским судом Астаны было вынесено постановление о закрытии с 20 августа 2011 года доступа к «Живому журналу» из-за распространения указанных материалов.

В результате Комитетом связи, информатизации и информации МИР РК принято решение о возобновлении доступа к ресурсу на территории Казахстана с 11 ноября текущего года.

Также в LiveJournal планируют открыть представительство в Казахстане и развивать казахстанский сегмент блог-платформы.

Справочно: «Живой журнал» – это блог-платформа для ведения онлайн-дневников (блогов). Предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные блоги («сообщества»), добавлять в друзья других пользователей и следить за их записями в «ленте друзей».