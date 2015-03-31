Живу и помню

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Бауыржан КУШЕРБАЕВ, студент Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана
Мой дед Хамит Кушербаев в 1943 году доб­ровольцем отправился защищать Родину. Родился он в селе Сарыготай Тайпакского района и воспитывался в семье своего деда Кушербая. Он-то и провожал его на фронт.
– Мы выехали на конях на окраину аула, – рассказывал дед. – Там Кушербай трижды обошел вокруг меня, благословил и сказал: «Айналайын, Хамитжан! Я буду твоим ангелом-хранителем».
И еще мой дедушка всегда повторял: «Детей воспитываешь до тех пор, пока они вырастут, а внуков – до смерти». Он был мне наставником и другом. Рассказывал о войне, наказывал беречь мир, любить родной край и свою страну. По его словам, тогда, в 43-м, его сначала направили в город Тоцк в военное училище на курсы командиров. После окончания учебы он участвовал в боях за прибалтийские города Вильнюс, Каунас, Гумбинин, Инстенбург.
Преодолевать все трудности, говорил он, помогали дружба, взаимовыручка и настоящее воинское братство людей разных национальностей. У всех была одна мечта – победа. Рассказывал он и о том, что самыми ожесточенными были сражения за освобождение Кенигсберга. Фашисты сопротивлялись с особым ожесточением, превращая каждый квартал и улицу в оборонительный рубеж. Во время этого штурма дед получил тяжелое ранение, спасая танкистов из горящего Т-34. Один из них был казах, а другой – русский. В госпитале дедушке была сделана сложнейшая операция. Хирургам удалось спасти ему ногу.
О том, как воевал, можно судить по наградам. Он был удостоен орденов Отечественной войны I степени, орденов Славы II и III степеней и боевых медалей. Там, на фронте, объяснял дед, мы были уверены в том, что мирная жизнь будет спокойной и благополучной. Мобилизовался он только в 1946 году. Но дома ждали печальные известия. Его отец Таудай погиб на фронте. Печальной была и судьба четырех братьев. Кобдык пропал без вести, Такен от тяжелых ран умер вскоре после окончания войны, Шабай и Салахадин в результате тяжелых ранений вернулись с подорванным здоровьем. Может быть, моего деда в годы военного лихолетья, действительно, спасало и хранило благословение Кушербая?
35 лет он проработал бухгалтером в совхозе «Базартобе». Односельчане его уважали, помнят и сегодня. Ему было присвоено звание почетного гражданина района, одна из улиц поселка названа его именем. Вместе с бабушкой Калимой они воспитали десять детей. Мы чтим память своих близких, в ратном бою отстоявших право жить в свободной и независимой стране, где преодолевать любые трудности тоже помогают сплоченность и единение людей разных этносов. В честь Героя Советского Союза Момышулы дед дал мне имя – Бауыржан. Мой долг – быть достойным этого высокого доверия.

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