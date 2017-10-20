Живущие за чертой бедности в Казахстане будут получать соцпомощь по-новому

В Казахстане с 1 января 2018 года адресная социальная помощь будет оказываться в новом формате. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"С 1 января следующего года мы будем внедрять адресную социальную помощь в новом формате. Она будет оказываться всем семьям, у которых доход на каждого члена семьи в пределах 40 процентов от прожиточного минимума, так называемая черта бедности", – сказала Жакупова.
Как сообщила вице-министр, соцпомощь будет двух видов – безусловная и обусловленная.
"Безусловная – денежная помощь, которая будет оказываться всем семьям, не имеющим в составе трудоспособных членов семьи – одинокие мамы, либо мамы, сидящие дома по уходу за ребенком-инвалидом с детства, либо это семьи, в которых есть трудоспособные члены, но с инвалидностью и не могут трудоустроиться. Этим семьям без всяких условий государство будет предоставлять социальную помощь. Вторая категория – это обусловленная денежная помощь, которая будет оказываться семьям, в которых есть трудоспособные члены семьи. С ними будет заключаться социальный контракт, на определенных условиях, так государство будет регулировать вопросы нецелевого использования средств получателями соцпомощи", – уточнила Жакупова.
Новшества также коснутся и многодетных семей. Главная цель модернизации, как отметила вице-министр, "обеспечить качество жизни и адекватность выплат малообеспеченным семьям".
"Пособия многодетным и семьям с детьми до 18 лет будут объединены в одну адресную социальную помощь. При этом, если доход в многодетной семье будет выше 50 процентов от прожиточного минимума на каждого члена, она также продолжит получать пособие", – сказала Жакупова.