​Живут традиции мастеров

Свежий выпуск
412
Сергей Горбунов, Павлодарская область

Баянаульский ремесленник Максутбек Копжасаров свои изделия представлял на межрегиональной выставке «Казахстан – Сибирь 2011», «Алға ұмтылған Қазақстан» в Музее Первого Президента. В прошлом году стал участником государст­венной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и получил кредит в размере 3 млн тенге. На эти деньги мастеровой купил дерево­обрабатывающие станки и открыл мастер­скую.

Сегодня он изготавливает кожаные упряжки для лошадей, кнуты, мечи, щиты, деревянную посуду, цветные одеяла и национальную одежду из меха. Чтобы его продукция соответствовала стандартам качества и традициям ремесленников, Максутбек изучал историю быта казахов и, по его словам, около двух лет потратил на моделирование убранства воина.

Результат его работы оценили не только в Казахстане. Недавно к мас­теру приезжали иностранные турис­ты, которым очень понравились его изделия. Сейчас баянаульский умелец изготавливает к EXPO 2017 одежду, оружие и посуду в национальном стиле. Также Максутбек Копжасаров намерен обучать секретам мастерства местных детей, чтобы древние ремесленные традиции продолжали развиваться.

Популярное

Все
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
Расплата за ставки
И снова финпирамида
«Посторонним» вход воспрещен
В сердце ядерного реактора
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Щедрая Беларусь, вкусная Беларусь
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Новые возможности
Метро нельзя достроить, но можно полюбить
Ресурс для будущих рекордов
Их было только двадцать восемь…
Аист работает, не опуская крыльев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Без паники!
Всевидящая трость
Новые возможности
Реконструкция, ремонт и стройка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]