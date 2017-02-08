​Живут традиции мастеров

Баянаульский ремесленник Максутбек Копжасаров свои изделия представлял на межрегиональной выставке «Казахстан – Сибирь 2011», «Алға ұмтылған Қазақстан» в Музее Первого Президента. В прошлом году стал участником государст­венной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и получил кредит в размере 3 млн тенге. На эти деньги мастеровой купил дерево­обрабатывающие станки и открыл мастер­скую.

Сегодня он изготавливает кожаные упряжки для лошадей, кнуты, мечи, щиты, деревянную посуду, цветные одеяла и национальную одежду из меха. Чтобы его продукция соответствовала стандартам качества и традициям ремесленников, Максутбек изучал историю быта казахов и, по его словам, около двух лет потратил на моделирование убранства воина.

Результат его работы оценили не только в Казахстане. Недавно к мас­теру приезжали иностранные турис­ты, которым очень понравились его изделия. Сейчас баянаульский умелец изготавливает к EXPO 2017 одежду, оружие и посуду в национальном стиле. Также Максутбек Копжасаров намерен обучать секретам мастерства местных детей, чтобы древние ремесленные традиции продолжали развиваться.