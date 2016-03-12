​Живые голоса глобального партнерства

В рамках поездки Г. Абдыкаликова провела ряд встреч с официальными лицами, деловыми кругами и эксперт­ным сообществом США в Вашингтоне.

Государственный секретарь на встрече с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека С. Сьюэлл обсудила вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Г. Абдыкаликова ознакомила американскую сторону с основными положениями Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ.

В этот же день Государственный сек­ретарь выступила в Международном научном центре им. Вудро Вильсона, являющемся одним из ведущих исследовательских институтов США. В своем выступлении Г. Абдыкаликова акцентировала внимание на вопросах укрепления общенационального единства, межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане, подготовки казахстанских кадров за рубежом в рамках программы «Болашак». В ходе мероприятия, участие в котором приняли более 100 представителей американских экспертных, академичес­ких и общественных кругов, а также студенты университетов Вашингтона, Г. Абдыкаликова ответила на многочисленные вопросы аудитории, в том числе об усилиях Правительства РК по расширению экономических и политических возможностей женщин.

Кроме того, Г. Абдыкаликова приняла участие в гала-приеме Международной неправительственной организации «Глобальное партнерство «Живые голоса», где встретилась с президентом данной организации Э. Нельсон, а также присутствовала на церемонии награждения лауреатов премии «Награда за глобальное лидерство».

Организация создана на основе «Демократической инициативы «Vital Voices» Государственного департамента США, выдвинутой в 1997 году Первой леди США Х. Клинтон и Государственным секретарем США М. Олбрайт по итогам 4-ой Всемирной конференции ООН по делам женщин в Пекине. Миссия организации состоит в том, чтобы выявлять выдающихся женщин по всему миру и посредством инвестирования в их лидерский потенциал делать их катализаторами глобальных процессов.

В ходе выступления перед представителями деловых кругов США было выражено намерение поддержки новых, современных отраслей экономики, развития инноваций и приглашение к участию в устойчивом экономическом развитии Казахстана посредством инвестиций в приоритетные секторы экономики.

Государственный секретарь также встретилась с казахстанскими студентами – стипендиатами программы «Болашак» и рассказала о структурных реформах в стране, мерах поддержки молодежи путем трудоустройства, предоставления достойного образования, решения жилищных вопросов и развития деловой активности, сообщила пресс-служба Президента.