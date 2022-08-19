Живые страницы

В большой природе постоянно происходят маленькие чудеса.

Встреча с удивительным человеком, бесконечно влюбленным в природу своего края, – зоологом, кандидатом биологических наук Алтаем Жатканбаевым мотивировала на выход из зоны комфорта. Я слезно напросилась совершить с ним интереснейший вояж в Южное Прибалхашье. Помните, когда смотрели любимую передачу «В мире животных», так хотелось очутиться по ту сторону экрана? И это детское желание исполнилось! Исследователь, снявший немалое количество фильмов о дикой природе Казахстана, согласился взять меня с собой. К нашей командировочной команде присоединились натуралист Нурлан Досов и зоолог Алексей Грачев – один из самых авторитетных экспертов по снежному барсу и туркестанской рыси. Путь лежал в Караой – самый отдаленный поселок Алматинской области. Здесь, начиная с 2018 года, образовался Государственный природный резерват Иле-Балкаш – одна из новых особо охраняемых природных территорий РК.

В царстве флоры и фауны

Сборы затянулись, и из города мы выдвинулись позднее, чем планировали. Лишь к ночи добрались до Баканаса, где и находится офис ГПР. Гендиректор ООПТ Канат Кожабеков предложил переночевать в домике у начальницы научного отдела Гульжахан Сакауовой, которая с радостью согласилась предоставить нам ночлег. В сравнении с тем, как могла пройти наша ночь, тесный домик казался пятизвездочным отелем. Хотя бы первый этап нашего турне прошел без комаров, хлопот по установке палаток и приготовления ужина в полевых условиях.

У нас две основные цели – занятия со школьниками в рамках работы экологического клуба юных исследователей и защитников природы и наблюдение за краснокнижной парой орланов-белохвостов, для которых Алтай соорудил экспериментальную искусственную площадку для гнездования.

Поутру на стареньком внедорожнике Алтая мы продолжили путешествие. Еще в Алматы, глядя на этот транспорт, у меня вырвался печальный вздох – быстро до места мы не доберемся однозначно. Но оказалось, это только во благо. Торопиться не хотелось совсем. Еще ни разу многочасовая дорога не приносила столько удовольствия. Смотреть вокруг можно по-разному: или увидеть выжженную степь и мертвые скалы, или с восторгом ловить каждый метр проносившейся из окна автомобиля земли. Если рядом такие комментаторы, как мои спутники, второй вариант – это то, что надо.

Под одной крышей

Чем суровее условия региона, тем интереснее представители животного и растительного мира. Оказывается, у нас обитает орел-черепахоед. Сейчас его можно встретить в условиях бескрайней степи. Эволюционирует не только человек, в ногу шагают и братья наши меньшие. В городах собаки научились переходить дорогу, дождавшись зеленого сигнала светофора, представители дикой природы тоже совершенствуются, используя блага цивилизации для своих целей. Автомобильные дороги стали своеобразным цент­ром притяжения. Черепахоед применяет творение рук человеческих по-своему. Достать просто так из панциря мясо рептилии птице непросто. Обычно, поймав черепаху, орел взмывает ввысь, держа ее в когтях, и, достигнув определенной высоты, выпускает. При падении на твердый грунт, панцирь трескается, и орел без особого труда достает ценное мясо. Сегодняшним хищникам нет нужды искать такую поверх­ность – надломить лакомство можно, бросив его на крепкий асфальт автомобильной дороги. Даже существуют байки на эту тему. Одна из них гласит, что несколько лет назад водитель дальнобойщик, праздновавший накануне день рождения, совершал утомительный рейс и двигался медленно, практически засыпая за рулем. Вдруг ему на лобовое стекло приземлилась… черепаха. Сна как не бывало, впрочем, как и лобового стекла. Но мужчина воспринял это с благодарностью, осознав, что могло произойти, усни он за рулем. Кстати, «праздновать» он после этого перестал совсем. Другие хищники тоже не гнушаются помощью цивилизации. Лисы в голодной период выходят к дорогам и подбирают остатки еды, которые нерадивые путешественники выбрасывают прямо из окон автомобилей. Многие животные, к сожалению, гибнут под колесами автомобилей. А хищным птицам от этого совсем даже не грустно. Как гласит жестокая, но правдивая истина – полмира плачет, полмира скачет. Так и здесь: прямо на наших глазах черный коршун кормился у обочины дороги, пое­дая сбитого на трассе зайца, не напрягаясь по поводу проносящихся мимо машин.

Караой не стал последней точкой в путешествии. По прибытии в поселок местный резерватовский руководитель Ермек Мусырпанов, к моей огромной радости, выделил нам пару УАЗиков-­«таблеток». Разговоры разговорами, но даже я понимала, что гордый статус внедорожника автомобиль зоолога потеряет сразу, как только мы свернем с асфальта. Алтая, Алексея и Нурлана, оказавшихся в полевых условиях, как подменили. Выудить у них хоть что-то стало проблемой. Они полностью погрузились в свои исследовательские процессы. Мне оставалось только семенить рядом, записывать наблюдения и вопросы, коими собиралась засыпать их на обратном пути.

Исследователи

Алтай Жатканбаев – человек из той еще когорты. С выбранного однажды пути он не сходил ни разу. После биофака КазГУ более 35 лет проработал в Институте зоологии. Да и сейчас продолжает заниматься любимым делом. Школа, в которой учился будущий зоолог, находилась рядом с Ботаническим садом, куда Алтай стремился каждую свободную минуту. Родители исследователя были биологами, и мама часто брала его в экспедиции. Выбрать другую профессию он просто не представлял возможным. Хотя после школы как одного из лучших учеников его приглашали в Московский институт управления. Но Алтай отказался и о своем решении не пожалел. После окончания университета среди тем его научных исследований было и изучение экологии кудрявого и розового пеликанов, о которых впоследствии он снял не один документальный фильм. Вообще же в коллекции зоолога 20 документальных фильмов о дикой природе Казахстана. Кладезь научной информации, поданной простым и интересным языком. Вот такие люди должны прививать любовь к природе и родному краю, рассказывать об удивительном мире с голубых экранов и не только за счет собственных инициатив. Но, к сожалению, у нас хорошо спонсируется все что угодно, но не патрио­тическое воспитание молодежи.

Вырастить патриотов, знающих и любящих природу собственного края, из городских детей довольно сложно. Уж слишком много соблазнов. Зачем знать, что саксаул – самое медленно растущее дерево, что единственный эндемик Казахстана – илийскую саксаульную сойку – можно увидеть, отъехав на 400 километров от Алматы, а легендарная синяя птица, сфотографировать которую приезжают берд-вотчеры (наблюдатели пернатых) за тридевять земель, встречается даже на Медеу. Детям города важнее другое. Поэтому и строятся у нас больше торгово-развлекательные центры, вкладываются деньги в фаст-фуды и компьютерные клубы.

Но энтузиастам все же удалось получить финансирование. Поданную заявку по исследовательскому проекту Алексея Грачева (Алтай и Нурлан входили в команду проекта) поддержал фонд Раффорда из Великобритании и в течение 14 месяцев в рамках начального уровня поддержки смог профинансировать полевую работу по общей теме о новой суб-популяции сокола-балобана в Южном Прибалхашье с вовлечением школьников в образовательный процесс сохранения природы.

Балобаны – необычные птицы, особенность их в том, что они не сооружают собственные гнезда, а используют прошлогодние постройки других пернатых.

– Соколам-балобанам было вполне комфортно в нашем регионе, они стали использовать старые гнезда крупных орлов, канюка-курганника и пустынного ворона. Вполне успешно балобаны выводили до пяти птенцов, это максимальное количество для вида. Но с прошлого года новая суб-популяция находилась в крайней депрессии. За весь этот период не было обнаружено ни одного обитаемого гнез­да. Одна из причин – снижение численности большой песчанки, основного объекта добычи сокола. Другая – возможное браконьерство, – комментирует Алтай Жатканбаев.

Помимо полевых исследований наш зоолог ведет просветительско-воспитательную работу с сельской ребятней в поселке Караой. Поддержали его в этой деятельности неравнодушные педагоги: директор местной школы «Ульгили» Индира Дарибаева, завучи и учителя географии и биологии.

Много лет Алтай расставляет фотоловушки по интересным мес­там Прибалхашья и наблюдает за отдельными представителями фауны. Объект особо пристального внимания – пара орланов-белохвостов. Этот вид крупных хищных птиц включен как редкий представитель авиафауны Казахстана в республиканскую Красную книгу по позвоночным животным. Орланы создают пары на всю жизнь, много лет гнездясь в одних и тех же местах. Откладывают, как правило, два-три яйца. Выкормить и выпустить в природу своих птенцов – задача для пернатых родителей непростая и небыстрая. Взрослой считается особь, достигшая трех – пяти лет. Подопечные Алтая в прошлом году лишились своего гнезда, причиной тому стал шквальный ветер. Исследователь решился на сложный и рискованный шаг. Построил искусственное гнездо на сооруженной собственноручно платформе, которую поставил на прежнем месте гнездования. Конечно, не обошлось без помощи. На призыв о содействии откликнулось руководство Центрально-Азиатской программы российского представительства Всемирного фонда дикой природы и в первую очередь – директор Алматинского офиса Григорий Мазманянц.

– Задача эта совсем не простая, сложности с логистикой были невероятные, – говорит Алтай Жатканбаев. – Поднять огромное гнездо на такую высоту, да еще и ничего не повредить, было трудно, но мы справились. Помог фермер Бакбакты Шолпанбеков, на территории которого находится наше сооружение, и его помощник. Первое время орланы игнорировали мои старания. Почти год гнездо пустовало. Но в прошлом месяце они вернулись. Пока просто сидят, присматриваются.

Ранним утром, когда солнце только подумывает о пробуждении, лениво выпуская первые холодные лучи, мы уже на боевом посту. Нам надо проверить фотоловушки, обойти места гнездования других птиц и подкормить орланов рыбой. Шагать следует тихо и молча, последнее – совсем трудновыполнимое условие. Особенно когда ожившая от нежданного лакомства мошкара и комарье так и норовят напиться человеческой крови впрок, а из-под ног то и дело выпрыгивают подозрительные создания природы.

Обойти все гнезда за раз не получится, и мы выбираем самые важные. Гнездо орлов-змееядов, в котором в прошлую поездку находился один птенец, первое на нашем пути. Предыдущее потомство и без того редкой птицы уничтожила степная кошка. Используя дрон, которым управляет Алтай, с тревогой заглядываем в гнездо. К всеобщему разочарованию, и на этот раз пушистая плутовка растерзала пернатого. От орленка в гнезде остались лишь перья и снимки с квадрокоптера, по которым можно отследить стадии недолгой жизни птенца. Вот родители приносят ему убитую змею, которой лакомится еще пушистое чадо. Спустя время птенец оброс первым опереньем и трофеи в гнезде уже живые – ему ведь предстоит научиться охотиться. Алтай с сожалением говорит, что уже готов собственноручно отловить хитрую нахалку-кошку и переселить в другое место, подальше от исчезающих птиц.

Хит-парад природы

Южное Прибалхашье – уникальный край с богатейшей природой. Только птиц здесь, в зависимости от сезона, встречается до 300 видов. Беркут, орел-могильник, орлан-белохвост, пустынный ворон, пеликаны, лебеди, цапли, большой баклан и даже наш единственный эндемик – илийская саксаульная сойка. Богат и мир зверей: волк, заяц, лиса, барсук, сибирская косуля, а теперь и бухарский благородный олень. Именно этот регион считается последним обиталищем знаменитого туранского тигра, который встречался здесь еще до середины 30-х годов прошлого века. Последний туранский тигр был добыт в 1935 году, и Алтай успел записать на видео интервью с Павлом Симоненко, сидевшим на нем верхом, когда охотники принесли его в поселок Куйган у южного берега Балхаша. В середине 30-х сюда из Северной Америки была привезена и акклиматизирована ондатра. Регион также богат пресмыкающимися, земноводными и беспозвоночными животными. Змеи, ящерицы, степная черепаха...

Степной или среднеазиатской черепахе в научных трудах Алтая отведено особое место. Снимки и фильмы Алтая, посвященные этой теме, отмечены призами и отзывами экспертов в области дикой природы.

Честно говоря, сквозь весь наш вояж тема черепах не давала мне покоя. Оказывается, половой акт медлительных черепашек длится не менее суток. Понравившуюся даму самец может преследовать в течении нескольких дней, вступая периодически в сражения с другими мачо. А заполучив несговорчивую мадемуазель, предается процессу с полной самоотдачей, наполняя неделикатными звуками всю округу. И что интересно, все как у людей – в жару на любовь их не тянет, черепашки предпочитают предаваться утехам в комфортных погодных условиях.

Еще одним открытием стала моногамность многих пернатых. Оказывается не только лебеди, но и орлы создают пары, однажды и навсегда. Верностью отличаются и черные грифы. Гриф-самец вообще обладает удивительными качествами – на других прелестниц не засматривается. Даже если теряет подругу, редко отправляется на поиски новой спутницы. А вот самка грифа – дама ветреная, долго вдовствовать не будет и быстренько найдет замену почившему супругу. Конечно, все довольно относительно и часто преувеличено. К примеру, так воспетая лебединая верность не такая уж и постоянная величина. В животном мире все как у людей, всякое бывает.

В поле мы провели целый день.Тело ломило от напряжения, глаза слезились от беспощадного солн­ца, но спутники мои не замечали этих неудобств. Вернувшись в лагерь, не хотелось есть, обезвоженный организм требовал только воды, а спальный мешок был лучше ортопедического матраца. Необходимо было выспаться, чтобы с новыми силами встретить следующий день.

Узнай и защити

Рано утром, собрав местную детвору – школьников из экологического клуба юных исследователей и защитников природы при школе Улгили, мы отправились к экспериментальной мониторинговой площадке, сооруженной для привлечения на гнездование орланов-белохвостов. Юных натуралистов сложно удивить, но у Алтая это получается великолепно. Дети учатся изучать, не нанося вред окружающему миру, а их осведомленности в познании природы родного края позавидует любой учитель биологии. В прошлый раз на искусственной гнездовой площадке ребята установили скворечники для саксаульных воробьев. Пернатые с радостью облюбовали новый ЖК и в гнездовье закипела бурная птичья жизнь.

Вокруг дикая природа, хищные птицы, звери, а дети учатся быть прежде всего людьми: уважать старших, заботиться о слабых, быть самостоятельными, смелыми и тянуться к знаниям. Прос­той, на первый взгляд, проект объединил вокруг себя так много влюбленных в общее дело людей. Возвращались в шумный мегаполис мы не целиком – частичка души осталась там, в прожженной солнцем пустыне Прибалхашья. И пусть, искусанная комарами и изъе­денная мошкарой, в сто первый раз вспомню мольбы родителей и мужа угомониться и писать про выставки художников, о своем выборе ничуть не жалею. Но все же одна мысль никак не дает мне покоя: а ведь черепашки-то до сих пор в процессе…