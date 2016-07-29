Живых рептилий пытался незаконно ввезти в ЕАЭС гражданин РФ

Закон и Порядок
Фото пресс-группы Брестской таможни
На Брестской таможне был задержан россиянин, который пытался ввезти на территорию Евразийского экономического союза живых рептилий без ветеринарных документов и декларирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Живой товар" был задержан в пункте таможенного оформления "Варшавский мост", отметили в пресс-группе Брестской таможни. Сидевшая за рулем автомобиля Hummer 21-летняя гражданка России в пассажирской таможенной декларации указала, что ввозит на территорию ЕАЭС американского питбультерьера стоимостью $100 и пять металлических клеток для животных. Ее 25-летний спутник заявил об отсутствии товаров для декларирования.

Было принято решение направить транспортное средство в бокс для досмотра. В салоне машины среди личных вещей инспекторы таможни обнаружили картонные коробки, пластиковые контейнеры и носки, внутри которых находились живые существа. Установлено, что мужчина пытался незаконно переместить через границу 17 черных ящериц, 12 обитающих в Центральной и Южной Америке зеленых игуан, 3 сцинков и 2 сетчатых питонов.

После осмотра специалистом городской ветеринарной клиники экзотические животные были изъяты до решения суда и переданы на хранение в зоопарки Гродно и Минска.

