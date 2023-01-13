Жизнь 2-летнему ребенку спас туркестанский полицейский (видео)

В Туркестанской области у 2-летнего ребенка неожиданно начались судороги. Мать мальчика обратилась к полицейскому, который вместе с медсестрой оказал ему необходимую помощь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Так, по улице С. Ерубаева к инспектору службы батальона патрульной полиции УП города Туркестана Ерику Акмолдаеву подбежала женщина, пояснив, что ее сыну внезапно стало плохо, и он потерял сознание.

«Я сразу всё оставил и думал, как спасти жизнь малыша. Стал искать удобное место, взял маленького ребенка и занес в расположенный рядом магазин. Я делал всё, что мог. В этот момент ко мне подошла другая женщина, представившись медсестрой. Затем мы вместе стали оказывать первую помощь. Я держал мальчика, а пришедшая на помощь горожанка вытянула ребенку язык, и мы спасли малыша. Ребенка с мамой увезли на скорой помощи», – поделился подробностями полицейский.

Увидев неподвижное тело сына, мать очень испугалась.

«Этот полицейский спас моего ребенка от смерти. Выражаю огромную благодарность. Такие люди достойны любой награды, побольше бы таких граждан. Желаю им успехов в работе!» – поблагодарила женщина.

Сейчас ребенок находится на лечении в больнице. Полицейский Ерик Акмолдаев навестил малыша и угостил фруктами и сладостями.