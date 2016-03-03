​Жизнь без барьеров

Президент РОО «Казахстанская федерация инвалидов» Жанат Омарбекова занимается решением проблем инвалидов с первых дней независимости Казахстана. В своем выступлении перед участниками заседания она отметила, что с каждым годом в Казахстане увеличивается число медицинских и образовательных учреждений по реабилитации лиц с ограниченными возможностями, создаются все необходимые условия для жизнедеятельности и трудоустройства людей с инвалидностью.

О специальных социальных услугах, оказываемых центром «Ульба», рассказала его директор Сания Аубакирова. Перед участниками заседания выступили также мамы детей, которых обслуживают специалисты дневного отделения этого медико-социального учреж­дения.