Жизнь длиною в век

До столетнего юбилея, встретить который так мечтала почетный гражданин Туркестанской области, участник Великой Отечественной войны Анна Шаля, оставалось совсем чуть-чуть. В июне этого года Анне Федоровне исполнилось бы 99 лет…

Практически до последних дней ветеран сохранила жизнелюбие, стремление быть полезной людям, находилась в гуще событий города. Анна Федоровна такую жизнестойкость объяс­няла неуемным характером: с детства была активной, успевая и хорошо учиться, и заниматься спортом.

Везде и во всем быть первой и лучшей – это ее жизненная установка. Неудивительно, что и призыв идти учиться на связис­тов и ехать на фронт первокурс­ница Аня Лысенко восприняла как обращение лично к ней, став одной из десяти студенток, сразу же отправившихся в военкомат.

В личном архиве семьи Анны Федоровны не так много фото­графий военных лет. Дочь фронтовички Валентина Владимировна бережно хранит каждую. Ведь это не просто память о маме, за каждым снимком – целая история эпохи и жизни родного человека. Вот Аня – студентка первого курса учительского института, где ее сразу избрали председателем профкома. На другом снимке неизвестный фотограф запечатлел девушку уже в военной гимнас­терке и пилотке. Между фото­графиями – разница в несколько месяцев.

И в институте, и дома только и говорили, что о наступлении врага, об отправке на фронт очередной партии новобранцев и эвакуации в город жителей территорий, занятых фашистами. Три старших брата Ани – Алексей, Георгий и Дмитрий – отправились на фронт. Девушка тоже без колебаний приняла решение идти защищать Родину.

Весь октябрь призывники занимались на базе городского узла связи. А уже в ноябре мама провожала старшую дочь в Ташкент, в училище связи, где Ане предстояло пройти углубленную профессиональную и боевую подготовку. Мария Афанасьевна не знала, увидит ли еще дочь перед отправкой на фронт, держалась мужественно, не проронив ни слезинки. И желала дочери и ее подругам вернуться домой живыми.

Два месяца в Ташкенте пролетели как один день. С раннего утра и до позднего вечера осваивали радиосвязь, учили азбуку Морзе, ползали по-пластунски, учились стрелять. Ане сложно давалась военная наука, она скучала по родным, переживала за братьев, слушая сводки информбюро, сообщавшие, что враг уверенно движется к Москве. И всякий раз пыталась представить себя на фронте, среди взрывов и смерти… Реальность, в которую пришлось окунуться в январе 1942 года, оказалась гораздо страшнее.

Ефрейтор Анна Лысенко сразу оценила важность экипировки: в Ташкенте выдали по зимнему и летнему комплекту одежды, сапоги и валенки, пилотки и шапки-ушанки. Войска отступали, и командиры советовали девушкам ни от чего не отказываться, брать обувь и одежду на размер больше. Рюкзака не хватило, чтобы вместить все «приданое». Девушкам сшили дополнительные полосатые вещмешки, сложив всю одежду, которая оказалась востребованной сразу же после прибытия на фронт. Связисты поделились своими запасами и с теми, кто в летнем обмундировании заступал на дежурство, несмотря на то, что стояли сильные январские морозы.

Захватчики наступали на Сталинград, войска несли потери, были они и среди связистов. Анне пришлось буквально сразу включиться в работу, обеспечивать надежное телефонное сообщение. Ее прикомандировали к 63-му отдельному полку связи, который вскоре после боев под Уманью переименовали во Второй отдельный гвардейский Уманский полк связи.

В роте связистов встретили тепло. Круглосуточную работу радиостанции средней мощности обеспечивала команда из семи человек, включая водителя. Дежурная смена состояла из радиста и радиомеханика, в крайнем случае – из одного радиста, который поддерживал связь полка со штабом армии и другими подразделениями на протяжении восьми часов. Зачастую работать приходилось под бомбежками. Привыкнуть к этому было невозможно.

В первый же месяц на фронте Анна Федоровна получила благодарность от главнокомандую­щего армией за четкую работу на радио­станции, проявленные мужество и героизм. Дата – 25 января 1942 года. Это было своего рода боевое крещение, которое состоялось в ходе Воронежско-Костромской операции, позволившей разгромить армию противника на подступах к Сталинграду. Связисты внесли свой вклад в ту общую победу.

Весь фронтовой путь Анны Федоровны – в книжке красноармейца, ее главном военном до­кументе. После первой благодарности были еще 12. В октябре 1942 года ее представили к медали «За отвагу». Это самая дорогая награда, приравнивавшаяся на фронте к ордену. Солдаты особо дорожили ею. Радовалась и Анна Федоровна даже больше, чем полученным потом орденам.

В книжке красноармейца записано, сколько сапог сносила боец за долгие четыре года и сколько ей выдали шинелей, каким был военный маршрут части. Есть и скупые строчки о ранениях и контузиях.

Анна Федоровна рассказывала, как с радиостанцией выехала на командный пункт, который располагался на окраине села Быково, что на Белгородщине. Предстояло передать циркулярные радиограммы о совместных действиях боевых частей. Только завершили сеанс связи – началась бомбежка, танки прорвали оборону. Вокруг гул, грохот. Девушка закрыла голову руками, скатившись в овраг. Когда авиа­ция завершила бомбежку, Аня выбралась из ложбины и с ужасом обнаружила, что машины связи нет. Она, видимо, уехала, решив, что Аня погибла.

Нужно было догонять. К счас­тью, на проселочной дороге показалась полуторка. Девушка побежала навстречу. И тут же провалила импровизированный экзамен, устроенный ей бдительными солдатами. Аня, к своему ужасу, не смогла вспомнить ни свое имя, ни номер части, в которой служила. Сказалась контузия, полученная во время бомбежки. Благо спустя сутки память вернулась.

А вот еще одна фронтовая история. Во время дежурства началась бомбежка, и снаряд попал в землянку, в которой находились несколько человек. Командир радиостанции погиб на месте. Ане удалось выскочить, но лицо и руки очень сильно обгорели. Чудом получилось сохранить зрение. Два месяца провела в госпитале. Девушка избегала смотреть в зеркало, боясь своего отражения. Никак не могла привыкнуть, что теперь у нее черное, словно обугленное, лицо, а ресницы и брови полностью обгорели.

Больше всего переживала, как отреагирует на ее изуродованное ожогом лицо командир соседней радиостанции Владимир Шаля. Ей всегда было приятно, что среди всех девчонок он выделял именно ее. Ане харьковчанин тоже понравился, но, воспитанная по строгим правилам, она пресекла все ухаживания, предложив дождаться окончания войны. Все, что оставалось влюбленным, это тайком обмениваться взглядами. Они даже на концертах и киносеан­сах, которые были неотъемлемой частью фронтовой жизни, старались садиться подальше друг от друга, чтобы не обращать на себя внимания.

Конечно же, Володя узнал ее сразу. Это Аня поняла по его просиявшему лицу. Не сдержался, подошел и сказал: «Не переживай, заживет. Главное, что осталась живой…»

Советская армия вела активное наступление. После освобождения Украины были Румыния, Венгрия, Чехословакия. Война близилась к завершению. Победа была очевидной и неизбежной. О конце войны свидетельствовало многое, в том числе и тот факт, что девчонки, среди них была и Аня, позволили себе распрощаться с короткими стрижками и отрастить волосы.

Хорошо знают в семье фронтовички и историю о том, как Анна Федоровна встретила Победу. Часть дислоцировалась в 70 км от Праги, в небольшом городке Новое Место. В ночь с 8 на 9 мая она заступила на дежурство. Обыч­но, если не было сеансов связи, связисты слушали Моск­ву. В ту ночь Аня тоже подключилась на московскую волну. И вдруг услышала, что передают сообщение о капитуляции Германии и победном окончании войны. Она мгновенно разбудила ротного. Майор объявил подъем и всеобщее построение, сообщил об окончании войны. Все обнимались, плакали от радости, ­поздравляли друг друга. Это было такое счастье!

А Анна Лысенко по чистой случайности стала вестницей Победы, сообщив долгожданную весть. А 12 мая они расписались с Володей Шаля, в том же Новом Месте, ставшем для нее знаковым. Штамп молодым поставили в армейских книжках. Официально же пара поженилась в октябре 1945 года, когда Анна Федоровна демобилизовалась.

Вернулась в родной город, куда после увольнения в запас прибыл и ее супруг. Оба решили продолжить учебу. Володя поступил в техникум, а Аня продолжила занятия в учительском институте, затем пошла преподавать в свою же школу. Ее вскоре назначили завучем, потом инспектором ­гороно и облоно.

Организаторские способности Анны Федоровны не остались незамеченными. Работала сек­ретарем Областного совета профессиональных союзов, сек­ретарем Чимкентского городского комитета партии, заместителем председателя исполкома Областного совета народных депутатов. По всей области строи­лись десятки школ, учреждений культуры, больниц. Анна Федоровна старалась во все вникать и контролировать, стремилась получать неизменно отличный результат.

Давала о себе знать фронтовая закалка, в основе которой лежало стремление сделать все качест­венно и на совесть. Иначе она просто не могла. Какой бы участок ни поручали, Анна Шаля сполна отдавалась работе, с радос­тью понимая, что дома ее ждет надеж­ный тыл – любящие и понимающие дети и супруг, с которым она дожила до золотой свадьбы.