Общество Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова 28 июня 2022 г. 1:45 Валентина Мелехова, Костанайская область Зейнулла Жанбуршинов: Нет места лучше родной Москалевки В одном из поселков Костанайской области живет аксакал, имя которого вряд ли многим знакомо. Но то, что он известен всему научному миру в области выведения новых пород в животноводстве и простым животноводам, – это факт. Зейнулле Жанбуршинову – создателю ауеликольской породы КРС, ставшей брендом Казахстана, сегодня уже за восемьдесят. Но он по-прежнему увлечен своей работой и радуется, словно юноша, когда в поиске новых идей ему улыбается удача. Где родился, там и пригодился Он человек советской закалки, привыкший много работать, все и всегда делать с полной отдачей, быть достойным, держать слово, жить скромно и просто, таких называют красными директорами. Вырастил пятерых сыновей, построил не один дом, посадил несколько десятков деревьев. А его главная заслуга – участие в создании, затем сохранении, а теперь уже и приумножении новой для Казахстана аулиекольской породы КРС. В солнечный июньский день 2022 года Зейнулла Жанбуршинов встречает нас тепло и радушно в своем доме. Рядом – верная супруга Бижамал. Они всегда вместе вот уже 63 года! Осенью 1958-го их женила бабушка Жанбуршинова – Шуинши Айша. И с тех пор в их семье всегда и во всем царят любовь и согласие. Вся жизнь Зейнуллы Абаевича прошла в поселке Москалевка ныне Аулиекольского района Костанайской области. Здесь упокоены его предки, здесь он родился и вырос, женился, здесь появились на свет его сыновья. «Говорят, что жизнь – это попытка понять себя. И это очень верно. Как верно и то, что понять себя, определить свой курс, найти свою тропинку под Солнцем невозможно без знания своих корней, истории своего края, ставшего колыбелью. Москалевка – это островок в степном безбрежье, где были и остаются мои жизненные пристани и причалы. Здесь я впервые увидел Солнце, здесь меня подняли на крыло и выпустили в полет горячо любимые мама Нуркия и бабушка Айша. Здесь могилы моих предков, моего отца Абая, – пишет в одной из своих книг Зейнулла Жанбуршинов. – Иногда мне говорят: «Слушай, Зейнулла, может, хватит жить здесь?» Знаете, я бывал в нескольких странах: видел Америку, Швейцарию, Монголию, ездил в Москву… Но больше всего мне нравится в Москалевке. Это родина моя, это моя судьба!» Свою судьбу Зейнулла Жанбуршинов не променяет никогда и ни на что. Так прикипел душой к родной Москалевке. Он и мыслить не хочет о том, чтобы перебраться в город, поближе к цивилизации. – Село есть село. Утром встанешь – корова мычит, птички поют, куры ходят по двору разноцветные. Деревья, природа... Душа радуется! А в городе что? Запах асфальта, суета, масса народа. Скучно мне там. И телевизор не люблю смотреть – одна жестокость… Иногда книгу почитаю, съезжу в реабилитационный центр, где занимаюсь физическими упражнениями... и все! Я жене все время говорю: «Ну как это пенсионеры сидят дома?!» Это не в моем стиле. Все-таки жизнь – это движение, – рассуждает Зейнулла Жанбуршинов. Кипучий нрав Жанбуршинова, вероятно, закален производством. Всю жизнь он усердно трудился, прошел каждую ступень карьерной лестницы. Начинал механизатором в родном совхозе «Москалевский», был и лаборантом, и зоотехником, и секретарем первичной партийной организации совхоза. В 1985-м назначен руководителем совхоза «Целинный» Самиозерного района, а спустя два года, в 1987 году, по просьбе академика Ростовцева встал у руля совхоза «Москалевский», ныне ТОО «Москалевское», чтобы продолжить начатую работу по созданию аулиекольской породы. Работал от зари до зари: домой приезжал в лучшем случае в полночь, а к шести утра уже бежал на планерку. Труд животновода требует колоссальной отдачи. Здесь нет праздников и выходных. Скотину нужно кормить, поить и убирать за ней с утра до ночи ежедневно 365 дней в году. И даже сейчас с утра пораньше Зейнулла Жанбуршинов отправляется в контору навестить своих коллег, полюбоваться, как пасется стадо… В свои почти 82 аксакал по-прежнему в строю. Он генеральный директор ТОО «Москалевское», а его старший сын Базарбай – директор этого предприятия. Второй сын – Талгат – работает здесь же, управляющим отделением. Четвертый сын – Дулат – главный инженер ТОО «Москалевское», младший сын – Нысамбай – агроном предприятия. А средний сын Жомарт хоть и живет в городе, но всячески помогает отцу и своим братьям управляться по хозяйству ТОО. Он снабженец. ТОО «Москалевское» – одно из немногих хозяйств, занимавшихся племенным животноводством в годы СССР, которое, пройдя и лучшие, и худшие годы, сумело выстоять, сохранить свое направление и, можно сказать, предназначение, которое очень дорого семье Жанбуршиновых. Именно здесь 30 лет назад «родилась» новая, уникальная для Казахстана и всего мира аулиекольская порода КРС. В ее создании и принимал участие наш герой. Классика своими руками А начиналось все в далеких 60-х… Гениальная идея по созданию совершенно новой породы крупного рогатого скота родилась у академика Никиты Ростовцева, члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Он и руководил всем процессом. Его верным помощником был ученый в области разведения и селекции крупного рогатого скота Иван Иванович Черкащенко. Зав. опорным пунктом в совхозе «Москалевский» от ВИЖа (Всероссийский институт животноводства) работал Ибрай Муканович Мусин, где и начинал свою зоотехническую работу лаборантом Зейнулла Жанбуршинов. Для выведения новой породы использовали животных трех пород: коров казахской белоголовой и быков-производителей пород шароле и абердин-ангус. Эти три породы были выбраны по нескольким критериям. Казахская белоголовая приспособлена к местным условиям содержания, имела отличные материнские качества и легкость отела, шароле дает самые тяжелые мясные туши в мире, обладает длительной энергией роста мышечной массы, а абердин-ангусская порода славится самым лучшим показателем по мраморности мяса. Работа по выведению новой аулиекольской породы проводилась путем сложного воспроизводительного скрещивания в совхозе «Москалевский» тогда Семиозерного района. И надо признать, что для воплощения столь масштабного проекта этот совхоз Костанайской области из всех районов, регионов КазССР и даже республик СССР выбрали не случайно. Хозяйств в большой стране было много, но немногие были передовыми. «Москалевский» совхоз считался одним из мощнейших не только по территории – площадь земель 80 тыс. га, но и по своей сути. Здешнее хозяйство было многоотраслевым: выращивали и овец, и уток, а поголовье КРС достигало 5 000 голов породы казахская белоголовая. Директорами в этом совхозе работали: с 1944 года по 1957 год Дмитрий Савин, 1957–1967 гг. – Иосиф Наметов, а в период с 1967 по 1986 гг. – Михаил Карпов. В 1972 году здесь построили откормплощадку на 900 голов, которую позже расширили до 2 400, по канадскому методу смастерили глубокую несменяемую подстилку и перевели скот на беспривязное содержание. Совхоз «Москалевский» во всем был прогрессивен и, несомненно, подходил для создания новой породы по всем показателям. В результате долгой и кропотливой работы была выведена уникальная порода КРС, в которой сконцентрированы самые лучшие особенности исходных трех пород. Мясной скот аулиекольской породы обладает хорошей приспособленностью к суровым природно-климатическим условиям Северного Казахстана, и это позволяет содержать его как в открытых, так и в полуоткрытых помещениях. Животные отличаются специфичным мясным типом телосложения, мастью, крепкими конечностями, комолостью, высокой энергией роста, спокойным нравом и долголетием. Мясная продуктивность аулиекольской породы выше стандарта казахской белоголовой почти на 10–15%. Матки аулиекольской породы дают до 13 отелов. Но главная отличительная особенность – энергия роста: за сутки привес достигает одного килограмма. Живая масса быков-производителей составляет порядка 1 000 кг, а коров – 500–550 кг. Получилась классическая порода, ничем не уступающая лучшим зарубежным образцам. Сохранить и приумножить В создании новой породы участвовали многие специалисты, в числе которых и Зейнулла Жанбуршинов. В 1992 году, когда аулиекольская порода КРС была утверждена как самостоятельная специализированная мясная порода, он был директором совхоза «Москалевский». В 1987-м Жанбуршинов сменил на этом посту своего учителя и наставника Михаила Карпова. Совхозом «Москалевский», а ныне ТОО «Москалевское», Зейнулла Абаевич руководит более 30 лет. За это время многое пришлось пережить: и перестройку, и приватизацию, и даже чуть ли не исчезновение новой породы. Кризис 90-х подкосил многие хозяйства, уцелели лишь единицы. «Москалевский» продолжал оставаться одним из немногих хозяйств в регионе, кто исправно пополнял бюджет. – Когда создавалась порода, особых трудностей не ожидалось, – вспоминает Зейнулла Жанбуршинов. – Был Советский Союз, были плановая экономика и централизованное обеспечение. Породу вывели – а накануне ее утверждения случились распад СССР и развал всех экономических связей. Страшные времена наступили: перебои со светом, котельная не работает, центральное паровое отопление пришлось отключить и вновь перейти на уголь, с которым тоже возникали трудности. Скот начали пускать под нож, сдавать поголовье, потому что бюджетникам нечем было платить... Не хочется даже вспоминать то время. Несмотря на все трудности, усилиями специалистов-энтузиастов Москалевки аулиекольская порода выжила! Прошли тяжелые времена, и в Москалевке закипела работа по наращиванию поголовья. Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка четырех тысяч голов КРС аулиекольской породы. География распространения породы из года в год расширяется. Если в 1992 году ею занимались только в трех областях Казахстана – Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской, то сегодня ее разводят в 13 регионах страны в 130 хозяйствах. Аулиекольскую породу называют «Белой жемчужиной Казахстана», которая потихоньку становится ее мясным брендом. В 2001 году в Женеве «Москалевское» получило международную награду «Золотая звезда качества». А в 2004-м ТОО «Москалевское» получило на аулиекольскую породу патент № 1 в РК. Сегодня она широко известна и за пределами нашей республики. Фермеры России, Узбекистана и Кыргызстана активно интересуются экспортом племенного молодняка для чистопородного разведения. В ближнем зарубежье даже есть несколько ферм, которые разводят чистопородный скот аулиекольской породы или используют чистопородных быков для получения помесного потомства. «Москалевское» является одним из учредителей Республиканской палаты по аулиекольской породе, которая создана в 2012 году, в соответствии с новыми подходами в работе племенного животноводства Республики Казахстан. Численность зарегистрированного племенного поголовья аулиекольской породы за десять лет работы Республиканской палаты по аулиекольской породе превысила уже 100 тыс. голов. И это только начало. Кто знает, быть может, когда-нибудь выведенные в костанайских степях животные будут востребованы и на Западе. А что? Вполне себе достойное соперничество с теми же прародителями аулиекольской породы – шароле и абердин-ангус. И все это итог тяжелого, кропотливого и ответственного труда животноводов Москалевки под руководством Зейнуллы Жанбуршинова. За годы работы в Москалевке Зейнулла Абаевич удостоен многих званий и наград. Он почетный гражданин Аулиекольского района и Костанайской области. Кандидат сельскохозяйственных наук. Среди его наград ордены «Знак почета» и «Құрмет», полученные в 1976 и 2009 годах, а также Нагрудный знак «Еңбек даңқы» 1-й степени. Он также награжден званиями «Заслуженный зоотехник КазССР» (1985) и «Отличник сельского хозяйства» (2018). Медалями: «Еңбек ардагері» 2016 г., а также рядом других медалей, посвященных юбилеям Независимости РК и 10-летию Астаны. Наверное, его еще ждут другие награды нашей страны. Главной же наградой своей жизни Зейнулла Абаевич считает свою семью. Сейчас у него подрастают четверо правнуков, есть десять внуков и внучек! Кто-то уже обзавелся семьей, а кто-то еще только постигает азы школьных наук. Не это ли главное богатство? Зейнулла Абаевич Жанбуршинов называет себя счастливым человеком. Сбылась его мечта детства – выучиться и работать в сельском хозяйстве, и сделанное им на долгие годы останется в истории его родного края и Казахстана. Впрочем, и сейчас у нашего героя есть мечта – очень земная, философская, мудрая: чтобы его потомки жили под мирным небом и познали глубинный смысл жизни. А он, в понимании Зейнуллы Абаевича, заключен в двух словах – не лениться и трудиться. То есть жить достойно, как он сам. Такой вот завет. Ну а что же касается счастья, так оно для Зейнуллы Жанбуршинова одно – Москалевка – родина аулиекольской породы. Пред. След. Пред. След.