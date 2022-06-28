Жизнь и работа создателя одного из главных мясных брендов Казахстана Зейнуллы Жанбуршинова

Зейнулла Жанбуршинов:

Нет места лучше родной Москалевки

В одном из поселков Костанайской области живет аксакал, имя которого вряд ли многим знакомо. Но то, что он известен всему научному миру в области выведения новых пород в животноводстве и простым животноводам, – это факт. Зейнулле Жанбуршинову – создателю ауеликольской породы КРС, ставшей брендом Казахстана, сегодня уже за восемьдесят. Но он по-прежнему увлечен своей работой и радуется, словно юноша, когда в поиске новых идей ему улыбается удача.

Где родился, там и пригодился

Он человек советской закалки, привыкший много работать, все и всегда делать с полной отдачей, быть достойным, держать слово, жить скромно и просто, таких называют красными директорами. Вырастил пятерых сыновей, построил не один дом, посадил несколько десятков деревьев. А его главная заслуга – участие в создании, затем сохранении, а теперь уже и приумножении новой для Казахстана аулиекольской породы КРС.

В солнечный июньский день 2022 года Зейнулла Жанбуршинов встречает нас тепло и радушно в своем доме. Рядом – верная супруга Бижамал. Они всегда вместе вот уже 63 года! Осенью 1958-го их женила бабушка Жанбуршинова – Шуинши Айша. И с тех пор в их семье всегда и во всем царят любовь и согласие.

Вся жизнь Зейнуллы Абаевича прошла в поселке Москалевка ныне Аулиекольского района Костанайской области. Здесь упокоены его предки, здесь он родился и вырос, женился, здесь появились на свет его сыновья.

«Говорят, что жизнь – это попытка понять себя. И это очень верно. Как верно и то, что понять себя, определить свой курс, найти свою тропинку под Солнцем невозможно без знания своих корней, истории своего края, ставшего колыбелью. Москалевка – это островок в степном безбрежье, где были и остаются мои жизненные пристани и причалы. Здесь я впервые увидел Солнце, здесь меня подняли на крыло и выпустили в полет горячо любимые мама Нуркия и бабушка Айша. Здесь могилы моих предков, моего отца Абая, – пишет в одной из своих книг Зейнулла Жанбуршинов. – Иногда мне говорят: «Слушай, Зейнулла, может, хватит жить здесь?» Знаете, я бывал в нескольких странах: видел Америку, Швейцарию, Монголию, ездил в Москву… Но больше всего мне нравится в Москалевке. Это родина моя, это моя судьба!»

Свою судьбу Зейнулла Жанбуршинов не променяет никогда и ни на что. Так прикипел душой к родной Москалевке. Он и мыслить не хочет о том, чтобы перебраться в город, поближе к цивилизации.

– Село есть село. Утром встанешь – корова мычит, птички поют, куры ходят по двору разноцветные. Деревья, природа... Душа радуется! А в городе что? Запах асфальта, суета, масса народа. Скучно мне там. И телевизор не люблю смотреть – одна жестокость… Иногда книгу почитаю, съезжу в реабилитационный центр, где занимаюсь физичес­кими упражнениями... и все! Я жене все время говорю: «Ну как это пенсионеры сидят дома?!» Это не в моем стиле. Все-таки жизнь – это движение, – рассуж­дает Зейнулла Жанбуршинов.

Кипучий нрав Жанбуршинова, вероятно, закален производством. Всю жизнь он усердно трудился, прошел каждую ступень карьерной лестницы. Начинал механизатором в родном совхозе «Москалевский», был и лаборантом, и зоотехником, и секретарем первичной партийной организации совхоза. В 1985-м назначен руководителем совхоза «Целинный» Самиозерного района, а спустя два года, в 1987 году, по просьбе академика Ростовцева встал у руля совхоза «Москалевский», ныне ТОО «Москалевское», чтобы продолжить начатую работу по созданию аулиекольской породы.

Работал от зари до зари: домой приезжал в лучшем случае в полночь, а к шести утра уже бежал на планерку. Труд животновода требует колоссальной отдачи. Здесь нет праздников и выходных. Скотину нужно кормить, поить и убирать за ней с утра до ночи ежедневно 365 дней в году. И даже сейчас с утра пораньше Зейнулла Жанбуршинов отправляется в контору навестить своих коллег, полюбоваться, как пасется стадо…

В свои почти 82 аксакал по-прежнему в строю. Он генеральный директор ТОО «Москалевское», а его старший сын Базарбай – директор этого предприятия. Второй сын – Талгат – работает здесь же, управляющим отделением. Четвертый сын – Дулат – главный инженер ТОО «Москалевское», младший сын – Нысамбай – агроном предприятия. А средний сын Жомарт хоть и живет в городе, но всячески помогает отцу и своим братьям управляться по хозяйству ТОО. Он снабженец. ТОО «Москалевское» – одно из немногих хозяйств, занимавшихся племенным животноводством в годы СССР, которое, пройдя и лучшие, и худшие годы, сумело выстоять, сохранить свое направление и, можно сказать, предназначение, которое очень дорого семье Жанбуршиновых.

Именно здесь 30 лет назад «родилась» новая, уникальная для Казахстана и всего мира аулиекольская порода КРС. В ее создании и принимал участие наш герой.

Классика своими руками

А начиналось все в далеких

60-х… Гениальная идея по созданию совершенно новой породы крупного рогатого скота родилась у академика Никиты Ростовцева, члена Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Он и руководил всем процессом. Его верным помощником был ученый в области разведения и селекции крупного рогатого скота Иван Иванович Черкащенко. Зав. опорным пунк­том в совхозе «Москалевский» от ВИЖа (Всероссийский институт животноводства) работал Ибрай Муканович Мусин, где и начинал свою зоотехническую работу лаборантом Зейнулла Жанбуршинов.

Для выведения новой породы использовали животных трех пород: коров казахской белоголовой и быков-производителей пород шароле и абердин-ангус.

Эти три породы были выбраны по нескольким критериям. Казахская белоголовая приспособлена к местным условиям содержания, имела отличные материнские качества и легкость отела, шароле дает самые тяжелые мясные туши в мире, обладает длительной энергией роста мышечной массы, а абердин-ангусская порода славится самым лучшим показателем по мраморности мяса.

Работа по выведению новой аулиекольской породы проводилась путем сложного воспроизводительного скрещивания в совхозе «Москалевский» тогда Семиозерного района. И надо признать, что для воплощения столь масштабного проекта этот совхоз Костанайской области из всех районов, регионов КазССР и даже республик СССР выбрали не случайно.

Хозяйств в большой стране было много, но немногие были передовыми. «Москалевский» совхоз считался одним из мощнейших не только по территории – площадь земель 80 тыс. га, но и по своей сути. Здешнее хозяйство было многоотраслевым: выращивали и овец, и уток, а поголовье КРС достигало 5 000 голов породы казахская белоголовая. Директорами в этом совхозе работали: с 1944 года по 1957 год Дмитрий Савин, 1957–1967 гг. – Иосиф Наметов, а в период с 1967 по 1986 гг. – Михаил Карпов.

В 1972 году здесь построили откормплощадку на 900 голов, которую позже расширили до 2 400, по канадскому методу смас­терили глубокую несменяемую подстилку и перевели скот на беспривязное содержание. Совхоз «Москалевский» во всем был прог­рессивен и, несомненно, подходил для создания новой породы по всем показателям.

В результате долгой и кропотливой работы была выведена уникальная порода КРС, в которой сконцентрированы самые лучшие особенности исходных трех пород.

Мясной скот аулиекольской породы обладает хорошей приспо­собленностью к суровым природно-климатическим условиям Северного Казахстана, и это поз­воляет содержать его как в открытых, так и в полуоткрытых помещениях. Животные отличаются специфичным мясным типом телосложения, мастью, крепкими конечностями, комолостью, высокой энергией роста, спокойным нравом и долголетием. Мясная продуктивность аулие­кольской породы выше стандарта казахской белоголовой почти на 10–15%. Матки аулиекольской породы дают до 13 отелов.

Но главная отличительная особенность – энергия роста: за сутки привес достигает одного килограмма. Живая масса быков-производителей составляет порядка 1 000 кг, а коров – 500–550 кг. Получилась классическая порода, ничем не уступающая лучшим зарубежным образцам.

Сохранить и приумножить

В создании новой породы участ­вовали многие специалис­ты, в числе которых и Зейнулла Жанбуршинов. В 1992 году, когда аулие­кольская порода КРС была утверждена как самостоятельная специализированная мясная порода, он был директором совхоза «Москалевский». В 1987-м Жанбуршинов сменил на этом посту своего учителя и наставника Михаила Карпова. Совхозом «Москалевский», а ныне ТОО «Москалевское», Зейнулла Абаевич руководит более 30 лет. За это время многое пришлось пережить: и перестройку, и приватизацию, и даже чуть ли не исчезновение новой породы. Кризис 90-х подкосил многие хозяйства, уцелели лишь единицы. «Москалевский» продолжал оставаться одним из немногих хозяйств в регионе, кто исправно пополнял бюджет.

– Когда создавалась порода, особых трудностей не ожидалось, – вспоминает Зейнулла Жанбуршинов. – Был Советский Союз, были плановая экономика и централизованное обеспечение. Породу вывели – а накануне ее утверждения случились распад СССР и развал всех экономичес­ких связей. Страшные времена наступили: перебои со светом, котельная не работает, центральное паровое отопление пришлось отключить и вновь перейти на уголь, с которым тоже возникали трудности. Скот начали пускать под нож, сдавать поголовье, потому что бюджетникам нечем было платить... Не хочется даже вспоминать то время.

Несмотря на все трудности, усилиями специалистов-энтузиастов Москалевки аулиекольская порода выжила! Прошли тяжелые времена, и в Москалевке закипела работа по наращиванию поголовья.

Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка четырех тысяч голов КРС аулиекольской породы. География распространения породы из года в год расширяется. Если в 1992 году ею занимались только в трех областях Казахстана – Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской, то сегодня ее разводят в 13 регионах страны в 130 хозяйствах.

Аулиекольскую породу называют «Белой жемчужиной Казахстана», которая потихоньку становится ее мясным брендом. В 2001 году в Женеве «Москалевское» получило международную награду «Золотая звезда качества». А в 2004-м ТОО «Москалевское» получило на аулиекольскую породу патент № 1 в РК. Сегодня она широко известна и за пределами нашей республики. Фермеры России, Узбекистана и Кыргызстана активно интересуются экс­портом племенного молодняка для чистопородного разведения. В ближнем зару­бежье даже есть несколько ферм, которые разводят чистопородный скот аулие­кольской породы или используют чистопородных быков для получения помесного потомства.

«Москалевское» является одним из учредителей Республиканской палаты по аулиекольской породе, которая создана в 2012 году, в соответствии с новыми подходами в работе племенного животноводства Республики Казахстан. Численность зарегистрированного племенного поголовья аулие­кольской породы за десять лет работы Республиканской палаты по аулиекольской породе превысила уже 100 тыс. голов. И это только начало. Кто знает, быть может, когда-нибудь выведенные в костанайских степях животные будут востребованы и на Западе. А что? Вполне себе достойное соперничество с теми же прародителями аулиекольской породы – шароле и абердин-ангус. И все это итог тяжелого, кропотливого и ответственного труда животноводов Москалевки под руководством Зейнуллы Жанбуршинова.

За годы работы в Москалевке Зейнулла Абаевич удостоен многих званий и наград. Он почетный гражданин Аулиекольского района и Костанайской области. Кандидат сельскохозяйственных наук.

Среди его наград ордены «Знак почета» и «Құрмет», полученные в 1976 и 2009 годах, а также Нагрудный знак «Еңбек даңқы» 1-й степени. Он также награжден званиями «Заслуженный зоотехник КазССР» (1985) и «Отличник сельского хозяйства» (2018). Медалями: «Еңбек ардагері» 2016 г., а также рядом других медалей, посвященных юбилеям Независимости РК и 10-летию Астаны. Наверное, его еще ждут другие награды нашей страны.

Главной же наградой своей жизни Зейнулла Абаевич считает свою семью. Сейчас у него подрастают четверо правнуков, есть десять внуков и внучек! Кто-то уже обзавелся семьей, а кто-то еще только постигает азы школьных наук. Не это ли главное богатство?

Зейнулла Абаевич Жанбуршинов называет себя счастливым человеком. Сбылась его мечта детства – выучиться и работать в сельском хозяйстве, и сделанное им на долгие годы останется в истории его родного края и Казахстана.

Впрочем, и сейчас у нашего героя есть мечта – очень земная, философская, мудрая: чтобы его потомки жили под мирным небом и познали глубинный смысл жизни. А он, в понимании Зейнуллы Абаевича, заключен в двух словах – не лениться и трудиться. То есть жить достойно, как он сам. Такой вот завет.

Ну а что же касается счастья, так оно для Зейнуллы Жанбуршинова одно – Москалевка – родина аулиекольской породы.