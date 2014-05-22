Звезда счастливой оказалась
Об этом удивительном и неординарном человеке люди вспоминают, подтверждая верность пословицы: «Благодарность людская, благодать большая». Вот что рассказала о Сагадате Нурмагамбетове при встрече со мной в селе Енбек, что в Акмолинской области, Екатерина Андрусюк:
– Мы с Сагадатом Кожахметовичем из одного села, ровесники, друзья. До войны работали с ним в одной тракторной бригаде. Для нас он во всем был примером. Когда началась война, мужчины ушли на фронт, трудности и заботы военного времени легли на плечи женщин и детей.
Никто не знал, что происходит на фронтах, радиоприемников ни у кого не было. И Сагадат стал нас информировать о событиях в мире, в стране, о действиях Красной армии. Рассказывал так, как будто сам находился в составе действующей армии. Его слова имели магическую силу. До сих пор удивляюсь, откуда брались у него силы успевать во всем и откуда черпал информацию. Ведь трудился он в поле с нами наравне, от зари до зари. Несмотря на это, еще успевал писать письма на фронт за малограмотных женщин.
Он легко находил общий язык с людьми, умел чутко относиться к их нуждам и запросам. Видимо, природа одарила его не только внешними данными, но и богатым внутренним миром, кипучей энергией. Всего в жизни С. Нурмагамбетов добивался трудолюбием. Он рано лишился отца и матери, воспитывался у брата Сагита. Когда тот ушел на фронт, взвалил на себя груз домашних забот.
Весть о гибели Сагита на фронте односельчане восприняли как собственное горе. Сагадат плакал. Потом он стал писать в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но ответ всегда был один и тот же: «Не спеши, еще молод. Придет время – отправим, а пока помогай укреплять тыл». Все же он добился того, чего хотел – ушел на фронт.
– Бог миловал Сагадата Кожахметовича, – говорит Екатерина Андрусюк, – выстоял все невзгоды войны. «Его Звезда счастливой оказалась – он с ней с войны живым вернулся в дом», – так написал один из современников.
Селяне гордятся, что именно из их «гнезда» вышла поистине героическая семья Нурмагамбетовых. Брат Сагит погиб смертью храбрых в годы войны. А взять племянника Кенеса, он тоже на афганской земле проявил мужество и посмертно награжден орденом Красной Звезды. Ему посвящен стенд в школьном музее. Сын Нурмагамбетова Талгат – генерал. Сам Сагадат Кожахметович гордился своими земляками, а они бережно хранят воспоминания героя, помнят его заветы.
Сагадат Кожахметович занял поистине уникальное место в истории Великой Отечественной войны. Что касается военной биографии, то службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы Великой Отечественной войны командиром пулеметного взвода после окончания первого Туркестанского пулеметного училища. Прошел от Кубани до Берлина в составе 1052- го стрелкового полка 301-й Донецкой дивизии ордена Суворова ІІ степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Да, эта дорога, по мнению фронтовика, была ухабистой, не раз смотрел смерти в глаза. Она оставила свои отметины – ранения.
Помнится, на мой вопрос: «Что для вас было самым трудным в годы войны?» ветеран отвечал с болью: «Кровопролитные бои, когда снег был красным, когда ночью в минуты затишья перед тобой вставали лица на твоих глазах погибших еще юных друзей».
Командир 301-й дивизии? генерал-майор В. Антонов так рассказывал о своем подчиненном: «Полк, в котором командовал пулеметной ротой капитан Нурмагамбетов, скрытно прошел реку Пилицу. Один фашистский танк двинулся на огневую позицию пулеметного расчета. Когда махина прошла над траншеей, капитан Нурмагамбетов быстро поднялся и одну за другой бросил гранаты. Танк охватили клубы черного дыма. А бой продолжался. Капитан сам у пулемета вместе со своим лучшим пулеметчиком сержантом Геннадием Ворошиловым «крестом» и «веером» бил по неприятельским цепям. Командир роты меткими очередями из пулемета уничтожил еще 65 фашистских солдат и офицеров. Плацдарм на левом берегу реки Пилицы был удержан. 1052-й полк продолжал наступление…»
А вот свидетельство бывшего политрука пулеметной роты 38-й дивизии, фронтового газетчика Мусы Днишева: «…Трудно удержаться, не рассказать о фронтовых буднях капитана Нурмагамбетова. Их очень много в записных книжках, и каждый, как поэма. Хотя бы этот. Дождь, грязь. Наши войска сдерживают натиск врага. Вдруг в крайней роте, к которой придан один из взводов Нурмагамбетова, замолк пулемет. Боец нервничал, заело его оружие. Вдруг кто-то его толкнул: «Дай, я!» Смотрит солдат, командир. Полчаса стучал пулемет в его руках, словно и не было никакой заминки».
О себе ветеран говорил скромно, больше вспоминал командиров, однополчан, тех, с кем прошел трудными дорогами войны, с кем служил. В послевоенное время он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Возглавлял стрелковый полк, штаб мотострелковой дивизии, штаб Гражданской обороны Казахской ССР. В 1969–1989 годах был заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командующего Южной группой войск. Сослуживцы Сагадата Кожахметовича признавались, что с ним легко было работать, так как он знал всех своих подчиненных, а главное, их сильные и слабые стороны. Вел с ними разговор на равных, никогда не злоупотреблял их личным временем. Если ставил задачи, то они были ясные и конкретные. Не сковывал действия и всячески поддерживал и поощрял инициативу подчиненных. Никоим образом не позволял оскорблений и унижения.
Еще у него была феноменальная память. К нему часто обращались и по личным вопросам, зная, что они будут решены положительно. Выезжая в части, соединения, офицеры штаба округа стремились попасть в группу, которую возглавлял генерал С. Нурмагамбетов, так как он спокойно решал любую возникшую проблему. Авторитет Сагадата Кожахметовича не только в Казахстане, но и за пределами республики был настолько высок, что ему не надо было писать письма-обращения в те или иные инстанции, достаточно было сделать один звонок, и все решалось.
К любому делу Сагадат Кожахметович относился по-хозяйски, по-государственному. И позже, когда возглавил Министерство обороны суверенного Казахстана, эта черта была присуща ему.
«В будущее берут не пепел, а огонь!..»
Впервые мне довелось встретиться с Сагадатом Кожахметовичем в начале 80-х в ходе совместной поездки в служебную командировку в кыргызский город Ош. В ту пору заместителю командующего войсками Среднеазиатского военного округа генерал-лейтенанту Нурмагамбетову было около шестидесяти лет. Он был стройным, подтянутым, моложавым, жизнерадостным, простым в общении. О том, что генерал доступен и внимателен к окружающим, убедился, общаясь с ним. В то время я был молодым офицером, сотрудником редакции газеты САВО «Боевое знамя». Сагадат Кожахметович стал расспрашивать меня о родителях, семье, о том, какое учебное заведение я окончил, какую проблему собираюсь поднимать в командировке.
Внимательно выслушав меня, Сагадат Кожахметович посоветовал обратить особое внимание на командиров, сержантов, всесторонне подготовленных, знающих технику и новые образцы вооружения, умеющих обращаться с ними в любой обстановке.
– Помнится, – говорил он, – на фронте именно такие офицеры, сержанты, бойцы, прекрасно владевшие не только своим оружием, но знавшие боевые возможности техники врага, их слабые места, били фашистов, как говорится, «в хвост и в гриву». Наш командир дивизии, генерал-майор Антонов был человеком высокой культуры, являлся новатором, слыл ярым противником всякого шаблона, учил применять новые тактические приемы в бою. Этому учили мы своих подчиненных.
Мысли генерала, как я понимал, были заняты другими, более неотложными делами и заботами, но он не упустил возможности поговорить с журналистом, поделиться боевым опытом. Побывав с ним в частях Ошского гарнизона, еще раз убедился в том, что он внимателен к людям. Беседуя с каждым человеком, интересовался жизнью и бытом, службой солдат. Времени было в обрез, но генерал побывал во многих подразделениях, на тактических занятиях, которые проходили в горных условиях. Ему хотелось узнать о службе, проблемах от самих солдат, сержантов, офицеров, как говорится, из первых уст.
Уместно сказать и о том, что в последующем, когда мы вновь побывали в том же гарнизоне, Сагадат Кожахметович интересовался, устранены ли предыдущие недоработки, расспрашивал о службе тех солдат, сержантов, офицеров, с кем беседовал. Причем помнил их имена, фамилии. То что он обращался по имени, отчеству к командирам, это вызывало уважение к генералу.
Со временем посчастливилось мне стать причастным к знаменательным событиям – строительству и становлению Вооруженных сил суверенного Казахстана под руководством генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Все те, кто окружал министра обороны, подчеркивали симпатию и уважение к Сагадату Кожахметовичу, его требовательности, принципиальности, работоспособности.
Будучи главным редактором газеты «Қазақстан сарбазы» – «Воин Казахстана» – не раз общался с Сагадатом Кожахметовичем. В нем я видел не только страстного патриота своей Родины, крупного военачальника, дипломата, но и всесторонне эрудированного человека, творческую личность.
Перо ветерана войны было боевым, как в годы сражений за Отчизну, при написании известных книг-воспоминаний «Мой передний край», «А в памяти нет тишины». Описывая бои, вспоминая командиров, однополчан, он не уходил от ужасов войны, подчеркивал, что в будущее берут не пепел, а огонь!
– Родина! Это слово мы не случайно пишем с заглавной буквы, – говорил герой. – Все, что имеем, – талант, силы, мечты и свою преданность – отдаем мы ей, потому мне хотелось передать чувство гордости за нашу страну, за наш многонациональный народ.
С. Нурмагамбетов был из тех, кто словно излучал бодрость, обаяние, чистоту помыслов, оптимизм, несмотря на трудности в первые дни становления суверенного Казахстана.
– Не поверите, напряжение тех лет, когда закладывали первый камень фундамента создания наших Вооруженных сил, – рассказывал Сагадат Кожахметович, – было настолько велико, что сравнимо с военными годами. Мне казалось, что я, как и прежде, нахожусь на передовой. Ведь распался Союз, некоторые генералы, офицеры уезжали на исконную родину, были части, которые оставались без командиров. К тому же важно было сохранить неприкосновенность материальных ресурсов и боевой техники. В этих условиях мы проводили большую разьяснительную работу в войсках. И эту работу возглавил лично сам Президент – Верховный Главнокомандующий Нурсултан Назарбаев. Он, несмотря на свою занятость, побывал во всех крупных гарнизонах, встречался с командованием частей, личным составом, с семьями, а также участвовал в учениях.
Создавая собственные Вооруженные силы, мы не видели сиюминутного благополучия, думали о дальнейшем становлении и развитии армии. С этой задачей мы справились, как говорят в нашем народе: «Вершину одолеет тот, кто к ней идет настойчиво».
Сапаргали ЖАГИПАРОВ
фото из архива «КП»