Звезда счастливой оказалась

Об этом удивительном и неординарном человеке люди вспоминают, подтверждая верность пословицы: «Благодарность людская, благодать большая». Вот что рассказала о Сагадате Нурмагамбетове при встрече со мной в селе Енбек, что в Акмолинской области, Екатерина Андрусюк:

– Мы с Сагадатом Кожахметовичем из одного села, ровесники, друзья. До войны работали с ним в одной тракторной бригаде. Для нас он во всем был примером. Когда началась война, мужчины ушли на фронт, трудности и заботы военного времени легли на плечи женщин и детей.

Никто не знал, что происходит на фронтах, радиоприемников ни у кого не было. И Сагадат стал нас информировать о событиях в мире, в стране, о действиях Красной армии. Рассказывал так, как будто сам находился в сос­таве действующей армии. Его слова имели магическую силу. До сих пор удивляюсь, откуда брались у него силы успевать во всем и откуда черпал информацию. Ведь трудился он в поле с нами наравне, от зари до зари. Несмот­ря на это, еще успевал писать письма на фронт за малограмотных женщин.

Он легко находил общий язык с людьми, умел чутко относиться к их нуждам и запросам. Видимо, природа одарила его не только внешними данными, но и богатым внутренним миром, кипучей энергией. Всего в жизни С. Нурмагамбетов добивался трудолюбием. Он рано лишился отца и матери, воспитывался у брата Сагита. Когда тот ушел на фронт, взвалил на себя груз домашних забот.

Весть о гибели Сагита на фронте односельчане восприняли как собственное горе. Сагадат плакал. Потом он стал писать в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но ответ всегда был один и тот же: «Не спеши, еще молод. Придет время – отправим, а пока помогай укреплять тыл». Все же он добился того, чего хотел – ушел на фронт.

– Бог миловал Сагадата Кожахметовича, – говорит Екатерина Андрусюк, – выстоял все невзгоды войны. «Его Звезда счастливой оказалась – он с ней с войны живым вернулся в дом», – так написал один из современников.

Селяне гордятся, что именно из их «гнезда» вышла поистине героическая семья Нурмагамбетовых. Брат Сагит погиб смертью храбрых в годы войны. А взять племянника Кенеса, он тоже на афганской земле проявил мужество и посмертно награжден орденом Красной Звезды. Ему посвящен стенд в школьном музее. Сын Нурмагамбетова Талгат – генерал. Сам Сагадат Кожахметович гордился своими земляками, а они бережно хранят воспоминания героя, помнят его заветы.

Сагадат Кожахметович занял поистине уникальное место в истории Великой Отечественной войны. Что касается военной биографии, то службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы Великой Отечественной вой­ны командиром пулеметного взвода после окончания первого Туркестанского пулеметного училища. Прошел от Кубани до Берлина в составе 1052- го­ стрелкового полка 301-й Донецкой дивизии ордена Суворова ІІ степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Да, эта дорога, по мнению фронтовика, была ухабистой, не раз смотрел смерти в глаза. Она оставила свои отметины – ранения.

Помнится, на мой вопрос: «Что для вас было самым трудным в годы войны?» ветеран отвечал с болью: «Кровопролитные бои, когда снег был красным, когда ночью в минуты затишья перед тобой вставали лица на твоих глазах погибших еще юных друзей».

Командир 301-й дивизии? генерал-майор В. Антонов так рассказывал о своем подчиненном: «Полк, в котором командовал пулеметной ротой капитан Нурмагамбетов, скрытно прошел реку Пилицу. Один фашистский танк двинулся на огневую позицию пулеметного расчета. Когда махина прошла над траншеей, капитан Нурмагамбетов быстро поднялся и одну за другой бросил гранаты. Танк охватили клубы черного дыма. А бой продолжался. Капитан сам у пулемета вместе со своим лучшим пулеметчиком сержантом Геннадием Ворошиловым «крестом» и «веером» бил по неприятельским цепям. Командир роты меткими очередями из пулемета уничтожил еще 65 фашистских солдат и офицеров. Плацдарм на левом берегу реки Пилицы был удержан. 1052-й полк продолжал наступление…»

А вот свидетельство бывшего политрука пулеметной роты 38-й дивизии, фронтового газетчика Мусы Днишева: «…Трудно удержаться, не рассказать о фронтовых буднях капитана Нурмагамбетова. Их очень много в записных книжках, и каждый, как поэма. Хотя бы этот. Дождь, грязь. Наши войска сдерживают натиск врага. Вдруг в крайней роте, к которой придан один из взводов Нурмагамбетова, замолк пулемет. Боец нервничал, заело его оружие. Вдруг кто-то его толкнул: «Дай, я!» Смотрит солдат, командир. Полчаса стучал пулемет в его руках, словно и не было никакой заминки».

О себе ветеран говорил скромно, больше вспоминал командиров, однополчан, тех, с кем прошел трудными дорогами войны, с кем служил. В послевоенное время он окончил Воен­ную академию имени М. В. Фрунзе, Высшие академические курсы при Воен­ной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Возглавлял стрелковый полк, штаб мотострелковой дивизии, штаб Гражданской обороны Казахской ССР. В 1969–1989 годах был заместителем командующего войсками Среднеазиатского военного округа, первым заместителем командую­щего Южной группой войск. Сослуживцы Сагадата Кожахметовича признавались, что с ним легко было работать, так как он знал всех своих подчиненных, а главное, их сильные и слабые стороны. Вел с ними разговор на равных, никогда не злоупотреб­лял их личным временем. Если ставил задачи, то они были ясные и конкретные. Не сковывал действия и всячески поддерживал и поощрял инициативу подчиненных. Никоим образом не позволял оскорблений и унижения.

Еще у него была феноменальная память. К нему часто обращались и по личным вопросам, зная, что они будут решены положительно. Выезжая в части, соединения, офицеры штаба округа стремились попасть в группу, которую возглавлял генерал С. Нурмагамбетов, так как он спокойно решал любую возникшую проблему. Авторитет Сагадата Кожахметовича не только в Казахстане, но и за пределами республики был настолько высок, что ему не надо было писать письма-обращения в те или иные инстанции, достаточно было сделать один звонок, и все решалось.

К любому делу Сагадат Кожахметович относился по-хозяйски, по-государственному. И позже, когда возглавил Министерство обороны суверенного Казахстана, эта черта была присуща ему.

«В будущее берут не пепел, а огонь!..»

Впервые мне довелось встретиться с Сагадатом Кожахметовичем в начале 80-х в ходе совместной поездки в служебную командировку в кыргызский город Ош. В ту пору заместителю командующего войсками Среднеазиатского военного округа генерал-лейтенанту Нурмагамбетову было около шестидесяти лет. Он был стройным, подтянутым, моложавым, жизнерадостным, простым в общении. О том, что генерал доступен и внимателен к окружающим, убедился, общаясь с ним. В то время я был молодым офицером, сотрудником редакции газеты САВО «Боевое знамя». Сагадат Кожахметович стал расспрашивать меня о родителях, семье, о том, какое учебное заведение я окончил, какую проблему собираюсь поднимать в командировке.

Внимательно выслушав меня, Сагадат Кожахметович посоветовал обратить особое внимание на командиров, сержантов, всесторонне подготовленных, знающих технику и новые образцы вооружения, умеющих обращаться с ними в любой обстановке.

– Помнится, – говорил он, – на фронте именно такие офицеры, сержанты, бойцы, прекрасно владевшие не только своим оружием, но знавшие боевые возможности техники врага, их слабые места, били фашистов, как говорится, «в хвост и в гриву». Наш командир дивизии, генерал-майор Антонов был человеком высокой культуры, являлся новатором, слыл ярым противником всякого шаблона, учил применять новые тактические приемы в бою. Этому учили мы своих подчиненных.

Мысли генерала, как я понимал, были заняты другими, более неотложными делами и заботами, но он не упус­тил возможности поговорить с журналистом, поделиться боевым опытом. Побывав с ним в частях Ошского гарнизона, еще раз убедился в том, что он внимателен к людям. Беседуя с каждым человеком, интересовался жизнью и бытом, службой солдат. Времени было в обрез, но генерал побывал во многих подразделениях, на тактических занятиях, которые проходили в горных условиях. Ему хотелось узнать о службе, проблемах от самих солдат, сержантов, офицеров, как говорится, из первых уст.

Уместно сказать и о том, что в последующем, когда мы вновь побывали в том же гарнизоне, Сагадат Кожахметович интересовался, устранены ли предыдущие недоработки, расспрашивал о службе тех солдат, сержантов, офицеров, с кем беседовал. Причем помнил их имена, фамилии. То что он обращался по имени, отчеству к командирам, это вызывало уважение к генералу.

Со временем посчастливилось мне стать причастным к знаменательным событиям – строительству и становлению Вооруженных сил суверенного Казахстана под руководством генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Все те, кто окружал министра обороны, подчеркивали симпатию и уважение к Сагадату Кожахметовичу, его требовательности, принципиальности, работоспособности.

Будучи главным редактором газеты «Қазақстан сарбазы» – «Воин Казахстана» – не раз общался с Сагадатом Кожахметовичем. В нем я видел не только страстного патриота своей Родины, крупного военачальника, дипломата, но и всесторонне эрудированного человека, творческую личность.

Перо ветерана войны было боевым, как в годы сражений за Отчизну, при написании известных книг-воспоминаний «Мой передний край», «А в памяти нет тишины». Описывая бои, вспоминая командиров, однополчан, он не уходил от ужасов войны, подчеркивал, что в будущее берут не пепел, а огонь!

– Родина! Это слово мы не случайно пишем с заглавной буквы, – говорил герой. – Все, что имеем, – талант, силы, мечты и свою преданность – отдаем мы ей, потому мне хотелось передать чувство гордости за нашу страну, за наш многонациональный народ.

С. Нурмагамбетов был из тех, кто словно излучал бодрость, обаяние, чис­тоту помыслов, оптимизм, несмотря на трудности в первые дни становления суверенного Казахстана.

– Не поверите, напряжение тех лет, когда закладывали первый камень фундамента создания наших Вооруженных сил, – рассказывал Сагадат Кожахметович, – было настолько велико, что сравнимо с военными годами. Мне казалось, что я, как и прежде, нахожусь на передовой. Ведь распался Союз, некоторые генералы, офицеры уезжали на исконную родину, были части, которые оставались без командиров. К тому же важно было сохранить неприкосновенность материальных ресурсов и боевой техники. В этих условиях мы проводили большую разьяснительную работу в войсках. И эту работу возглавил лично сам Президент – Верховный Главнокомандующий Нурсултан ­Назарбаев. Он, несмотря на свою занятость, побывал во всех крупных гарнизонах, встречался с командованием частей, личным составом, с семьями, а также участвовал в учениях.

Создавая собственные Вооруженные силы, мы не видели сиюминутного благополучия, думали о дальнейшем становлении и развитии армии. С этой задачей мы справились, как говорят в нашем народе: «Вершину одолеет тот, кто к ней идет настойчиво».

Сапаргали ЖАГИПАРОВ

фото из архива «КП»