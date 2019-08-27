Жизнь инженера-архитектора в реальном времени. Осуществление мечты

Настоящая статья посвящается Абдысагиту Шаймуханбетовичу Татыгулову, герою-труженику, человеку высокой культуры, архитектору. Это рассказ о трудовом ритме и достижениях, многогранной 45-летней деятельности бессменного руководителя Проектной Академии KAZGOR.

Образование

Абдысагит Татыгулов, одаренная от природы творческая натура, юношей мечтал стать архитектором. К сожалению, в Алма-Ате в Казахском политехническом институте тогда еще не открылся архитектурный факультет. Поэтому он был вынужден в 1957 году поступить на факультет промышленного и граж­данского строительства на специальность инженера, а в 1962 году успешно защитил диплом. Это был первый выпуск инженеров-строителей в Казахстане. Но мечта работать в архитектурной среде его не покидала.

Школа менеджмента

Бурное строительство в ХХ веке в республике взяло старт в начале 60-х. Имея опыт мастера, прораба, Абдысагит Татыгулов оказался в нужное время на нужном месте – в 1964 году в управлении проектных и научно-исследовательских работ Госстроя Казахской ССР. За 2 года, начав со старшего инженера, вырос до главного специалиста управления. Здесь, работая рядом с высокими профессионалами старшего поколения архитекторов, инженеров, бывшими проектировщиками, он изучил основы проектного дела, раскрыв свой кругозор до масштаба всей республики.

Приобретенные знания о проект­ном производстве в СССР и Казахстане, глубокий анализ его современного состояния и перспективы развития пригодятся ему в ближайшем будущем. В 1967 году, в 27 лет, Абдысагит Татыгулов назначен начальником управления жилищно-гражданского строительства Госстроя, одного из важных для строительного комплекса респуб­лики, в 30 лет он – член коллегии Госстроя Республики Казахстан. Стремительный карьерный рост выпускника 1962 года Казахского политехнического института. Учитывая присущие Татыгулову самодисциплину, системность, ответственность и особенно его высокую трудоспособность, это назначение было закономерным.

За 10 лет работы в Госстрое Татыгулова оценили в ЦК Компартии Казахстана как перспективного специалиста. Было несколько серьезных предложений по его дальнейшему карьерному росту в административной системе респуб­лики, в том числе заместителем заведующего отделом строительства Совета министров Казахской ССР, заместителем председателя Госстроя Казахской ССР, заместителем председателя облисполкома по строительству. Поблагодарив за доверие, он каждый раз давал отказ по всем предложенным престижным должностям, при этом выражая руководству искреннюю просьбу – если это возможно, направить его на проектное производство в любой институт Казахстана.

Исполнение желаний

Судьба в очередной раз проявила благосклонность Абдысагиту Татыгулову. В 1975 году уходил на заслуженный отдых директор Казгорстройпроекта Борис Николаевич Делов, лауреат Государственной премии. В то время основанный в 1930 году в городе Алма-Ате флагман проектного дела в республике, институт Казгорстройпроект (в народе – КАЗГОР) – прародитель всех областных проектных организаций и основных специализированных институтов в столице насчитывал в своем штате более 1 000 высококлассных специалистов: 900 – в головном офисе в Алма-Ате и 250 – в Талды-Кургане, филиале.

К 1975 году, за 45-летнюю творческую историю КАЗГОРа по его проектам строились крупные градостроительные комплексы социального значения по всему Казахстану. Построенные к 1970 году градостроительный ансамбль проспекта Ленина (ныне пр. Достык) и Дворец Ленина (ныне Дворец республики) были удостоены премий союзного значения в области архитектуры.

Всесоюзное профессиональное признание архитектурных произведений КАЗГОРа поистине обрадовало и воодушевило всех без исключения казахстанских архитекторов. Начала возрождаться отечественная школа архитекторов. Руководство Госстроя Казахской ССР, хорошо зная Татыгулова, его лидерские качества, жесткую требовательность к себе, уверенность, с 12 марта 1975 года своим приказом, кстати, за день до его 35-летия, назначает директором института «Казгорстройпроект».

Проектировщик

Помню, назначение весьма молодого, по меркам того времени Абдысагита Шаймуханбетовича руководителем крупнейшего проектного предприятия Казахстана взбудоражило коллектив, особенно среднее и старшее поколение. В коридорах и курилках мнения, иногда довольно громкие, высказывались неоднозначно. Люди, склонные к философии, говорили: дескать, поживем, увидим. Иные и вовсе были настроены радикально: «нет опыта проектной работы», «у него диплом Алма-Атинского вуза, даже не Киевского», «долго не продержится», «назначен на время», «КАЗГОР – очередной трамплин для дальнейшей карьеры». А наиболее мудрые из числа старейшин придерживались иного мнения: «все зависит от ума и энергии», «необходимо быстрее адаптировать в проектный процесс, оказать помощь, все начинали жизнь молодыми».

В дальнейшем директор часто будет опираться на последних. Мы, архитекторы, оптимисты по профессии, не обсуждали его возраст. Наши желания были несколько эгоистичными – главное, чтобы директор не вмешивался в наше творчество волевыми методами, а поддерживал. Пока шли эти коридорные разговоры, размышления, измышления, наш новый директор заходил в мастерские, отделы. Всегда рядом с ним были его главный инженер, главный архитектор.

Прошел примерно месяц после назначения. Все в институте знали, что готовится общее собрание коллектива. Наконец оно состоялось. Как всегда, был президиум из руководства. Директору Татыгулову предоставили слово для доклада. Я сидел рядом с одним из авторов Дворца республики, талантливым, рациональным во всем архитектором Владимиром Алле. Обычно он раньше на все собрания КАЗГОРа приходил со своим блокнотом и пачкой карандашной кальки. Не изменил своей привычке и на этом собрании – начал рисовать эскизы очередного проекта. Вдруг минут через пять он негромко произнес: «Откуда он все это узнал за это время?» Положил в карман пиджака блокнот, кальки с эскизами, стал внимательно слушать директора. Это не был обычный скучный док­лад, а глубокий, всеохватывающий анализ деятельности предприятия. Было ощущение, что он работает с нами уже много лет. Говорил ясно и четко о качестве выпускаемых проектов, о положениях в отделах, квалификации отдельных специалистов, о рекламациях от заказчиков, о достижениях и недостатках, но главное – на фактах, невзирая на должности, было сказано об ослаблении трудовой дисциплины, противоречиях во взаимоотношениях с подразделениями по смежным инженерным дисциплинам, об организации работы столовой, спортивного лагеря, социальных проблемах, молодых специалистах, кадрах.

Собрание завершилось принятием ясной и четкой долгосрочной программы развития института, в которой определилась главная цель – качество проектов должно быть достойно архитектурной школы КАЗГОРа.

Тот день был переломным для молодого руководителя. Коллектив его принял.

Как отмечалось выше, успех архитектуры Казахстана имел широкий резонанс в союзных республиках. Следствие – приглашения на работу в Минск (Белоруссия), Кишинев (Молдавия), Сочи (Россия) опытных архитекторов, конструкторов, инженеров среднего поколения. Неожиданный, значительный отток кадров значительно ослабил кадровый состав КАЗГОРа, долгое время являвшегося кузницей ­кадров в республике.

Татыгулову в срочном порядке пришлось вносить корректировку в кадровую политику своей долго­срочной программы. В середине 70-х старшее, среднее и небольшая часть молодого поколения специалистов являлись в основном выпускниками московского, ленинградского, киевского, новосибирского архитектурных вузов. Открытые в начале 60-х архитектурные факультеты Казахского политехнического и Усть-Каменогорского автодорожного институтов не могли еще обеспечить в полной мере потребности строительства в республике.

Он тщательно провел анализ квалификационных возможностей молодых специалистов и пошел на риск, назначая 30-летних на ключевые должности – главными архитекторами и главными инженерами проектов. Одновременно опытное старшее поколение было перемещено в технический отдел института – подразделение, ставшее аналогом отдела технического контроля выпускаемой продукции на заводах.

Неожиданная идея, встреченная как все новое настороженно, с некоторой долей скептицизма впоследствии даст КАЗГОРу значительные преимущества перед другими проектными институтами СССР. Молодые архитекторы, конструкторы и инженеры, энергичные, смелые в своем творчестве, почувствовали доверие и поддержку своего руководителя, возлагая на себя серьезную ответственность за проекты будущих зданий.

Почти ежедневно он обходил отделы института, живо, с интересом вникая в проекты. Обладая тонким вкусом, Татыгулов сходу отмечал удачные композиции градострои­тельных и архитектурных решений. Посредственную архитектуру с присущим ему тактом старался не допускать на архитектурный совет: понимал, что члены совета не пощадят автора, подвергнут разгромной критике, иногда надолго лишающей творческого настроя легкоранимых архитекторов и инженеров.

Его внутренний мир, долго тос­ковавший по творческой работе, органично начал вливаться в многогранный и многосложный проектный процесс. В основной массе люди имеют довольно смутное представление о проектной работе и проекте.

В реальности дословный перевод проекта с латыни – «брошенный вперед» – представляет собой технически сложное производство, где задействован кропотливый, вдумчивый, с обязательным элементом творчества труд десятков высококвалифицированных архитекторов, конструкторов, инженеров, сметчиков. Это они до строителей возводят здания на своих чертежах, проведя расчеты конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования, экологии, защищая свой проект во всех государственных уполномоченных органах.

Проводя постоянно авторский надзор на строительной площадке, проектировщик принимает непос­редственное участие в сложной, но крайне необходимой для человечества деятельности, срочно, компетентно решая десятки проб­лем, возникающих, как обычно, в ходе любого строительства, для достижения своей изначальной цели – возведения здания – квинт­эссенции идеи.

Проекты. ХХ век, 1970–1990-е годы

В 70-х годах прошлого века КАЗГОР ежегодно выпускал более 100 проектов, отражающих как в зеркале реальную картину социальной, культурной и общественной жизни Казахстана. Проектировался и строился город Новый Узень на Мангышлаке, Каратау – в Джамбульской области. Создавались градостроительные ансамбли в Алма-Ате. Шло напряженное рабочее проектирование окружного Дома офицеров с параллельным строительством. В 1975 году руководство республики благословило строительство первого в СССР высотного здания в 9-балльной сейсмической зоне – 25-этажной гостиницы «Казахстан» по градостроительной и архитектурной концепции КАЗГОРа.

Это было смелое прогрессивное решение по тому времени, когда все города огромной страны были нивелированы 5-этажными мик­рорайонами. Для строительства отдельных 9-этажных зданий Казахстан с большими сложностями получал разрешение Госгражданстроя СССР. Зарегламентированная типовым сборным домостроением строительная индустрия практически лишила возможности архитекторов создавать интересные градостроительные композиции, и вдруг – 25 этажей! Вот когда потребовались татыгуловские чувство срочности, способность идти на взвешенный риск и ответственность в решении проблем.

А проблем впереди было множество, и все сложные. Впервые необходимо было получить разрешение Москвы на 25 этажей при высокой сейсмичности Алма-Аты. Впервые произвести расчет несущей способности конструкций. Впервые применить новую технологию строительства… И, наконец, войти в роль менеджера инженера-архитектора стройки № 1 с жестким графиком параллельного проектирования и строительства. За 3 неполных года строительства высотной гостиницы «Казахстан» по народной поговорке Татыгулов прошел «огонь, воду и медные трубы». Это ежедневные жесткие оперативные совещания на строительной площадке под обязательным председательством куратора высокого ранга из ЦК КПК, с участием десятка руководителей строительных управлений, трестов главков. Борьба со строителями за качество выполняемых работ. Огромные усилия по выбиванию разрешений в Госстрое на компенсацию сверхурочной 12-часовой работы своих проектировщиков по объекту.

В проектной деятельности Татыгулова высотная гостиница «Казахстан» была первым объектом, где он прошел профессиональную школу настоящего проектировщика. Здание гостиницы с тактичной трактовкой казахской национальной архитектуры открыло новые возможности для инженерных дерзаний, смелых изобретений в области технологии монолитного железобетона, и самое важное – это сооружение подняло авторитет рес­публики в среде зодчих страны. После завершения строительства гостиницы Союз архитекторов СССР стал посвящать современной архитектуре Казахстана свои выездные семинары, пленумы и публикации. Вырос авторитет инженеров, строи­телей и архитекторов республики. Архитектурная школа Казахстана укрепила свои позиции. Высотная гостиница «Казахстан» закономерно получила высокую оценку. Абдысагит Шаймуханбетович Татыгулов в 1980 году в составе авторского коллектива стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР в области литературы, искусства и архитектуры. Государственная премия СССР за Дворец Ленина, Государственная премия за гостиницу «Казахстан» – награды за талант и труд проектировщиков КАЗГОРа. Главное, это было впервые за всю архитектурную историю респуб­лики. Триумф КАЗГОРа открыл дорогу архитекторам Казахстана.

Благодаря обостренному чувству видения перспективы, молодой энергии, высокой трудоспособности Татыгулова КАЗГОР впервые среди проектных институтов гражданского профиля Казахстана удос­таивается многократно (1977 г., 1979 г., 1980–1984 гг., 1986–1988 гг.) переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1980 году институт награждается орденом Трудового Красного Знамени, за десятую пятилетку – Почетным (рубиновым) знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР (1981 г.). В 80-х годах по проектам КАЗГОРа были построены Государственный музей Казахстана, ансамбль Дома политического просвещения, Дворец АХБК, здание Национального банка, санаторий «Алатау».

Проектом детальной планировки города Кульсары в Атырауской области началось освоение Тенгизского месторождения, и, конечно, наряду с этими крупными проектами, как отмечалось выше, выпускались сотни проектов для народного хозяйства. На самом пике производственного развития института пришла пресловутая перестройка, разрушая налаженный хозяйственный механизм в стране.

13 марта 1990 года свой 50-летний юбилей Абдысагит Шаймуханбетович Татыгулов встретил в Семипалатинской области в поиске проектного заказа.

Независимость

Истинный патриот своей Родины, невзирая на возникшие трудности в начале 90-х годов прошлого века, экономя буквально на всем, Татыгулов готовит новое поколение архитекторов и инженеров, мобилизуя опытных специалистов КАЗГОРа на передачу своих знаний студентам КазГАСА, ускоренно вводит компьютеризацию в проектный процесс. Зная тяжелое положение на периферии страны, старается материально поддержать учащихся вуза, выходцев из села, платя им вторую стипендию. Многие из них в наше время стали ведущими специалистами. В 1993 году КАЗГОР преобразовывается в Проектную Академию KAZGOR.

С оптимизмом воспринимая многовекторную внешнюю политику Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, зная о будущих рабочих встречах с зарубежными коллегами, Татыгулов по возможности оснащает современными компьютерами и программными продуктами проектное производство, силами сотрудников проводит ремонт помещений, привлекает к работе англоязычных специалистов.

Его расчет оказался верным. В 1997 году, как это принято в меж­дународном бизнесе, KAZGOR посещают менеджеры «Шевройла» с руководством архитектурной компании YGH (г. Портленд, США) в поиске местного партнера в проектировании головного офиса «Тенгизшевройл» и жилого городка для своих специалистов в Атырау. Будущие наши партнеры были удовлетворены уровнем специалистов KAZGOR, обеспеченностью проектным оборудованием и поколением компьютерных программ. Они были готовы вести договорный процесс, но Татыгулов для объективности выбора попросил американских коллег посетить другие проектные фирмы Казахстана. Через довольно продолжительное время они возвратились в KAZGOR для заключения контракта.

Специалисты возбужденно и взволнованно обсуждали это историческое событие. Впервые в истории академии предстояло работать с иностранной фирмой, да еще с американской. К обоюдному удовлетворению после поездки троих казгоровских специалистов в YGH и трехмесячной совместной работы над концепцией проекта в Портленде проектирование и авторский надзор до конца строительства прошли успешно. Благодаря способности заглянуть в будущее, Татыгулов настроил специалистов фирмы на преодоление трудностей в новом времени для решения возникающих проблем, идти на взвешенный риск. По завершении строительства данного крупного комплекса KAZGOR приобрел статус надежного партнера у ТШО. Впоследствии по его рекомендации была хорошая партнерская работа с английской компанией PFD по строительству вахтового поселка «Шанрак» на 8 000 работающих в Тенгизе. В настоящее время продолжается работа по проектированию участка эксплуатации и техобслуживания промбазы ТШО, завершен проект спортивного центра в Атырау.

Заложенное в Татыгулове стратегическое мышление почти ежедневно ставит неожиданные задачи для него самого и особенно его менеджерам. Изучая огромный поток информации, он всегда выбирает из него ключевые проблемы, решение которых способно обеспечить KAZGOR лидерство в будущем в непростой современной конкурентной среде. В связи с тем что Казахстан ускоренно интегрируется в мировое сообщество, анализируя опыт проектирования с иностранными партнерами, Татыгулов создает подразделение высококлассных технических переводчиков. Благодаря его личному целенаправленному труду и врожденному чувству срочности KAZGOR одному из первых в СНГ среди проектных фирм в 2003 году вручен сертификат TU NORD CERT (г. Эссен, Германия) системы менеджмента в соответствии с ISO 9001:2000, с 2009 года внедрена интегрированная система менеджмента (ИСМ), реализующиеся требования МС: IСO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ВС OHSAS 18001:2008.

Принимая во внимание, что строи­тельная отрасль Казахстана неминуемо будет внедрять современное управление, технологии мирового уровня, Татыгулов выходит на контакты с организациями, разрабатывающими и контролирующими строи­тельные нормативы и стандарты в Америке, Европе, организовывает в KAZGOR подразделение ЦентрНорм по изучению проблем по внедрению и гармонизации иностранных строи­тельных законов в условиях РК, активно участвует в правительственной программе реформирования строительной отрасли.

В результате приказом Комитета технического регулирования Республики Казахстан от 1 марта 2005 года № 58 КАЗГОР определяется базовой организацией Техничес­кого комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градострои­тельство и строительство». Абдысагит Татыгулов назначается председателем комитета ТК 55. В 2006 году КАЗГОР вступает в ICC – Совет по международным нормам в США. С 1 июня 2012 года является членом Британского института стандартизации BSI.

Астана

Переезд столицы в центр огромной территории Казахстана Татыгуловым, человеком с врожденным рациональным мышлением, был встречен с восторгом. Полный оптимизма в 1997 году одним из первых среди ведущих проектных фирм открывает офис KAZGOR в Астане. В 1998 году руководство страны объявляет и организовывает открытый международный конкурс на концепцию генерального плана развития новой столицы. Председателем международного жюри конкурса утвержден решением Правительства академик Татыгулов Абдысагит Шаймуханбетович. В результате напряженной работы жюри в соответствии с условием конкурса финалистами становятся архитекторы из России, Казахстана и Японии – три лучших градостроительных проекта из десятков, представленных на творческое состязание. Выбор лучшего проекта из трех по условиям конкурса – право Президента Республики Казахстан. Нурсултан Абишевич отбирает для дальнейшей реализации градостроительную концепцию выдающегося, известного во всем мире своими архитектурными произведениями японского зодчего Кишо Курокавы. Проект казахстанских архитекторов занял 2-е место, российских – 3-е.

Международный конкурс, проведенный впервые в градостроительной истории Казахстана, особенно победа на нем иностранного архитектора, продемонстрировали миру политическую и деловую открытость РК. Позитивный резонанс этого события продолжает с каждым годом благоприятствовать инвестиционному климату в строительстве Астаны и других регионов страны. Благодаря той исторической акции руководства Казахстана в новой столице строят по своим проектам всемирно известные архитектурные бренды, в том числе «Фостер и партнеры» (Англия), SОМ (США), «Николети» (Италия). Ежегодно проводятся международные архитектурные конкурсы, где принимают полноправное участие казахстанские архитекторы, выигрывая в состязании у своих именитых зарубежных коллег и при этом оттачивая свой профессионализм в школе высшего мастерства.

Астана явилась квинтэссенцией роста международного авторитета республики во всех областях человеческой деятельности, включая развитие архитектуры и строительства. Проектная Академия KAZGOR, изыскивая свои возможности, мобилизуя кадровые ресурсы, постоян­но участвует в проектировании столицы. По ее архитектурной концепции завершен жилой комплекс «Нурсая» на центральной эспланаде. На градостроительных советах столицы защищены жилой комп­лекс «Триумфальный», соборная мечеть «Хазрет Султан», победитель международного конкурса-2009. KAZGOR принял активное участие в международном конкурсе-2010 по всем трем объявленным объектам в Астане – Казахский драматический театр, Русский драматический театр и Дворец школьников. За русский драмтеатр KAZGOR удостоен премии за лучший инициативный проект. В международном конкурсе на ЭКСПО-2017 проект академии вошел в десятку лучших работ.

Новая столица Астана предоставила возможность архитекторам Казахстана реализовать свой талант и трудолюбие в ее возведении на долгие годы. Энергия, темп и масштаб, заданные Астаной, отразились в развитии градострое­ния на всех городах Казахстана и, конечно, в Алматы. В 2002 году KAZGOR, откликнувшись на решение Правительства РК о создании Международного финансового цент­ра, выигрывает архитектурный конкурс на градостроительную концепцию полифункционального центра «Нурлы Тау» (стадия строи­тельства). Как отмечалось выше, благодаря стабильному позитивному международному авторитету Казахстана KAZGORу представилась возможность работать в качестве местного партнера с всемирно известными архитектурными фирмами SOM (США), «Фостер и партнеры», приглашенными в республику инвестиционной компанией CAPITAL PARTNERS для проектирования комплекса Международного финансового центра в Алматы. Параллельно начались проектные работы с хорошо известной американской архитектурной компанией RAMSA во главе с Робертом Штерном. Профессиональное общение с зарубежными коллегами, напряженная совместная работа дали бесценный опыт в познании их методов проектирования и главное знакомство в деле со строительными нормативами и стандартами США и Англии. Хорошо организованная Абдысагитом Татыгуловым проект­ная инфраструктура, изучение методологии ведения процессов позволили специалистам, особенно молодому поколению, быстро адаптироваться в международном проектировании.

Нас всегда удивляла высокая трудо­способность и физическая и моральная выносливость Абдысагита Шаймуханбетовича. Работая пять дней по 12 часов в сутки, половину субботы на производстве, он как обычно прихватывает домой свой неизменный объемистый портфель с информационными материалами и каждое утро, щадя производственное время менеджеров верхнего и среднего уровня, снабжает их копия­ми пунктов, разделов из решений Правительства республики, информацией по зарубежной периодике, касающейся строительной отрасли.

Востребованная наука

Эрудиция, упорство, скрупулезность к деталям – одна из граней его деятельности в науке.

Абдысагит Шаймуханбетович Татыгулов – кандидат технических наук (г. Москва, 1979 г.), доцент (ВАК, г. Москва, 1986 г.), профессор (ВАК, г. Москва, 1992 г.), член-корреспондент (с 1993 г.) и действительный член (академик) Национальной инженерной академии РК (с 1996 г.), подготовил и опубликовал более 400 статей, научных трудов и разработок, в том числе 10 монографий научно-технического характера. Положительный резонанс в общест­ве вызвал «Русско-казахский словарь архитектурно-строительных терминов» (1994 г.). В продолжение данной тематики в 2000 году был составлен и издан 9-й том «Казахско-русский, русско-казахский терминологический словарь. Архитектура и строительство».

Издал 4-томный учебник «Архитектура мен жобалау негiздерi» («Архитектура и основы проектирования») :

– том I «Әлем сәулет өнері»⁄⁄Алматы, 2001 г. (соав. – Аб. А. Татыгулов, А. А. Татыгулов);

– том II «Қазақстанның сәулет өнері»⁄⁄Алматы, 2001 г. (соав. – Аб. А. Татыгулов, А. А. Татыгулов);

– том III «Сәулеттік жобалау»⁄⁄Алма­ты, 2005 г. (соав. – Т. Ж. Акбердин, Аб. А. Татыгулов, А. А. Татыгулов);

– том IV «Ғимараттардың құрылымдары»⁄⁄Алматы, 2005 г. (соав. – Т. Ж. Акбердин, Аб. А. Татыгулов, А. А. Татыгулов).

I и II тома «Архитектура мен жобалау негiздерi» («Архитектура и основы проектирования») удостоены диплома І степени Международной ассоциации союзов архитекторов на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2001 г.» в номинации «Лучшая книга об архитектуре» (г. Москва, 5.11.2001 г.).

Активная позиция к жизни, генная энергия подвигли Абдысагита Татыгулова к написанию для будущих поколений 5 книг в хорошем стиле, в жанрах публицистики, мемуаров, автобиографии, беллетристики, содержание которых четко обозначено в говорящих наз­ваниях каждого тома – «ПАРЫЗ. Считаю своим долгом». Т. 1., «Ізгілер ізі. Раздумья о современниках». Т. 2., «Ғибраттар. Обретение». Т. 3., «Таным. Познание». Т. 4., «Мой дом – KAZGOR менің». Т.5., изданы в 2015 году.

В 1979–1997 годах вел курс на кафедре «Архитектурные конструкции» в Головной архитектурно-строительной академии (ААСИ, КазГАСА).

Абдысагит Татыгулов трепетно относится к истории Казахстана. Он скрупулезно изучает ее глубинные истоки, черпая знания не только из отечественных источников. В поездках за рубеж старается всегда найти новые научные факты исчезнувших городов Великой степи. Он верит, что следующие поколения ученых обязательно вскроют тысячелетние пласты новой, неожиданной для всего мира цивилизации. В беседах с коллегами из дальних стран он со знанием, глубоким уважением и восхищением говорит о деяниях великих предков своей родины, вызывая у них искреннее желание к изучению истории Казахстана. Чувство тесной причастности к стране двигает его к непрестанной реальной заботе и помощи старшему поколению ученых, деятелей искусств, литературы и архитектуры.

Общественная жизнь

Абдысагит Татыгулов – член Сою­за архитекторов РК (с 1970 г.), академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан (с 1996 г.). В 1977 году избирался депутатом, а с 1983 по 1989 год – председателем Постоянной комиссии по архитектуре и строительству Алма-Атинского горсовета.

С 2012 года является членом Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства в секции «Изобразительное искусство и архитектура».

В 1998 году постановлением Правительства Республики Казах­стан от 11 марта 1998 года № 199 утверж­ден председателем жюри международного конкурса на эскиз-идею генерального плана развития центра новой столицы – Астаны.

Проведя энергичную организационную кампанию по республике, в 2010 году инициирует создание Национальной ассоциации проектировщиков Республики Казахстан, целью которой являются оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов своих членов в органах государственного управления и местного самоуправления, в общественных организациях, развитие международного сотрудничества в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и смежных с ней отраслях с целью интеграции РК в мировое экономическое сообщество.

На учредительном съезде крупнейшие предприятия отрасли рес­публики единогласно избирают президентом Национальной ассоциации проектировщиков Рес­публики Казахстан Абдысагита Шаймуханбетовича Татыгулова.

Состоя действительным членом международных архитектурных, инженерных академий, участвуя на международных конгрессах архитекторов, строительных симпозиумах, он проводит реальную общественную работу, в первую очередь по пропаганде деятельности строительной сферы Казахстана, стараясь привлечь передовые разработки и технологии в мире в республику, поддерживая в последующем профессиональные контакты с зарубежными коллегами.

Производство. Продукция

Как отмечалось выше, проектное дело технически сложное производст­во – неотъемлемая заглавная часть строительного процесса.

В 2020 году КАЗГОР – фабрика проектов отметит свой 90-летний юбилей. Татыгулов Абдысагит Шаймуханбетович бессменно возглавляет ее 45-й год, ровно половину ее многогранной производственной жизни.

Повесть о его трудовых подвигах будет неполной без героического поступка, совершенного им в начале 90-х годов ХХ века, период бурных реорганизаций в строительной отрасли, когда почти 90% крупных проектных предприятий респуб­лики распались. В это тревожное время для коллектива Татыгулов самоотверженно отстоял КАЗГОР – родоначальника проектного дела в Казахстане, сохранил его 60-летний архив чертежей возведенных в республике зданий, опираясь на этот мощный интеллектуальный фундамент в ХХI веке поднял проект­ное производство на мировой технологический уровень.

КАЗГОР за без малого 45 лет руководства Татыгуловым обеспечил проектами для строительства более 4 000 зданий и сооружений в Казахстане, России, Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Армении.

В ХХI веке, окрыленный нарас­таю­щей динамикой развития страны, Татыгулов ставит своей целью создать максимально благоприятные условия для плодотворной творческой работы сотрудников академии, ежегодно планируя средства на развитие производства и инфраструктуры. Просчитывая перспективную конъюнктуру строительного рынка, он оперативно организовывает мобилизацию специалистов, особенно старшего поколения, прекрасно зная об отсутствии опыта практической проектной работы у выпускников вузов 90-х годов. Возродив KAZGOR на хорошем профессиональном уровне, соответствующем производству нового времени, он налаживает выпуск десятков проектов. Пожалуй, наиболее интересными были эскиз-идея генерального плана центра Атырау, проект планировки Парка информационных технологий в поселке Алатау, бизнес-центр «Жиһаз» в Алматы, строящийся полифункциональный центр «Нурлы Тау», завершенные строительством Институт стратегических исследований, много­функциональный центр «Алматы-Тауэрс», школы в Алматы и Алматинской области, объекты ТШО в Тенгизе, 1-я очередь Парка информационных технологий. Совместно с партнерами из SOM (США) возведены комплекс банков финансового центра Алматы и многофункциональный ансамбль «Есентай».

Производство – главное в его жизни, в которой множество интересных, полезных эпизодов, достойных отдельной книги школы менеджмента для будущих поколений руководителей производства.

Награды

В народе говорят: «Награда найдет героя!» Страна справедливо отметила Абдысагита Шаймуханбетовича Татыгулова за его постоянную самоотверженную трудовую деятельность: орден «Знак Почета» (1976 г.), звание «Зас­луженный строитель Казахстана» (1978 г.), Государственная премия Казахской ССР (1980 г.), орден Трудового Красного Знамени (1981 г.), орден «Дружба народов» (1986 г.), грамота Союза архитекторов СССР «За многолетнюю творческую деятельность и активное участие в работе Союза архитекторов СССР» (1990 г.), звание «Мәдениет қайраткері» (1999 г.), медаль «Десятилетие независимости Казах­стана» и Благодарственное письмо Президента РК Назарбаева Н. А. (2001 г.), Гран-при и Золотая медаль Союза архитекторов РК рес­публиканского конкурса лучших архитектурных произведений за 2001–2003 гг. в номинации «Архитектура» за проект «Полифунк­циональный центр «Нурлы-Тау», г. Алматы (2003 г.), Золотая медаль Союза архитекторов Казахстана «За выдающийся вклад в становление и развитие архитектуры Казахстана», г. Алматы (2005 г.), орден «Құрмет» (2005 г.), звание «Почетный инженер Казахстана» (2006 г.), Премия Президента РК «За достижения в области качества» в номинации «Лучшее предприятие по оказанию услуг», г. Астана (2007 г.), Золотая медаль Между­народной ассоциации Союза архитекторов «За выдающийся вклад в архитектурно-градострои­тельную деятельность», г. Моск­ва (2010 г.), медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 г.).

Перспективы

Работая председателем Совета директоров, он четко определил миссию в ХХI веке – повышать качество жизни благодаря рациональному и комплексному проектированию объектов строительства и вносить значительный вклад в развитие отрасли, используя современные стандарты проектирования и строи­тельства.

Наметил стратегию – комплексное проектирование, ориентация на крупные проекты, преемственность, диверсификация, международное сотрудничество и усиление конкурентоспособности.

Внедрил принципы – клиенто­ориентированный подход, эффективные коммуникации, качество, лидерство, постоянное обучение и развитие, экологическая и социальная ответственность.

Реализуя эту обширную программу, Проектная Академия KAZGOR из года в год повышает требования к качеству оказания услуг и развитию ее конкурентных преимуществ, поэтому инвестиции в техническое оснащение и программное обеспечение предприятия являются постоянными и имеют тенденцию к росту. Успешно внедрены технологии информационного 3D-моделирования объектов строительства (BIM-технологии) с помощью программных комплексов Autodesk Building Design Suite, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit.

Благодаря стремлению всегда быть в курсе современных технических тенденций, компания сохраняет многолетнее лидерство на проектном рынке.

КАЗГОРом разработаны и успешно используются в республике прог­раммные обеспечения SANA-2001 и SANA-2015 по расчету сметной стоимости строительства, информационная система DEREK-INFO – электронная база данных нормативных правовых актов и нормативно-технических документов с многофункциональной системой поиска.

Издается и распространяется информационный бюллетень-журнал о техническом регулировании и нормировании в строительстве «ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ».

45-й год Абдысагит Шаймуханбетович Татыгулов вместе с казгоровцами с их 90-летней славной историей переживает успехи, невз­годы и радости, а главная цель его работы, как постоянно утверждает он и реально исполняет за все годы деятельности, – обеспечить будущему поколению предприятия стабильность.