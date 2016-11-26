​Жизнь на селе улучшается

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Роза АБИЛОВА, секретарь Илийского районного маслихата

А сегодня прогресс налицо: повсеместно поднимаются новые производства, открываются рабочие места, строятся школы, детские сады, больницы. Улучшается жизнь на селе, создаются условия для развития деловой инициативы людей. Все это – результат грамотной, четко выверенной политики Елбасы, благодаря которой мы уже вошли в число 50 наиболее конкурентоспособных стран.

Декларация, принятая депутатами Парламента, не только закрепляет сформированные за годы независимости ценностные ориентиры, но и определяет миссию страны на десятилетия вперед. Перед нами стоят большие задачи по осуществлению масштабных реформ, обозначенных в Плане нации и Стратегии «Казахстан-2050». Верю, что и в предстоящие годы наша Родина будет процветать благодаря стратегическому курсу Лидера нации Нурсултана Назарбаева, направленному на рост благосостояния сограждан. 

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