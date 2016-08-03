​Жизнь, оборванная на взлете

Предгорный аул Карабастау Казыгуртского района наполнился скорбью. Здесь Мейрамбек Нуридиллаулы родился, вырос, окончил школу и отправился получать профессию. Здесь живут его родители, старшая сестра и младший брат. Сотни односельчан, родственников и сослуживцев, руководители района и области пришли проводить в последний путь 24-летнего лейтенанта, скончавшегося в Алматы от ранений, полученных при отражении противоправных действий Руслана Кулекбаева. Он работал участковым инспектором УВД Алмалинского района. Два месяца назад окончил Актюбинский юридический институт МВД РК и получил направление на работу в Алматы.

Стать полицейским Мейрамбек Нуридиллаулы мечтал со школьной скамьи, но в первый год не получилось. Через год повторил попытку, успев поработать в полиции и убедиться, что работа в правоохранительных органах – его призвание.

– Мейрамбек – один из лучших выпускников нашей школы, – говорит Калыкбай Кулмаханбет, бывший директор местной школы. – Справедливый, работоспособный, на него всегда опирались педагоги, и среди одноклассников у него был непререкаемый авторитет. Он был прирожденным организатором, обладал хорошими физическими данными, играл в составе сборной школы по волейболу. Любимыми предметами его в школе были родной язык и история Казахстана.

Мейрамбек Рахматуллаев – старший сын в семье Нуридиллы и Айгуль Танагуловых, воспитавших троих детей. К слову, их младший сын – Мейирхан – в этом году тоже сдал документы в Актюбинский юридический институт МВД РК, решив, как и Мейрамбек, стать полицейским.

– Мой папа Мухит Садубаев и отец Мейирхана так же, как и мы, в свое время учились в одном классе, – рассказывает Досбол Садыбаев, одноклассник М. Рахматуллаева. – Мы все радовались за нашего друга, когда он окончил вуз и стал дипломированным специалис­том. Дружно поздравляли его, когда он собрался жениться. Десятого июля в Шымкенте был беташар. Его избранницей стала студентка Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова. С Айгерим Мейрамбек познакомился в Актобе. Они были прекрасной парой. Теперь его первенец будет расти без отца...

Много теплых слов о молодом полицейском прозвучало и из уст его коллег. Для участия в траурном митинге в аул Карабас­тау приехали заместитель акима области Жакып Бокенбаев, заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области полковник полиции Сунгат Тленшин, представители алматинской и южно-казахстанской полиции. Они выразили соболезнование родителям трагически погибшего старшего лейтенанта, поблагодарили за воспитание достойного гражданина страны. За период службы М. Рахматуллаев неоднократно награждался грамотами МВД РК и ДВД города Алматы.

Коллеги погибшего полицейского по­обещали поддерживать его семью, которой будет оказана материальная помощь. 15 млн тенге родственникам выплатят из бюджета Алматы. Еще 5 млн тенге выделит акимат Южно-Казахстанской области. Сотрудники ДВД ЮКО тоже не останутся в стороне. Все они намерены перечислить однодневную заработную плату, которая пойдет на поддержку семей их коллег и пострадавших в ходе теракта 18 июля в Алматы.