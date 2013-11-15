Жизнь, отданная свободе

[caption id="attachment_13137" align="alignleft" width="300"] фото из архива[/caption]

Премьера состоялась в ­Алматы, и ее почетными гостями стали представители правительственной делегации Кореи. Хон Сон Док, исполнительный директор «Общества памяти Хон Бом До», выразил благодарность за талантливую постановку и отметил, что такие совместные проекты должны продолжаться, поскольку они укрепляют дружбу между Казахстаном и Кореей.

Автором драмы, написанной по мотивам пьесы «Хон Бом До» Тхай Дян Чуна, стал заслуженный деятель искусств Казахстана, главный режиссер театра Олег Ли. Он напомнил, что драматург Тхай написал свое произведение еще при жизни народного героя. И в 40-х годах XX века спектакль уже ставили на сцене корейского театра, он имел большой успех. Современная постановка отличается тем, что она дополнена подлинными фактами из жизни Хон Бом До.

Действие на сцене начинается с объявления о начале вой­ны в 1941 году. Возле военкомата солдаты готовятся к отправке на фронт, и 73-летний Хон Бом До (в исполнении Эдуарда Пака) просит записать его добровольцем. В ответ на вопрос одного из солдат, умеет ли он стрелять, Хон предлагает ему бросить высоко вверх пятикопеечную монету и попадает в цель (этот факт действительно имел место – Хон стрелял в тире, где проходили подготовку ворошиловские стрелки, и с 25 метров попадал в пятикопеечную монету).

Взяв в руки ружье, старый солдат вспоминает трагические события 1911 года (молодого Хон Бом До играет Игорь Шин). В тот год он потерял жену (Антонина Шегай) и сына, которых убили по приказу японского коменданта Ямадо (Алишер Махпиров). Кроме того, его предал лучший друг и боевой товарищ У Дин (Виталий Нам)…

На сцене блистали и другие артисты: яркие образы удалось создать Георгию Юну, исполнителю роли Вон Хына, писаря, сотрудничавшего с японцами; Виталию Наму, сыгравшему боевого товарища У Дина; Елене Ким – гейше Вол Хян.

Хон Бом До остался в памяти корейского народа как национальный герой, сражавшийся за освобождение страны. Преследуемый японцами, он бежал в Приморье, где в 1921 году вместе со своим партизанским отрядом сражался за установление советской власти.

В 1937 году Хон Бом До, как и всех корейцев Дальнего Востока, депортировали в Казахстан. Последние годы своей жизни он работал кочегаром и сторожем в Корейском теат­ре, который тогда находился в Кызылорде. В этом городе сегодня ему установлен памятник. Умер народный герой в 1943-м.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы