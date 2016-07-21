​Жизнь по долгу, чести и правде

Первая наша встреча состоялась, когда меня «сосватали» в секретари столичного горкома комсомола. Признаюсь, его безукоризненно сшитый костюм, белая сорочка, со вкусом подобранный галстук, весь его щегольской вид, как мне показалось, никак не подходил к образу строгого партийного работника.
Султеке в свои 95 лет не потерял форму и присущую ему жизнерадостность. Его окружают школьники, студенты, журналисты и писатели, чиновники новой формации усаживают в президиум. Ему есть что вспомнить и рассказать. Так что, несмотря на весьма почтенный возраст, Султан Сулейменович остается в высшей мере востребованным человеком. Его кредо, его богатство – окружение, люди, с которыми вырос и живет.
Султан Джиенбаев родился в Алма-Ате в семье садовника-цветовода. После школы поступает на физико-математический факультет Казахского государственного университета, причем учебу сочетает с работой в Алма-Атинской конторе «Каззаготскот» и «Казстатуправление».
В декабре 1941 года он, студент второго курса, добровольно просится на фронт. Военкомат отправляет его на ускоренные курсы замполитруков. После окончания курсов С. Джиенбаев зачислен старшиной стрелковой роты формировавшейся зимой 1941 года в Алма-Ате 100-й отдельной стрелковой казахской бригады. В составе этой бригады Султан Сулейменович в должности командира роты противотанковых ружей до конца 1944 года воевал на Калининском фронте.
О героическом пути бригады, когда враг рвался к Москве, о подвиге лейтенанта роты ПТР С. Джиенбаева написано много. Рассекречены многие материалы об операции «Марс», опубликованы очерки непосредственных свидетелей тех страшных дней. В 2000 году Султан Сулейменович издал книгу, назвав ее «Сотая казахская». В силу большой значимости в патриотическом воспитании подрастающего поколения она рекомендована как учебное пособие. Самые жестокие бои разворачивались на ржевском направлении в 1943 году. В течение месяца бригада потеряла до 75% бойцов-штыков переднего края «Долины смерти» – так ввиду больших потерь впоследствии назовет Ржевский выступ Константин Симонов.
Султан Сулейменович в боях за освобождение Великих Лук и Невеля один подбил три немецких танка. Он храбро сражался бок о бок со славной дочерью казахского народа Маншук Маметовой (именно тогда он получил свое первое ранение, и перевязала его Маншук, ставшая затем Героем Советского Союза), сержантом-артиллеристом, будущим народным писателем Адильханом Нуршаиховым, мужественным командиром Абильханом Баймульдиным, многими другими отважными воинами-казахстанцами.
За отличие в боях на фронтах Великой Отечественной войны, за мужество и отвагу, проявленные при отражении танковой атаки Султан Сулейменович удостоен двух орденов Отечественной войны I степени. С войны Султан Сулейменович вернулся в звании капитана.
В декабре 2010 года он участвовал в открытии Мемориала погибшим казахстанским воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад, был награжден знаком «За заслуги перед Оленинским районом Псковской области России», награду вручил президент России. Султан Сулейменович дважды участвовал в Параде Победы в Москве – в 2005 и 2010 годах. После войны был награжден несколькими орденами и медалями Российской Федерации – орденом «Великая Победа», медалью Жукова и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов».
Вернувшись домой, продолжить учебу в университете не смог, надо было помогать родителям. В семье были, кроме него, еще двое братьев и сестра. Устроился на работу ревизором в отдел рабочего снабжения Алматинского отделения Туркестанско-сибирской железной дороги. Цепкий и целеустремленный, он вскоре становится начальником ОРСа, а затем и заместителем начальника управления рабочего снабжения всего Алматинского отделения дороги. С этой должности его направляют на учебу в Высшую торговую школу Министерства торговли СССР. Отсюда начинается для него работа в сфере торговли, с которой он свяжет всю свою жизнь. На этом поприще он проходит ряд ступеней, последующая работа в горкоме партии столицы также была связана с торговлей. Став в 1962 году министром, он этой отраслью занимался повседневно.
В те годы жесточайшей централизации все капитальные вложения и материальные ресурсы выделялись Москвой. Министерство торговли республики относилось к союзно-республиканскому министерству, поэтому министру надо было ездить в Москву, в народе эти процедуры называли «защитой плана». Каждую позицию надо было обосновать, доказать расчетами, только тогда защитишь свой план-прогноз. Поэтому Султан Сулейменович часто бывал в своем союзном министерстве, в Госплане и Госнабе СССР. Вежливый и корректный молодой министр производил приятное впечатление на рядовых работников этих органов, которые в основном и определяли развитие отраслей.
Кроме того, в этих министерствах и ведомствах в то время работали многие вчерашние участники войны. Он тепло вспоминает о тех фронтовиках, которым не надо было доказывать необходимость возведения того или другого объекта торговли, они понимали нужды народа и всячески способствовали положительному решению вопроса, при всем недостатке ресурсов в стране. «Люди были другие – более добрые и отзывчивые», – говорит Султан Сулейменович.
При вузах и техникумах начали открываться товароведческие факультеты, а с внедрением рыночных отношений этот процесс еще больше усилился. Человеческий фактор всегда играл свою положительную роль. В умелых руках Султана Сулейменовича он был поставлен на службу интересам республики, развитию ее экономики.
Был порядок, по которому законодательно запрещалось строительство любого объекта стоимостью свыше 3 млн рублей без разрешения центра. Поэтому в республиках, назначая человека на ответственные посты, обращали внимание на деловые связи кандидата с Москвой, с руководителями центральных органов. В этом отношении С. Джиенбаев был подходящим кандидатом на пост и министра торговли, и заместителя председателя Правительства. Глава республики Динмухамед Кунаев ни разу не пожалел о своем выборе.
В 70-е годы прошлого столетия, в бытность С. Джиенбаева заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР, республика по объему товарооборота вышла на 3-е место после России и Украины. В один из приездов в Алматы Леонид Брежнев, увидев в магазинах Алматы обилие продуктов, даже вознамерился увеличить республике план поставок мяса в общесоюзный фонд.
– Чересчур хорошо живете, даже мясом торгуете после обеда, – приговаривал он.
Годы работы С. Джиенбаева заместителем председателя Правительства были самыми созидательными. Все сферы обслуживания и обеспечения населения поднялись на новую ступень. Круг обязанностей Султана Сулейменовича был достаточно широк, кроме торговых органов, он курировал легкую, пищевую и мясную промышленность, административные органы, систему гражданской обороны и Вооруженных сил. К тому времени ему присвоили звание полковника.
Султан Джиенбаев был введен в состав Бюро ЦК Компартии Казахстана – кандидатом в члены бюро, чего не было раньше. Это подняло не только статус, но и ответственность. Успешной деятельности С. Джиенбаева способствовало и то, что он нашел поддержку во всех начинаниях и делах со стороны своего непосредственного руководителя, председателя Совмина – Байкена Ашимова, с которым за долгие годы сложились самые деловые и доверительные отношения.
Султан Сулейменович в составе делегаций СССР побывал во многих странах мира. В 1967 году посетил Всемирную выставку в Монреале, Лейпцигскую ярмарку в ГДР, Всемирную выставку «ЭКСПО-70» в Японии.
За границей Султан Сулейменович широко пропагандировал достижения своей республики в печати и других средствах массовой информации. Страны Запада и Ближнего Востока уже тогда знали о нашей республике... Через наш шымкентский каракуль, который был удостоен на Лейпцигской ярмарке золотой медали, через дамскую шубу, выполненную в национальном стиле Алматинским меховым комбинатом. Не говоря уже о нашей меди и свинце, удостоенных золотой медали на Лондонской бирже.
Султан Сулейменович всегда был в поиске нового. Бывая в союзных республиках и за рубежом, заимствовал опыт, интересные новшества и активно внедрял их в республике. В те годы широко практиковалось открытие торговых центров, где в одном здании располагались магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, что намного облегчало быт и жизнь населения. В республике были организованы производство и продажа национальных музыкальных инструментов, национальной одежды, предметов быта: домбр и кобызов, камзолов, чапанов, расшитых серебряной и золотой нитью, отделанных дорогим мехом, деревянных кумысниц с пиалами и ложками для разлива кумыса, сундуков, отделанных казахским орнаментом. Не все знают, что именно С. Джиенбаев – инициатор строительства санатория в Сарыагаше, со временем он превратился во всесоюзную здравницу и пользуется большим успехом и сегодня.
Юбиляр дорожит своей личной дружбой с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Султан Сулейменович говорит, что эта дружба завязалась в то время, когда Нурсултан Абишевич пришел в ЦК Компартии Казахстана и курировал промышленность и экономический блок. В Совете Министров этими отраслями, за исключением тяжелой промышленности, также занимался С. Джиенбаев. За годы совместной работы они не только «притерлись», но и стали семейными друзьями.
Являясь одним из авторитетных людей страны, Султан Сулейменович активно пропагандирует среди населения, особенно молодежи, историческое значение установления суверенитета и независимости республики. Хочу подчеркнуть, что С. Джиенбаев с самого начала был с Президентом, полностью и горячо поддерживал все его начинания и инициативы. Он об этом говорил и в своих газетных статьях, и при встречах с Президентом. Тем же отвечал ему и Нурсултан Абишевич. Сегодня мы все свидетели этой большой дружбы.
В июне 1984 года Султан Сулейменович в связи с наступлением пенсионного возраста ушел на заслуженный отдых. Но отдыхал он недолго, в феврале 1985 года возглавил Центральный совет общества охраны памятников и культуры Казахской ССР и много сделал для активизации его работы.
Особая страница его биографии – организация в Алма-Ате фонда им. Д. Кунаева. Сам фонд и его филиалы в ряде областей, а также в Турции и Узбекистане были созданы еще при жизни Динмухамеда Ахмедовича и с его согласия. Эту свою общественную работу он нес с большим достоинством, до самой смерти Кунаева, 22 августа 1993 года, передав затем руководство фондом его племяннику Эльдару Кунаеву. Становление фонда Д. А. Кунаева и его развитие было определено постановлением Президента РК Нурсултана Назарбаева «Об увековечивании памяти Кунаева».
Султан Сулейменович – счастливый человек. Со своей первой, единственной любовью Нуранией Гиреевной они прожили более 70 лет. В 2015 году они признаны одной из старейших супружеских пар Казахстана, их имена занесены в Книгу рекордов Казахстана. Замечательная биография у Нурании Гиреевны. Кстати, она сохранила свою девичью фамилию – Адельшина, так как считает, что не была тенью своего мужа, занимала свое достойное место в обществе. Нурания Гиреевна и Султан Сулейменович воспитали троих детей, шестерых внуков и имеют 13 правнуков.
За личный вклад в развитие республики Султан Джиенбаев награжден многими высокими правительственными наградами СССР и Казахской ССР. К этим наградам прибавились ордена независимого Казахстана – «Құрмет», «Парасат», «Барыс III степени». Пока казахстанская земля дает жизнь таким, как Султан Сулейменович, завтрашний день для Казахстана будет светлым и безоблачным!