​Жизнь по долгу, чести и правде

Первая наша встреча состоялась, когда меня «сосватали» в секретари столичного горкома комсомола. Признаюсь, его безукоризненно сшитый костюм, белая сорочка, со вкусом подобранный галстук, весь его щегольской вид, как мне показалось, никак не подходил к образу строгого партийного работника.

Султеке в свои 95 лет не потерял форму и присущую ему жизнерадостность. Его окружают школьники, студенты, журналисты и писатели, чиновники новой формации усаживают в президиум. Ему есть что вспомнить и рассказать. Так что, несмотря на весьма почтенный возраст, Султан Сулейменович остается в высшей мере востребованным человеком. Его кредо, его богатство – окружение, люди, с которыми вырос и живет.

Султан Джиенбаев родился в Алма-Ате в семье садовника-цветовода. После школы поступает на физико-математический факультет Казахского государственного университета, причем учебу сочетает с работой в Алма-Атинской конторе «Каззаготскот» и «Казстатуправление».

В декабре 1941 года он, студент второго курса, добровольно просится на фронт. Военкомат отправляет его на ускоренные курсы замполит­руков. После окончания курсов С. Джиенбаев зачислен старшиной стрелковой роты формировавшейся зимой 1941 года в Алма-Ате 100-й отдельной стрелковой казахской бригады. В составе этой бригады Султан Сулейменович в должности командира роты противотанковых ружей до конца 1944 года воевал на Калининском фронте.

О героическом пути бригады, когда враг рвался к Москве, о подвиге лейтенанта роты ПТР С. Джиенбаева написано много. Рассекречены многие материалы об операции «Марс», опубликованы очерки непосредственных свидетелей тех страшных дней. В 2000 году Султан Сулейменович издал книгу, назвав ее «Сотая казахская». В силу большой значимости в патриотическом воспитании подрастающего поколения она рекомендована как учебное пособие. Самые жестокие бои разворачивались на ржевском направлении в 1943 году. В течение месяца бригада потеряла до 75% бойцов-штыков переднего края «Долины смерти» – так ввиду больших потерь впоследствии назовет Ржевский выступ Константин Симонов.

Султан Сулейменович в боях за освобождение Великих Лук и Невеля один подбил три немецких танка. Он храбро сражался бок о бок со славной дочерью казахского народа Маншук Маметовой (именно тогда он получил свое первое ранение, и перевязала его Маншук, ставшая затем Героем Советского Союза), сержантом-артиллеристом, будущим народным писателем Адильханом Нуршаиховым, мужественным командиром Абильханом Баймульдиным, многими другими отважными воинами-казахстанцами.

За отличие в боях на фронтах Великой Отечественной войны, за мужество и отвагу, проявленные при отражении танковой атаки Султан Сулейменович удостоен двух орденов Отечественной войны I степени. С войны Султан Сулейменович вернулся в звании капитана.

В декабре 2010 года он участвовал в открытии Мемориала погибшим казахстанским воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад, был награжден знаком «За заслуги перед Оленинским районом Псковской области России», награду вручил президент России. Султан Сулейменович дваж­ды участвовал в Параде Победы в Москве – в 2005 и 2010 годах. После войны был награжден несколькими орденами и медалями Российской Федерации – орденом «Великая Победа», медалью Жукова и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов».

Вернувшись домой, продолжить учебу в университете не смог, надо было помогать родителям. В семье были, кроме него, еще двое братьев и сестра. Устроился на работу ревизором в отдел рабочего снабжения Алматинского отделения Туркестанско-сибирской железной дороги. Цепкий и целеустремленный, он вскоре становится начальником ОРСа, а затем и заместителем начальника управления рабочего снабжения всего Алматинского отделения дороги. С этой должности его направляют на учебу в Высшую торговую школу Министерства торговли СССР. Отсюда начинается для него работа в сфере торговли, с которой он свяжет всю свою жизнь. На этом поприще он проходит ряд ступеней, последующая работа в горкоме партии столицы также была связана с торговлей. Став в 1962 году министром, он этой от­раслью занимался повседневно.

В те годы жесточайшей централизации все капитальные вложения и материальные ресурсы выделялись Москвой. Министерство торговли республики относилось к союзно-республиканскому министерству, поэтому министру надо было ездить в Москву, в народе эти процедуры называли «защитой плана». Каждую позицию надо было обосновать, доказать расчетами, только тогда защитишь свой план-прогноз. Поэтому Султан Сулейменович часто бывал в своем союзном министерстве, в Госплане и Госнабе СССР. Вежливый и корректный молодой министр производил приятное впечатление на рядовых работников этих органов, которые в основном и определяли развитие отраслей.

Кроме того, в этих министерствах и ведомствах в то время работали многие вчерашние участники войны. Он тепло вспоминает о тех фронтовиках, которым не надо было доказывать необходимость возведения того или другого объекта торговли, они понимали нужды народа и всячески способствовали положительному решению вопроса, при всем недостатке ресурсов в стране. «Люди были другие – более добрые и отзывчивые», – говорит Султан Сулейменович.

При вузах и техникумах начали открываться товароведческие факультеты, а с внедрением рыночных отношений этот процесс еще больше усилился. Человеческий фактор всегда играл свою положительную роль. В умелых руках Султана Сулейменовича он был поставлен на службу интересам республики, развитию ее экономики.

Был порядок, по которому законодательно запрещалось строительство любого объекта стоимостью свыше 3 млн рублей без разрешения центра. Поэтому в республиках, назначая человека на ответственные посты, обращали внимание на деловые связи кандидата с Москвой, с руководителями центральных органов. В этом отношении С. Джиенбаев был подходящим кандидатом на пост и министра торговли, и заместителя председателя Правительства. Глава республики Динмухамед Кунаев ни разу не пожалел о своем выборе.

В 70-е годы прошлого столетия, в бытность С. Джиенбаева заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР, республика по объему товарооборота вышла на 3-е место после России и Украины. В один из приездов в Алматы Леонид Брежнев, увидев в магазинах Алматы обилие продуктов, даже вознамерился увеличить республике план поставок мяса в общесоюзный фонд.

– Чересчур хорошо живете, даже мясом торгуете после обеда, – приговаривал он.

Годы работы С. Джиенбаева замес­тителем председателя Правительства были самыми созидательными. Все сферы обслуживания и обеспечения населения поднялись на новую ступень. Круг обязанностей Султана Сулейменовича был достаточно широк, кроме торговых органов, он курировал легкую, пищевую и мясную промышленность, административные органы, систему граж­данской обороны и Вооруженных сил. К тому времени ему присвоили звание полковника.

Султан Джиенбаев был введен в состав Бюро ЦК Компартии Казахстана – кандидатом в члены бюро, чего не было раньше. Это подняло не только статус, но и ответственность. Успешной деятельности С. Джиен­баева способствовало и то, что он нашел поддержку во всех начинаниях и делах со стороны своего непосредственного руководителя, председателя Совмина – Байкена Ашимова, с которым за долгие годы сложились самые деловые и доверительные отношения.

Султан Сулейменович в составе делегаций СССР побывал во многих странах мира. В 1967 году посетил Всемирную выставку в Монреале, Лейпцигскую ярмарку в ГДР, Всемирную выставку «ЭКСПО-70» в Японии.

За границей Султан Сулейменович широко пропагандировал достижения своей республики в печати и других средствах массовой информации. Страны Запада и Ближнего Востока уже тогда знали о нашей республике... Через наш шымкентский каракуль, который был удостоен на Лейпцигской ярмарке золотой медали, через дамскую шубу, выполненную в национальном стиле Алматинским меховым комбинатом. Не говоря уже о нашей меди и свинце, удостоенных золотой медали на Лондонской бирже.

Султан Сулейменович всегда был в поиске нового. Бывая в союзных республиках и за рубежом, заимствовал опыт, интересные новшества и активно внедрял их в республике. В те годы широко практиковалось открытие торговых центров, где в одном здании располагались магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, что намного облегчало быт и жизнь населения. В республике были организованы производство и продажа национальных музыкальных инструментов, национальной одежды, предметов быта: домбр и кобызов, камзолов, чапанов, расшитых сереб­ряной и золотой нитью, отделанных дорогим мехом, деревянных кумысниц с пиалами и ложками для разлива кумыса, сундуков, отделанных казахским орнаментом. Не все знают, что именно С. Джиен­баев – инициатор строительства санатория в Сарыагаше, со временем он превратился во всесоюзную здравницу и пользуется большим успехом и сегодня.

Юбиляр дорожит своей личной дружбой с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Султан Сулейменович говорит, что эта дружба завязалась в то время, когда Нурсултан Абишевич пришел в ЦК Компартии Казахстана и курировал промышленность и экономический блок. В Совете Министров этими отраслями, за исключением тяжелой промышленности, также занимался С. Джиенбаев. За годы совместной работы они не только «притерлись», но и стали семейными друзьями.

Являясь одним из авторитетных людей страны, Султан Сулейменович активно пропагандирует среди населения, особенно молодежи, историческое значение установления суверенитета и независимости рес­публики. Хочу подчеркнуть, что С. Джиенбаев с самого начала был с Президентом, полностью и горячо поддерживал все его начинания и инициативы. Он об этом говорил и в своих газетных статьях, и при встречах с Президентом. Тем же отвечал ему и Нурсултан ­Абишевич. Сегодня мы все свидетели этой большой дружбы.

В июне 1984 года Султан Сулейменович в связи с наступлением пенсионного возраста ушел на заслуженный отдых. Но отдыхал он недолго, в феврале 1985 года возглавил Центральный совет общества охраны памятников и культуры Казахской ССР и много сделал для активизации его работы.

Особая страница его биографии – организация в Алма-Ате фонда им. Д. Кунаева. Сам фонд и его филиалы в ряде областей, а также в Турции и Узбекистане были созданы еще при жизни Динмухамеда Ахмедовича и с его согласия. Эту свою общественную работу он нес с большим достоинством, до самой смерти Кунаева, 22 августа 1993 года, передав затем руководство фондом его племяннику Эльдару Кунаеву. Становление фонда Д. А. Кунаева и его развитие было определено постановлением Президента РК Нурсултана Назарбаева «Об увековечивании памяти Кунаева».

Султан Сулейменович – счастливый человек. Со своей первой, единственной любовью Нуранией Гиреевной они прожили более 70 лет. В 2015 году они признаны одной из старейших супружеских пар Казахстана, их имена занесены в Книгу рекордов Казахстана. Замечательная биография у Нурании Гиреевны. Кстати, она сохранила свою девичью фамилию – Адельшина, так как считает, что не была тенью своего мужа, занимала свое достойное место в обществе. Нурания Гиреевна и Султан Сулейменович воспитали троих детей, шестерых внуков и имеют 13 правнуков.

За личный вклад в развитие респуб­лики Султан Джиенбаев награжден многими высокими правительственными наградами СССР и Казахской ССР. К этим наградам прибавились ордена независимого Казахстана – «Құрмет», «Парасат», «Барыс III степени». Пока казах­станская земля дает жизнь таким, как Султан Сулейменович, завтрашний день для Казахстана будет светлым и безоблачным!