Жизнь под прицелом

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Кадиша НЫГМЕТ
Слишком много страданий…
Недавние страсти в Америке разгорелись из-за участившихся случаев вооруженного нападения психов-одиночек на мирных граждан страны. Резонным было бы сразу ввести запрет на пользование пистолетами да автоматами. Но вторая поправка к Конституции еще с XVIII века гарантирует каждому американцу право на свободное ношение оружия, и многие в этом вопросе заняли принципиальную позицию.
В итоге неоднократные попытки Барака Обамы провести через Конгресс поправки в имеющееся законодательство на запрет или хотя бы ограничение по продажам и ношению оружия воспринимались в штыки. И теперь президент уже без учета мнения парламентариев собирается претворить в жизнь собственные инициативы по ограничению оборота оружия в США. Основной мерой должна стать проверка биографий потенциальных покупателей.
– Случаи массовой стрельбы у нас значительно превышают их частоту в других странах, – обратился к сограж­данам Б. Обама. – Насилие с применением оружия принесло слишком много страданий слишком большому количеству людей. А ведь эти преступления совершали люди, которые не должны были обладать возможностью приобретать огнестрельное оружие в принципе.

Республиканцы тем временем заявляют: нация уже «не может жить без оружия», люди привыкли к мысли о том, что каждый человек при необходимости может защитить от незваных гостей или преступников и себя, и свою семью. Но стоят ли эти рассуждения жизней десятков, а то и сотен погибших от огнестрельных ранений американцев?
Вообще, считается, что в США живут самые вооруженные мирные граждане на планете. Предполагается, что «на руках» у населения здесь сосредоточено порядка 350 млн единиц огнестрельного оружия. Число обладателей им составляет примерно 65 млн человек. И вполне очевидно, что некоторая часть этих граждан имеет проблемы с законом или относится к категории психически неуравновешенных лиц.
В итоге в стране от огнестрельных ранений погибают ежегодно более 30 тыс. человек. В последние 10 лет жертвами вооруженных грабежей, разбоев, преступ­лений со стрельбой стали свыше 4 млн американцев, среди них не менее 500 полицейских и других сотрудников правоохранительных органов. За это же время под пули в Штатах попали около 20 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет. Еще столько же людей ежегодно стреляется, кончая жизнь самоубийством.

А маятник качается
Декабрь 2012 года. Школа Санди-Хук города Ньютаун в штате Коннектикут. Невменяемый молодой человек неожиданно ворвался в учебное заведение и открыл огонь. От рук 20-летнего Адама Лэнза погибли тогда 20 детей и 6 взрослых. Услышав о приближении полиции, преступник покончил с собой. А прежде, как выяснилось, он застрелил и свою мать. Эта бойня потрясла всю страну и сильно качнула маятник общественного мнения в сторону ужесточения контроля над торговлей и владением огнестрельным оружием.
Но все осталось по-прежнему. И как результат – кровавая расправа в декабре 2015 года в центре помощи инвалидам в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Стрельбу из боевого оружия по беспомощным людям открыли тогда 28-летний Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик. В итоге погибли 14 человек, еще 21 пострадали. Злоумышленников убили при задержании.

Между тем вооруженные нападения в штатах на безо­ружных людей начались еще задолго до этого. Так, в США не забыта история вашингтонского снайпера – 42-летнего Джона Аллена Мухаммада. В октябре ­2002-го года в течение 22 дней из снайперского оружия им были застрелены 10 человек, еще трое ранены. Помощь убийце оказывал его приемный сын – 17-летний Ли Бойд Малво.

Дж. Аллен Мухаммад был членом радикальной организации «Нация ислама». Снайпер рассчитывал прекратить террор взамен на 10 млн долларов от правительства США. Но в итоге его поймали и приговорили к смертной казни, а сына – к пожизненному заключению.
Вообще самыми «кровавыми» временами для Америки стали 2012–2013 годы. Так, в том же 2012-м, когда случилась трагедия в школе Коннектикута, произошла еще одна не менее жестокая расправа – теперь уже над жителями города Аврора, штат Колорадо. На просмот­ре премьеры нового фильма о Бэтмене оборвалась жизнь 12 человек. Неизвестный в газовой маске ворвался в тот злополучный вечер в кино­театр, распылил в зале слезоточивый газ и открыл огонь по зрителям. Более 50 человек получили тогда ранения.
Убийцу задержали. Им оказался 24-летний ­Джеймс Холмс – аспирант-недоучка. Прежде преступник наблюдался у психиатра, специализирующегося на шизофрении. Кстати, последний предупреждал полицию, что Холмс представляет угрозу для общества и может совершить убийство. По данным следствия, этот парень явно готовился к совершению преступления, так как заранее приобрел оружие, противогаз, взрывчатку и сделал фото здания кинотеатра.

2013 год для жителей штата Нью-Мексико начался со стрельбы в городе Альбукерке. Погибли тогда 5 человек, в том числе трое детей. Немногим позже 20-летний Али Саид убил троих людей – знакомую женщину и двух случайных прохожих, после чего застрелился сам. В апреле же в Кристиансбурге (штат Вирджиния) некий мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра, ранены были две женщины. Примерно в это же время стреляли и в городском парке Денвера в штате Колорадо. Неизвестный открыл огонь по участникам праздника контркультуры. Как минимум три человека получили в тот день огнестрельные ранения.

Печально закончился также и майский парад 2013-го в Новом Орлеане. В тот злополучный день трое преступников открыли огонь по людям, наблюдавшим праздничное шествие в честь Дня матери. Пострадали 19 человек, в том числе двое детей в возрасте 10 лет. Многих пришлось госпитализировать.
Список можно продолжить. Но и этого достаточно, чтобы понять, что жизнь каждого американца и прибывающего в страну туриста находится под постоянным прицелом и стоит ему оказаться не в том месте и не в то время, как он может стать жертвой какого-нибудь снайпера-параноика или стрелка-любителя.

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Комиксы и психи
Виной всему, говорят одни, – телевидение, все более откровенное и более примитивное, а еще – кровавое и жестокое, спекулирую­щее на культе насилия. А ведь речь идет в том числе о мультфильмах, видеоиграх для подростков – наиболее уязвимой возрастной категории американцев. Отдельные эксперты называют причиной всех зол комиксоманию нации. И действительно, читать графические романы не нужно, думать – тоже. Все уже придумано и нарисовано авторами незатейливых сюжетных историй.
Но, с другой стороны, не все же американцы – бездумные марионетки. У продвинутой нации есть и продвинутые умы. В чем их проблема?.. И они отвечают: в страхе за себя, за жизнь своих близких. При нарастаю­щих угрозах, которые могут обрушиться на человека в любой день, рассчитывать на полицию не приходится. И в целях самозащиты люди покупают оружие – так, на всякий случай.

По этой, кстати, причине 11-летний мальчишка, напуганный историей в Коннектикутской школе, принес на занятия пистолет. Ребенок так захотел обезопасить свое время пребывания в учебном заведении! Где он взял оружие? Наверняка у родителей. Хотя для покупки оружия в Штатах сейчас даже не обязательно указывать свой возраст. Это особенно выгодно для тех же интернет-магазинов, которые лишь привозят покупку по адресу.

Между тем в нынешнем году в Америке запланировано открытие целого телемагазина, где можно будет покупать оружие любого профиля и размера. «У нас самый богатый ассортимент огнестрельного оружия в мире, – гласит рекламный ролик. – Это беспрецедент­ный доступ к покупке оружия, не вставая с дивана. Оружие для всей семьи, не выходя из дома». Мнения американцев разнятся. Но что бы ни говорили окружаю­щие, разработчики проекта уверены в его прибыльности. Ведь страх всегда обеспечивает хорошие продажи.
О финансовой стороне вопроса говорят и работники Национальной стрелковой ассоциации в США (NRA). Это старейшая, крупнейшая и наиболее влиятельная отраслевая организация насчитывает почти 4 млн человек. Миллионные прибыли этой компании, безусловно, не могут не отразиться и на политике конгрессменов, порою лично заинтересованных в продажах огнестрельного оружия.

«Американцы никогда не поступятся своей фундаментальной свободой владеть оружием ради международных стандартов, соглашений или консенсуса, – говорит фактический руководитель NRA Уэйн Лапьер. – Америка всегда будет символом свободы и всесокрушающей мощи вооруженных граждан, которые ее защищают и сохраняют».
Говоря о причинах сложившейся ситуации, нельзя не обратить внимание на людей психически не­уравновешенных, видящих только зло в окружающих людях. Между тем жерт­вами таких преступников уже стал не один десяток граждан.

Так, в апреле 1996-го года в туристическом центре Порт-Артура в Австралии Мартин Брайант застрелил 35 человек. Это стало самым крупным инцидентом в истории страны. А в июле 2011-го в Осло и на острове Утейа в Норвегии был совершен двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек, около ста получили ранения. Преступник Андерс Беринг Брейвик сначала взорвал бомбу в центре столицы, а после устроил стрельбу по участникам молодежного слета правящей Норвежской рабочей партии. Власти страны назвали это событие самым жестоким преступлением со времен оккупации Норвегии нацистами. И это лишь малая часть из того страшного и большого списка неподдающихся пониманию преступлений современности.

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