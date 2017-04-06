​Жизнь, посвященная Абаю

Непреходящей ценностью во все времена была духовность. И особого уважения заслуживают люди, создающие ее очаги. К ним мы с полным правом можем отнести Мухтара Ауэзова, внесшего огромный вклад в развитие нацио­нальной культуры. В творчестве и общественной деятельности писателя отражены важнейшие события истории и культуры казахского народа.

Интерес к личности Абая зародился у него еще тогда, когда он слушал в родном ауле рассказы своего деда Ауэза. Осмысление наследия Абая наступает в юные годы.

Семей – город с многовековой историей сыграл огромную роль в жизни Ауэзова. Здесь он учился, здесь формировалось его мировоззрение, здесь же он начал заниматься творческим трудом. Мухтар Ауэзов стоял у истоков создания Литературно-мемориального музея Абая в Семее. Чтобы его открыть, необходимо было показать, кто есть Абай, какое наследие он оставил, каково его место в истории.

В преддверии 95-летия поэта в своих статьях «О юбилее Абая», «Исследователям Абая» Ауэзов первым высказал мысль об увековечении памяти великого сына казахского народа, о создании музея: «...Важно учесть, что, когда речь заходит о памятных местах, связанных с жизнью поэта, недостаточно говорить только о двух домах в городе Семее. В городе сохранилось медресе Ахмета Ризы, где учился Абай. Здесь также необходимо установить памятную доску. Большую часть жизни Абай провел в степи, и здесь нужно будет восстанавливать его зимовки. В настоящее время в урочище Жидебай находится зимовка Абая. Необходимо перекрыть кровлю, воссоздать интерьер дома Абая, который бы и стал ценным музеем на его родине. В 120 километрах от Семея, в местности Акшокы находится зимовка Абая, прожившего здесь до 1895 года, которую также необходимо восстанавливать и сохранять».

Также он писал: «Предстоит большая работа и по изучению жизни, деятельности Абая. Главная из них – изучение материалов семейского архива. Архивы жандармерии, канцелярий, областных и уездных судов должны располагать достаточными сведениями»; «Нужно исследовать и архив города Омска, где проживал в свое время генерал-губернатор»; «Необходимо собирать все произведения, все, сказанное Абаем».

Чтобы выполнить эту задачу, Мухтар Ауэзов написал научную биографию Абая, монографию «Абай Кунанбаев», множество статей, роман-эпопею «Путь Абая» – энциклопедию жизни казахского народа. Абай, его наследие стали главным делом Мухтара Омархановича. По его инициативе была создана юбилейная комиссия. А открытие первого в Казахстане литературно-мемориального музея (Постановление СНК КазССР № 176 от 1 апреля 1940 года) стало крупным и значимым событием в культурной жизни республики.

В последующие годы Ауэзов постоянно следил за деятельностью музея, опекал его. Для работы в музее были приглашены Каюм Мухамедханов – ученик Ауэзова, Архам Искаков – племянник Абая, воспитывавшийся в семье поэта. Ауэзов отмечал: «...О жизни, работе, внешности и характере Абая нет никаких печатных и письменных данных – ни личного архива, ни дневников, ни писем, ни мемуаров, ни даже просто зафиксированных на бумаге воспоминаний о поэте». В годы становления музея собирались экспонаты, записывались воспоминания современников, комплектовались фонды научной библиотеки.

Работа музея оживилась в 1945 году, когда вся республика стала готовиться к 100-летию Абая. Первое здание – дом Бекбая Баисова, находившийся вдали от центра, был неудобен для посетителей. Поэтому музей в 1944 году переехал в новое здание – дом Анияра Молдабаева по улице Комиссарская, 96 (ныне Богенбай-батыра, 132). В этих двух домах Абай останавливался, приезжая в Семей. К вековому юбилею Абая была создана новая экспозиция, восстановлен дом поэта в Жидебае, реорганизованный в мемориальный музей. Мухтару Ауэзову удалось собрать родственников, потомков поэта, которые после бурь революционных преобразований в степи оказались оторванными от родных мест. Все то немногое, что им удалось сохранить после конфискаций, они отдали в дар музею.

Новый период в истории музея Абая начался в 1947 году в связи с передачей его в Академию наук КазССР. Были утверждены две темы кандидатских диссертаций – «Поэтическая школа Абая» за директором Каюмом Мухамедхановым и «Русские друзья Абая» – за ученым секретарем музея Борисом Аккерманом. Вся исследовательская деятельность музея, научные изыскания, экс­педиции в Абайский район, сбор экспонатов воспоминаний со­временников и очевидцев жизни и деятельности Абая были направлены на создание научной биографии поэта.

Первые экспонаты, хранящиеся сегодня в музее, появились еще при жизни Абая. Они отданы им самим в первый краеведческий музей Семея, создававшийся по инициативе ссыльных российских интеллигентов – друзей поэта. Одними из ценных экспонатов являются две прижизненные фотографии Абая, переданные Мухтаром Ауэзовым в музей в 1941 году. В основной книге фонда сделана запись: «Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом (подлинник). Снято в 1896 году в Семипалатинске фотографом Н. Г. Кузнецовым. В дар Музею Абая от Мухтара Омархановича Ауэзова».

Вторая фотография – Абай с семьей в своей юрте в урочище Жидебай. Датировка – 1903 год. Среди членов семьи и сын Абая от второй жены Айгерим – Турагул, имя которого долгое время приходилось умалчивать, так как он подвергся репрессиям. Это копия, оригинал находится в научно-культурном центре «Дом Ауэзова» в Алматы.

Хотя еще в начале ХХ века Абай был признан основоположником новой казахской литературы и литературного языка, а его творчество получило достойную оценку у русских ученых еще в ХІХ веке, в советское время социальное происхождение Абая вызвало жаркие споры вокруг его литературного наследия. Волна дискуссий, развернувшая­ся в начале 50-х годов, вынудила Каныша Сатпаева и Мухтара Ауэзова покинуть Казахстан и работать в Москве. Директор музея Каюм Мухамедханов за свою кандидатскую диссертацию «Поэты абаевской школы» был осужден на 25 лет. Музей в 1953 году был выведен из состава АН КазССР, от него отказались и Министерство культуры, и область. Музей стал городским, а сфера его деятельности – культурно-просветительской.

Однако музей продолжал свою деятельность, пополнял фонды. В 1960-х годах обрел статус респуб­ликанского. Знакомство с работой заповедников «Ясная поляна» (Лев Толстой), «Тарханы» (Михаил Лермонтов) и Псковского заповедника (Александр Пушкин) убедило научных сотрудников в необходимости объединения всех исторических памятников вокруг музея поэта в Семее и Жидебае. И в 1990 году музей был реорганизован в Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая.

В его состав вошли литературный музей Абая в Семее, а также находящиеся в Абайском районе литературный музей Мухтара Ауэзова в Борили, дом-музей Абая в Жидебае, заповедная зона площадью в 6 400 га, включающая 16 мемориальных объектов, расположенных вокруг дома поэта. В состав заповедника включен и литературный музей Асета Найманбаева в с. Маканчи Урджарского района.

Основополагающими в разработке концепции музея стали фундаментальные труды Мухтара Ауэзова, заложившего научную основу абаеведения. Отдельный зал посвящен трем главным источникам творчества Абая: «Один из них – древнеказахская культура, запечатленная в устных и письменных памятниках прошлого, созданных самим народом. Другой источник – это великие произведения восточной культуры: таджикская, азербайджанская, узбекская классическая поэзия. Третий источник – это русская (а через нее и западноевропейская) культура. Исключительная самобытность и огромный талант Абая сказывались в том, что, обращаясь к этим источникам, он не исказил своего таланта ни фальшью, ни подражательностью». Этот вывод сделал Мухтар Ауэзов. И этого мнения придерживаются все абаеведы.

Материалы зала абаеведения знакомят с дореволюционными исследованиями, трудами выдающихся казахских деятелей, репрессированных в 1937–1938 годы, и современными работами. Цент­ральное место в нем отведено Мухтару Ауэзову. С обретением независимости Казахстана были возвращены имена талантливых учеников Абая: Шакарима, Турагула, Кокбая Жанатаева.

Заповедник-музей Абая, у истоков которого стоял Мухтар Ауэзов, сегодня – главный литературный музей Казахстана, бережно хранящий многовековую духовную культуру казахов.