Жизнь, посвященная Отчизне

Память,Статьи
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Государственная и общественная деятельность Мухита Избанова тесно связана с основными этапами становления и развития современного независимого Казахстана.

фото предоставлено Ерланом Избановым

На службе Отечеству

Неоценимый вклад в укрепление законодательной базы и международного авторитета молодой республики внес Мухит Избанов. Будучи депутатом Верховного Совета Казахской ССР XII созыва, он участвовал в принятии судьбоносных для страны документов: Декларации о государственном суверенитете и закона о государственной независимости. Его последующая работа в сфере внешней политики, миграции и государственной службы стала ярким примером беззаветного служения Родине.

В эти дни государственному деятелю, парламентарию и дипломату исполнилось бы 75 лет. Он прошел большой путь – от сельского зоотехника до народного избранника, вице-президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ и одного из первых организаторов государственной политики по возвращению соотечественников на родину. Но за громкими должностями для всех, кто его знал, Мухит Каримович остался прежде всего человеком большого сердца, умевшим вовремя протянуть руку помощи и всегда помнившим о своих корнях.

Родился он в 1951 году в селе Ащысай Джурунского, ныне Мугалжарского, райо­на Актюбинской области. Его родители Карим Избанов и Таразы Жаппаскызы были трудолюбивыми и уважаемыми людьми, с малых лет они приучали детей к честному труду. Когда Мухиту исполнилось 11 лет, отца не стало. Как старший сын в семье, мальчик рано повзрослел и взял на себя заботу о матери, младшем брате и сестре.

О том, как закалялся его характер в те суровые годы, вспоминает его дядя по материнской линии, 82-летний Мухтар Итбаевич Толегенов.

– В послевоенное время с жильем было совсем тяжело, поэтому наши две семьи жили под одной крышей. Перед смертью отец Мухита напутствовал меня присмот­реть за его детьми. Я сам тогда только вернулся из армии, выучился на шофера и устраивался на работу. Первое время было тяжело. Но Мухит, несмотря на юный возраст, помогал матери по хозяйству, присмат­ривал за младшими детьми. После окончания школы он твердо решил продолжить учебу. Помню, как отвез его в Уральск поступать в сельскохозяйственный институт. Экзамены он сдал успешно, а потом сам устроился в общежитие. Он никогда не просил у нас помощи, справлялся сам, – рассказывает аксакал.

Этапы большого пути

Окончив в 1973 году Западно-Казахстан­ский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-зоотехник», Мухит­ Избанов вернулся в родной регион. Свою трудовую деятельность он начал зоотехником-селекционером в колхозе им. Ленина Актюбинской области.

Благодаря профессионализму, отзывчивости и умению находить общий язык с людьми, он быстро завоевал уважение земляков. Вскоре коллектив доверил ему пост председателя профсоюзного комитета, а затем Мухит Каримович стал заместителем председателя правления колхоза. Позже его назначили секретарем парткома крупного совхоза «Хлебодаровский».

Помимо производства он активно занимался воспитанием молодежи: будучи спортсменом и обладателем разряда по вольной борьбе, Мухит Каримович открыл в селе спортивную секцию и в свободное от работы время сам тренировал сельскую молодежь.

Избрание в марте 1990 года депутатом Верховного Совета Казахской ССР XII созыва дало новый импульс его карьере. Находясь у истоков суверенитета, Мухит Каримович вошел в состав Комитета по международным делам и межпарламентским связям, позже став заместителем председателя, а после – исполняющим обязанности председателя.

Стремление работать на высоком государственном уровне мотивировало его к постоянному самосовершенствованию: он получил юридическое образование в КазНУ им. аль-Фараби, окончил Высшие курсы арабского языка и прошел переподготовку в Университете Дьюк (Северная Каролина, США). Помимо родного казахского и русского Мухит Каримович свободно владел английским, арабским и турецким языками.

Особой страницей его дипломатичес­кой карьеры стало избрание в 1992–1994 годах вице-президентом Пар­ламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки и Женеве, где он стал одним из первых представителей независимого Казахстана на международной арене.

Забота о соотечественниках

Значительную часть своей жизни Мухит Избанов посвятил миграционной политике. Работая в Департаменте миграции Минтруда РК, Агентстве по миграции и демографии, а также во Всемирной ассоциации казахов и фонде «Отандастар», он стоял у истоков формирования государственной системы поддержки зарубежных соотечественников.

При его непосредственном участии выстраивались первые механизмы возвращения­ кандасов в Казахстан, разрабатывалась нормативная база, решались сложнейшие вопросы адаптации, оформления документов и социализации переселенцев.

В документальном фильме об этом периоде его работы с особым уважением рассказывает его коллега Марат Токсанбаев. По его воспоминаниям, Мухит Каримович одним из первых выезжал в Баян-Ульгийский аймак Монголии, Афганистан, Пакистан и Иран, чтобы лично организовывать работу по переселению сородичей.

Соратники помнят Мухита Избанова как невероятно душевного и чуткого человека, который, сам познав трудности и лишения в раннем детстве, принимал проблемы соотечественников как личные и всегда спешил прийти на помощь каждому.

В последующие годы Мухит Каримович возглавлял Главное управление специализированной службы охраны МВД РК в звании полковника полиции, а затем руководил Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и председательствовал в Совете по этике по Атырауской области, где активно защищал трудовые права государственных служащих.

Где бы ни находился, Мухит Каримович свято чтил историю своего народа. При его участии были возведены и реконструированы мавзолей Айтеке-би в Узбекистане, мавзолей Бокей-хана и некрополь батыра Сейтека Оразалиева в Астраханской области России. А в родном ауле Ащысай в рамках акции «Туған жерге тағзым» он на собственные средства благоустроил и огородил родовое кладбище.

18 мая 2019 года во время поездки на малую родину в Актюбинскую область Мухит Избанов скоропостижно ушел из жизни и был похоронен на родной земле.

Добрые дела Мухита Каримовича навсегда останутся живым примером беззаветного служения своему народу.

#память #личность #Мухит Избанов

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