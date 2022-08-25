Жизнь прожил для народа

Среди памятников архитектуры, охраняемых государством в Кызылординской области, выделяется мавзолей известного в народе просветителя и врачевателя Ахмета ишана.

Мавзолей находится в местнос­ти Синиртек в нижнем течении реки Сарысу, географически это территория аульного округа Сулутобе Шиелийского района. Памятник был воздвигнут известным в южных краях народным умельцем Акбереном Жаксыбердиулы.

Мавзолей Ахмета ишана построен из жженого кирпича, в нем два помещения. В большом находится непосредственно усыпальница, а маленькое предназначено для паломников и над ним – второй уровень памятника. Стены большого помещения плавно переходят в купол, восемь арок, которые поднимаются с пола, сливаются затем в единый рисунок.

В мавзолее есть основной и ложный входы, что характерно для сооружений подобного назначения в казахской степи. Одна из лестниц малой комнаты выходит на самый верх мавзолея, а вторая – в усыпальницу с куполом.

Ахмет ишан Оразайулы родился в 1861 году в том самом мес­течке Синиртек Сырдарьинской на тот момент области. Отец его Оразай ишан был образованным, глубоко мыслящим человеком, и в юности Ахмет был обучен грамоте, а затем продолжил обучение в Бухаре, где увлекся еще и врачеванием.

Вернувшись в родные края, лечил местное население, используя как полученные в Бухаре знания, так и рецепты народной медицины, которую он изучал постоянно. Также Ахмет ишан занимался просветительством, на собственные деньги открывал в округе мечети и школы.

В 1881–1883 годах дважды совершил хадж в Мекку.

В народе об Ахмете ишане до сих пор ходят легенды как о первом хирурге этих мест. Говорят, что он умел делать простейшие хирургические операции. Также был одним из тех, кто разъяснял народу необходимость вакцинации от чумы – серьезная вспышка этой болезни была в низовьях Сырдарьи в начале двадцатых годов прошлого века.

Ахмет ишан мечтал, чтобы его народ был образованным и обеспеченным, призывал людей вести оседлый образ жизни, заниматься земледелием. В местности, где жил, сам занялся устройством целой ­ирригационной системы с новыми каналами и водохранилищем. Один из этих каналов, сущест­вующий и сейчас, так и прозван в народе – канал ­Ахмета ишана.

Человек образованный и про­свещенный, Ахмет ишан поддерживал связь с лидерами партии «Алаш» Ахметом Байтурсыновым, Мыржакыпом Дулатовым, другими представителями казахской интеллигенции, оказывал финансовую помощь в выпуске газеты «Казах». На страницах этого издания выходили его статьи, посвященные преимуществу оседлой жизни, вопросам религии, положения местного населения.

Скончался он в 1926 году и был похоронен с почестями в ста мет­рах от родного аула.