Статьи
Жизнь прожил для народа
Наталья Денисова

Среди памятников архитектуры, охраняемых государством в Кызылординской области, выделяется мавзолей известного в народе просветителя и врачевателя Ахмета ишана.

Мавзолей находится в местнос­ти Синиртек в нижнем течении реки Сарысу, географически это территория аульного округа Сулутобе Шиелийского района. Памятник был воздвигнут известным в южных краях народным умельцем Акбереном Жаксыбердиулы.

Мавзолей Ахмета ишана построен из жженого кирпича, в нем два помещения. В большом находится непосредственно усыпальница, а маленькое предназначено для паломников и над ним – второй уровень памятника. Стены большого помещения плавно переходят в купол, восемь арок, которые поднимаются с пола, сливаются затем в единый рисунок.

В мавзолее есть основной и ложный входы, что характерно для сооружений подобного назначения в казахской степи. Одна из лестниц малой комнаты выходит на самый верх мавзолея, а вторая – в усыпальницу с куполом.

Ахмет ишан Оразайулы родился в 1861 году в том самом мес­течке Синиртек Сырдарьинской на тот момент области. Отец его Оразай ишан был образованным, глубоко мыслящим человеком, и в юности Ахмет был обучен грамоте, а затем продолжил обучение в Бухаре, где увлекся еще и врачеванием.

Вернувшись в родные края, лечил местное население, используя как полученные в Бухаре знания, так и рецепты народной медицины, которую он изучал постоянно. Также Ахмет ишан занимался просветительством, на собственные деньги открывал в округе мечети и школы.

В 1881–1883 годах дважды совершил хадж в Мекку.

В народе об Ахмете ишане до сих пор ходят легенды как о первом хирурге этих мест. Говорят, что он умел делать простейшие хирургические операции. Также был одним из тех, кто разъяснял народу необходимость вакцинации от чумы – серьезная вспышка этой болезни была в низовьях Сырдарьи в начале двадцатых годов прошлого века.

Ахмет ишан мечтал, чтобы его народ был образованным и обеспеченным, призывал людей вести оседлый образ жизни, заниматься земледелием. В местности, где жил, сам занялся устройством целой ­ирригационной системы с новыми каналами и водохранилищем. Один из этих каналов, сущест­вующий и сейчас, так и прозван в народе – канал ­Ахмета ишана.

Человек образованный и про­свещенный, Ахмет ишан поддерживал связь с лидерами партии «Алаш» Ахметом Байтурсыновым, Мыржакыпом Дулатовым, другими представителями казахской интеллигенции, оказывал финансовую помощь в выпуске газеты «Казах». На страницах этого издания выходили его статьи, посвященные преимуществу оседлой жизни, вопросам религии, положения местного населения.

Скончался он в 1926 году и был похоронен с почестями в ста мет­рах от родного аула.

Популярное

Все
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Дендрокарта есть, но ее... нет
Ухаживать бы, а не прикрывать
Рукописи не горят
Будущее – в архиве
Тариф на вас!
Согласие, диалог и терпимость – каркас казахстанского нациестроительства
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
«Посланники мира и единства»
Работая, вы любите жизнь
Ни работы, ни учебы
Жизнь прожил для народа
Проблемные вопросы взяли на заметку
Роспись по дому
Есть вопросы и предложения
Атмосфера праздника
Указ Президента Республики Казахстан
Виртуальных учеников и фальшивые занятия обнаружили прокуроры в ходе проверки реализации программы Artsport
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
На страже рубежей страны
"Хотел познакомиться": мужчина избил незнакомую девушку в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России

Читайте также

Статьи
Работая, вы любите жизнь
Статьи
Ни работы, ни учебы
Статьи
Мухтар Ауэзов: ұстаз от Алатау до Кавказа
Статьи
Тариф на вас!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]