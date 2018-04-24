Свежий выпуск
​Жизнь ребенка хрупкая
Евгения Ермакова, Костанайская область

В середине апреля текущего года в Сарыкольском районе 5-месячный малыш умер рядом с уснувшей пьяной матерью, которая кормила его грудью. Уголовное дело возбудили, но ребенка не вернуть. Это один из, к сожалению, многих случаев, когда дети в возрасте до 5 лет гибнут. Есть не менее печальные факты: малыш обварился кипятком, подавился печеньем, отравился. В общей сложности в прошлом году в Костанайской области врачи зафиксировали гибель 144 малышей. Большинству из них не исполнилось и года. В спорных случаях проводится не только внутренняя проверка, приходят и внешние контролеры.

– Из 30 случаев детской смерт­ности, подвергнутых анализу, в 5 смерть была предотвратимой, – говорит руководитель департамента охраны общественного здоровья Костанайской области Орал Бекмагамбетов. – Факты зафиксированы в центральных больницах Мендыкаринского, Денисовского, Джангельдинского, Федоровского районов и Лисаковской городской поликлинике. Во всех случаях не было должного наблюдения за ребенком, недооценена тяжесть состояния, осмотры проводили без консультации необходимых специалистов и без интерпретации анализов, не было настороженности при отсутствии прибавки в массе тела.

Как отмечают в ведомстве, это говорит об отсутствии необходимого контроля со стороны долж­ностных лиц медучреждений. Простыми словами, речь идет о халатности, ведь по итогам 2017 года число предотвратимых летальных случаев вырос­ло в 2 раза: с 6 – в 2016 году, до 12 случаев в 2017-м.

Но предотвратимые случаи лишь вершина айсберга, так как в прошлом году погибли 144 ребенка! При этом врачи констатируют факт: 70% рожениц нуждаются в строгом контроле беременности, потому что находятся в группе риска. И это немало, учитывая, что в прошлом году в Костанайской области родились 11,7 тыс. малышей.

– Причины младенческой смертности напрямую зависят от того, насколько здорова была женщина до того, как зачала ребенка, как протекала беременность, а также от характера родов, – говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Екатерина Слободенюк. – Анализируя разобранные случаи, выяснили, что в 87% имело место внутриутробное инфицирование микст-инфекцией (хламидиозы, кандидозы и прочее). 74% женщин имели в анамнезе 2 и более абортов, женщин с анемией различной степени – 48%, у 45% были выкидыши в разные сроки, у 45% – оперативное родоразрешение. У 35% рожениц есть вредные привычки (алкоголь, курение, наркотики), 15% имели в анамнезе инфекции, передаваемые половым путем, столько же живут в социально неблагополучных условиях. Причем у многих женщин присутствовало более 2 из перечисленных факторов.

Самое страшное, что сослаться на неблагополучные сельские условия жизни нельзя: больше половины детей погибли в городе. В частности, речь идет об Аркалыке, где умерли 18 детей. Там самый высокий показатель младенческой смертности: 25 погибших детей на тысячу живых. Причем не справляются с ситуацией ни в городской больнице, ни в местном роддоме. Немногим лучше ситуация в Тарановском и Аулиекольском районах: 9 и 7 случаев соответственно. В итоге главным врачам лечебных учреждений этого города и райо­нов объявлен строгий выговор.

Хотя не секрет, что часть рожениц могла приехать в больницу в последний момент или не слушать рекомендаций врача во время беременности, либо вообще не встать на учет. Ответственности с медработников это не снимает, но вот вины некоторым несостоявшимся родителям лишь добавляет.

При этом статистика неутешительно фиксирует снижение рож­даемости в регионе. В облас­ти родилось на 800 детей меньше, чем в 2016 году, – 11,7 тыс. человек. И такую тенденцию в регионе наблюдают на протяжении последних 5 лет. Плюс к этому в области серьезная нехватка врачей: акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, реаниматологов-анестезиологов. Всего – 85 человек – почти треть от общего числа дефицитных медицинских кадров.

Вновь звучат предложения усилить контроль за беременными и общим состоянием здоровья населения, регулярно проводить обходы по выявлению не вставших на учет беременных. Также говорят о необходимости проведения более широкого спектра обследований женщин в положении, особенно тех, кто находится в группе риска, а это практически две трети всех будущих мам. В больницах устанавливают новое оборудование, обучают специалистов, расширяют, пусть и ненамного, коечный фонд. Но все равно остаются мамочки, которые не встают на учет, есть врачи/медсестры, которые могут махнуть рукой на жалобу мамочки по поводу нездоровья малыша. Значит, надо еще бороться с безграмотностью, безалаберностью и безразличием и тех, и других. 

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