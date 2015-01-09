Жизнь с лицом «ангела» Свежий выпуск 648 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

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А проходил он в маленьком зале на крохотной сцене помещения, которое, как узнал позже, актеры театра, студенты факультета дизайна и культурно-досуговой работы (КДР) называют каморкой папы Карло. А своего руководителя, кстати, они за глаза в шутку называют КДР в квадрате.

– Это потому, что меня зовут Кубелекова Дана Рахатовна, – смеется старший преподаватель кафедры дизайна и КДР, которая является арт-менеджером театра. – Я работаю здесь четыре года, и в самом начале у нас не было никаких условий для работы со студентами, а потому все, чем мы сегодня располагаем, приходилось «пробивать», не давая покоя руководству университета. А сегодня режиссер нашего театра Игорь Матвеев вместе с ребятами хочет продемонстрировать свой драматический спектакль «Жизнь с лицом «ангела». Собственно, эту постановку мы «реанимировали», так как два года назад она уже с успехом демонстрировалась на профессиональных площадках Кокшетау, но в прошлом году состоялся первый выпуск наших студентов, а потому актерский состав полностью обновился, и сегодняшние исполнители из числа первокурсников хотят представить ее в своем новом «прочтении».

А она, по мнению Д. Кубелековой, поднимает злобо­дневные проблемы жизни сегодняшней молодежи от непонимания в семье между родителями и детьми, неумения слушать и слышать друг друга, порождающих негативные отношения в семьях, до наркомании, СПИДа и суицида, которые, увы, нередко становятся следствием всего этого.

– Выбор темы этой постановки очень актуален для нынешней молодежи, – убеждена Дана Рахатовна. – Сегодня среди подростков, учащихся школ, студентов колледжей вузов проводится большая воспитательная профилактическая работа в форме лекций, «круглых столов», тематических встреч и бесед, но эффективность их оставляет желать лучшего. Слов нет, они приносят немалую пользу, но можно много красиво и правильно говорить молодежи о том, что такое хорошо и что такое плохо, но при этом не достичь своей цели, не добиться желаемого эффекта. Мы же хотим не декларировать прописные истины, а языком театрального искусства с помощью самих юношей и девушек донести со сцены до молодежи ту боль и несчастья, которые несут с собой наркотики и алкоголь, распущенность и «легкий» образ жизни. Мы хотим своей постановкой помочь предотвратить те трагические последствия, которые грозят людям, по сути, только начинающим самостоятельную взрослую жизнь. Что же касается нашего театра, то могу с гордостью сказать, что он уже успел добиться значительных успехов. На ежегодно проходящей в Шымкенте межпредметной олимпиаде МОН РК в позапрошлом году мы заняли третье место, в прошлом – второе и вот теперь не без оснований претендуем на первое.

Спектакль повествует о повседневной жизни молодежи с ее семейными, житейскими и бытовыми проблемами, острыми конфликтными ситуациями, а заканчивается на оптимистичных, жизнеутверждающих нотах.

– Эта постановка, несомненно, очень актуальна и должна найти своего зрителя прежде всего в среде учащейся молодежи региона, – говорит заведующая отделом профилактики Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Зоя Хван. – На меня она произвела сильное впечатление и убедительной игрой юных актеров, и тем, что вскрывает целый пласт таких злободневных проблем сегодняшней молодежи, как увлечение спиртным, наркомания, СПИД и суицид. Мы же со своей стороны могли бы обеспечить им зрительскую аудиторию, к примеру, в лице учащихся агротехнического колледжа пригородного села Красный Яр, которые всегда с удовольствием участвуют в мероприятиях, проводимых нашим центром.

– Меня пригласили сюда не только для того, чтобы я ознакомилась с этой работой студенческого театра, но и по мере своих сил и возможностей способствовала ее демонстрации в домах культуры и учреждениях образования области, – говорит председатель ОФ «Sara» Сара Баймагамбетова. – И я убедилась в том, что этот спектакль должны посмотреть как можно больше акмолинских парней и девчат, а потому готова оказать содействие в организации выездных представлений актеров этого вуза. Ведь наш фонд всегда старается поддержать активную молодежь, все ее здоровые инициативы. А этому театру требуется организационно-методическая и спонсорская помощь в виде транспорта для перевозки актеров и атрибутов сцены.

Своим видением затронутых в постановке сегодняшних проблем молодежи поделился режиссер театра, автор сценария и постановщик этого спектакля И. Матвеев, который имеет солидный опыт работы в народном театре. Он, кстати, является и автором текстов песен «Билет в один конец» и «Я остаюсь!», которые звучат со сцены.

– Эта тема меня очень волнует, причем довольно давно, – говорит Игорь Степанович. – Первую его часть «Жизнь с лицом «ангела» я написал, когда еще работал в Кокшетауском колледже культуры им. Акана-серэ, а вторую – «Я остаюсь!» – значительно позже. Многие эпизоды и сцены этого спектакля взяты из жизни и прототипами для них стали реальные люди, живущие среди нас, которые имели несчастье попасть в очень сложные жизненные ситуации и по-разному преодолевают возникшие перед ними трудности. В этой постановке мы с ребятами поднимаем острые проблемы нашей жизни. Ведь, к примеру, Кокшетау сегодня занимает первое место по молодежному суициду в республике, и меня, как отца троих сыновей, старшему из которых 25 лет, а младшему всего восемь месяцев, такой страшный факт не может не волновать.

Думаю, что если наш спектакль дойдет до широкой молодежной зрительской аудитории, то он возымеет свой воспитательный эффект, и если хоть один из молодых людей в зале после его просмотра не возьмет в руки шприц с наркотиком, то мы будем считать, что справились со своей главной задачей и добились поставленной цели.