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Жизнь спортивная кипит
Наталья Денисова

Министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе визита в Кызылординскую область вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым посетил ряд культурных объектов, осмотрел работу спортивных комплексов.

Даурен Абаев посетил комп­лекс «Мұз айдыны» и встретился с тренирующимися в нем ребятами.

«В спортивно-оздоровительном комплексе предусмотрены каток, зал для волейбола и бас­кетбола, учебно-тренажерный зал для единоборств, хореографический класс для спортивных танцев. В настоящее время на объекте 615 человек занимаются по 7 видам спорта», – сообщили в акима­те Кызылординской области.

Далее аким области и министр побывали в спорткомплексе «Тарлан». Объект, открытый в 2016 году, может принять одновременно до 120 человек. В спорткомплексе имеются залы бокса, борьбы, тхэквондо, тяжелой атлетики, комнаты отдыха, медицинский кабинет, столовая и общежитие. Здесь работают 100 тренеров и тренируются более 350 человек.

«На сегодняшний день в стенах спорткомплекса подготовлено 20 мастеров спорта РК, 78 кандидатов в мастера спорта РК», – сообщили в областном акимате.

На площадке спорткомплекса Нурлыбек Налибаев и Даурен Абаев встретились с молодыми спортсменами и обсудили меры по повышению их спортивного потенциала.

Аким области сообщил, что в рамках Года детей в регионе при помощи спонсоров начато строительство 80 игровых площадок. Также он отметил, что в Кызылорде будет построен современный Дом школьников.

Министр отметил, что в целях современной модернизации нацио­нального спорта, в том числе конного спорта и конного туризма, был запущен новый проект «Ұлы дала жорығы», и призвал активнее в нем участвовать. Уточним: 1 200-километровый марафон-байга охватывает Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Туркестанскую области и область Улытау, начиная со столицы Казахстана. Победители марафона будут награждены денежными призами: за первое место – 30 млн тенге, второе – 20 млн тенге, третье – 15 млн тенге.

Далее министр посетил областной музей, где ознакомился с ценными экспонатами. В музее 11 выставочных залов, в которых представлена история региона с древнейших времен до наших дней, хранятся в музее более 62 тыс. экспонатов.

Также Даурен Абаев посетил областную универсальную научную библиотеку имени А. Тажибаева, где провел личный прием граждан и ответил на вопросы жителей.

Напомним, в Кызылординской области с прошлого года ведется строительство 11 спортивных объектов, в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию 4 новых объектов: в селе Урмаш Туктибаев Казалинского района, в селе Акжол Жанакорганского района, в поселке Шиели Шиелийского района и в селе Бесарык Сырдарьинского района.

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