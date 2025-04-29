Жизнь в движении: артисты балета празднуют Всемирный день танца

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Балет – это не только изящное и грациозное искусство, но и тяжёлый труд, требующий высокой физической подготовки, терпения и самоотдачи. В связи с профессиональным праздником корреспондент Kazpravda.kz  поинтересовалась у артистов театров «Астана Опера» и «Астана Балет» о значении танцев в современном обществе.

Балет как армия

29 апреля принято поздравлять хореографов, танцовщиков, балетмейстеров и других специалистов, причастных к хореографическом искусству. В честь знаменательной даты мастерам сцены предоставляется возможность получить заслуженное признание за вклад в развитие культуры, что позволяет общественности лучше понять всю прелесть хореографического искусства.

Причем, польза от занятий танцами очевидна. Они улучшают физическое состояние, помогают развивать выносливость и силу, способствуют похудению, улучшают гибкость и пластику, укрепляют кости, мышцы и суставы, благотворно влияют на психическое здоровье, развивают пространственную ориентацию, улучшают баланс и координацию тренируют память и  стимулируют работу мозга.  Кроме того, человек получает двойную дозу эндорфинов за счет музыки и движения.

Ведущий солист театра «Астана Опера» Олжас Тарланов говорит, что в балете важна армейская дисциплина. По его словам, профессия танцовщика ко многому обязывает и требует многих жертв.

«Изначально артист балета – физически тяжелая профессия. Во время обучения в хореографическом училище мы тренировали тело, придерживались строгой дисциплины, ведь только здоровый и выносливый человек может  выходить на сцену. Каждое выступление – большое событие, постоянно идет колоссальная нагрузка. Даже если у артиста балета в ближайшие дни нет спектаклей, чтобы не терять силы мы обязаны ежедневно посещать балетный класс. Это обязательная дисциплина как в армии способствует поддержанию физической формы. Нужно уделять внимание состоянию здоровья, следить за рационом питания, нельзя переутомляться, не рекомендуется долго находиться на холоде. Перед спектаклем нельзя ходить в баню, потому что мышцы расслабляются. Как оказалось, в этом деле мелочей нет. Нашу профессию можно сравнить по правилам с армейскими законами. Профессиональный артист балета всегда должен быть на страже», – считает спикер.

Собеседник добавил, что балетная труппа встречает праздник в теплой и уютной обстановке. Международный день танца объединяет всех людей, стирает языковые барьеры независимо от сферы деятельности.

«Танец – это выражение чувств и эмоций, каждый человек двигается под музыку от души. Важно, чтобы зрители приходили на качественные выступления, где артисты отдаются профессии на 100 процентов, передают большой спектр эмоций и красоту линий и форм. Для артистов балета сценическая жизнь быстро проходит, потому что возраст в какой-то момент дает о себе знать. В 40 лет не сможешь также ярко прыгать и выступать физически, как это было в молодые годы. Время быстро летит и нужно ценить время и использовать любой шанс. Не бывает маленьких ролей, нужно относиться с уважением к труду и отрабатывать на 100 процентов. Мы стремимся, чтобы от выступлений получали удовольствие как профессионалы, так и любители. Это общий праздник. Танец-приносит благо. В истории человечества не было такого, чтобы танец мог навредить, наоборот люди всегда получали от него позитивные эмоции», –  аргументировал Олжас Тарланов.       

Метод ассоциаций

Первая солистка театра «Астана Балет» недавно блистала в спектакле Ma Carmen. Собеседница рассказывает, что обычно подготовка к выступлениям у нее происходит на техническом и психологическом уровнях. В детстве она была артистичным ребенком, любила выступать в школе, училась в музыкальной школе игре на фортепиано. Мама талантливой девочки заметив такой интерес предложила поступить в профессиональную балетную школу. Сегодня балерина с теплотой вспоминает занятия под руководством Эдуарда Мальбекова, Майры Кадыровой, Натальи Гончаровой, Сайрагуль Нурсултановой, которые научили ее уважительному отношению к профессии.

«Международный день танца мы обычно не празднуем, а проводим его на работе. Артисты принимают поздравления и вспоминают какие-то особенные моменты из жизни. Танец – простой и честный способ выразить то, что словами выразить словами сложно и неуместно, и слишком прямолинейно, в том числе определенные чувства, эмоции и мысли. Надо иметь достаточно времени на подготовку, репетиции, чтобы быть    уверенной на сцене. Не менее важно углубиться в себя, сфокусировать внимание на будущем спектакле, погрузиться и изучить тему. В этом плане работает метод ассоциаций, то есть каких-то литературных, музыкальных, визуальных, живописных образов. Когда все это складывается в единую картину, возникает ощущение, которое помогает мне на сцене оставаться в характере героини», – уточнили балерина.

Также она добавила, что старается поддерживать физическую форму не только в балетном зале. Современному артисту необходимость заниматься чем-то дополнительно, в том числе плавание, йога и пилатес.

Начинающим артистам Дилара Шомаева посоветовала найти требовательного педагога, настроиться на серьезный труд и открыть свое сердце. Без этого невозможно ощутить счастье от творчества.

Как побороть волнение на сцене?

Солистка балета  театра «Астана Опера» Шугыла Адепхан планирует отметить Международный день танца  в репетиционном зале, работая над новой партией в балета Ролана Пети «Арлезианка». По ее мнению, лучший способ отпраздновать профессиональный праздник –  быть на сцене или в зале, где рождается искусство.

«Моя история с балетом началась в раннем детстве, когда мне было 5-6 лет.  Этому способствовали мои родители, они развивали мою гибкость. Поскольку я единственная дочка они хотели, чтобы я была близка к искусству. Хотя сами не имеют никакого отношения к творчеству. Моя семья увидела мое стремление и желание заниматься танцами. После посещения кружков поняла, что хочу попробовать профессионально заниматься балетом. В девять лет поступила в Алматинское хореографическое училище и поняла, что это мой путь. За это благодарна родителям и педагогом, которые привили мне любовь к хореографическому искусству, где нет никаких границ», –  говорит балерина.

Девушка утверждает, что танец для нее – не просто профессия, а способ выражать свои мысли, чувства и мечты. Это  удивительный язык, который понятен без слов, что и наполняет жизнь смыслом, дисциплиной и радостью.

«Подготовка к выступлениям начинается с ежедневных классов у станка, репетиций в зале, разбора образов, просмотра видеозаписей, сравнений. Эти факторы являются базой подготовки к выступлениям. Обычно перед выходом на сцену стараюсь концентрироваться на хорошем. Когда я уверена в своих силах выступление проходит на должном уровне. Конечно,  испытываю трепетное волнение, но оно испаряется  если получаешь удовольствие от нахождения на сцене. Такие моменты никогда не повторяются, ведь каждый спектакль уникален и в нем есть своя изюминка», – поясняет она.

Любимые партии

С коллегой согласна и другая солистка балета театра «Астана Опера» София Адильханова. На сцене ей интересно создавать образы лирических, но вместе с тем сильных героинь.

«К партии Медоры в спектакле «Корсар» отношусь по-другому, как-то по- особенному , так как это была моя первая ведущая партия в театре. Стараюсь всегда ее исполнять по-разному, чтобы каждый спектакль был все лучше, качественнее и красочнее. Все виды хореографии связаны, поэтому  можно выразить свои эмоции , чувства, через постановку донести для зрителя какие то бытовые проблемы , какие-то внутренние переживания» – отметила собеседница.

Как известно, современный танец тесно связан с классическим балетом.  

«С помощью выразительных средств можно открыть в себе другую свою сторону, которая очень поможет в классическом направлении. Современная хореография раскрепощает не только тело , но и разум , голову. Там нет никаких рамок. Все балерины разные, но мне ближе русская школа, чистое исполнение ,правильная постановка ног и рук, чувство стиля,  к ним я присматриваюсь больше всего. Меня вдохновляет больше не какой-то определенный человек, а само балетное искусство. Когда осознание приходит, что ты связана с ним хочется работать и быть лучшей на сцене. В нашем деле необходимо искать индивидуальный стиль и никого не копировать», – рассказала она.

Возвращение к истокам

Ведущий солист театра «Астана Балет» Сундет Султанов также вспомнил с чего начинался его творческий путь.

«С 9 лет я учился в Алматинском хореографическом училище где проучился 8 лет. Это и стало решающим моментом в выборе моей профессии. На самом деле танец-это жизнь. Это вид искусства, понимает каждый человек. Ты можешь не знать языка, но с помощью танца можно многое узнать о культуре другого народа. От танца получаю невероятное удовольствие, который кажется уже ничем другим не заменишь. Именно во время репетиции понимаешь, как это ярко, жизненно и прекрасно, в самом полном значении этого слово. В жизни танец дает мне шанс выплеснуть эмоции. И позволяет мне чувствовать себя там, где я и должен быть», –  заключил спикер.

Так Международный день танца играет важную роль в жизни артистов балета, предоставляя им возможность для признания, сотрудничества и самовыражения. Это день, когда искусство балета становится доступным для всех, и танцоры могут вдохновлять и поддерживать друг друга, продвигая культуру танца во всем мире.

#театр #Астана Балет #Астана Опера #международный день танца

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