Жизнь в газетных строках

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
Яркий политик, оратор, харизматичная личность – в ряду характеристик Гани Касымова на презентации, в которой приняли участие видные политические и общественные деятели, коллеги юбиляра, журналис­ты, – указанные качества звучали чаще других. Его богатая биография стала отражением целой эпохи – на стыке веков, которая в свою очередь легла в основу сборника журналистских трудов, отличающегося необычным красочным дизайном. Для обложки книги объемом 239 страниц была выбрана полоса газеты «Комсомольская правда» от 1 октября 1992 г., где под заголовком «Агенты влияния» расположены фотографии известных личностей, в том числе и Гани Касымова.
По словам героя публикаций, к своему юбилею он планировал выпустить книгу воспоминаний о своей работе в МИД РК, в таможне, о выборах Президента 1999 года и другие моменты. Однако в процессе обдумывания схемы и концепции будущей книги было сделано изменение в пользу журналистских материалов.
Первый том книги, включившей в себя документальную хронику независимости Казахстана в фотографиях и беседах, представлен в трех разделах: 1970–80-е годы, 1990-е, 1999 год. В него вошли интервью Г. Касымова, аналитические статьи казахстанских журналистов, рейтинги политиков, кандидатов в ходе президентской предвыборной кампании 1999 г. и много других исторических фактов. В книге приведены публикации с указанием авторов отечественных средств массовой информации.
– Здесь нет моих авторских работ, но мой взгляд и отношение к происходившим тогда историческим событиям, на драматизм ситуаций сложившихся обстоятельств были интерпретированы посредством интервью, репортажей и других журналистских материалов.
Как отмечает Г. Касымов, в книге раскрывается новейшая история с того времени, когда республики жили одной большой страной, до реализации взятого Казахстаном курса на независимость.
– В этой книге изложено только то, что я лично видел, в чем принимал непосредственное участие, что пропустил через себя, – отметил политик, добавив, что в работе сделана попытка осмысления и анализа пройденного этапа жизни.
По словам модератора презентации, президента ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Нурлана Еримбетова, книжная новинка имеет большую ценность в первую очередь для патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Кроме печатного издания, к юбилею известного деятеля был снят первый документальный фильм «Моя жизнь глазами близких и друзей», в котором, помимо воспоминаний членов семьи и друзей, повествуется о профессиональном пути Касымова – от учебы в МГИМО до работы в Сенате. Как прозвучало на презентации, книга и фильм создавались как единый документальный проект о Гани Касымове, не дублирующие, а дополняющие друг друга.

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