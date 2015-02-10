Жизнь взаймы Статьи 836 Сергей ОСАНОВ

На сегодня крупнейшие государства не только не сумели стабилизировать уровень долга или снизить долговую нагрузку, но и увеличили ее. В целом за период с начала кризиса совокупный объем долга на планете вырос на 57 трлн. долларов, увеличившись по соотношению к мировому ВВП на 17 процентных пунктов.



В новом отчете Глобального института McKinsey (McKinsey Global Institute, MGI), который специализируется на проведении исследований в области экономики и бизнеса, анализируется динамика показателей задолженности в отдельных отраслях 22 развитых и 25 развивающихся стран. В своем исследовании эксперты отмечают важнейшие факторы риска для финансовой стабильности в будущем.



Это увеличение государственного долга в ряде стран до такого уровня, что для его сокращения понадобятся принципиально новые механизмы. В отчете также указывается на продолжающийся рост задолженности населения и цен на жилье в Северной Европе и ряде государств Азии до новых максимумов. А одним из положительных моментов, полагают аналитики, можно считать снижение долговой нагрузки финансового сектора и сокращение масштабов теневой банковской системы в развитых странах, хотя небанковские кредиты по-прежнему играют важную роль, особенно для корпоративных клиентов.



Согласно этим выводам, для того чтобы благополучно существовать при текущем уровне долга и избежать будущих кризисов, мировому сообществу необходимо искать новые методы формирования и урегулирования задолженности, а также новые способы управления ею.



– Рост задолженности в мировой экономике через семь лет после начала финансового кризиса – явление весьма неблагоприятное. Оно замедляет восстановление, повышает риск новых кризисов и ограничивает возможность противостоять им, – отмечает партнер Глобального института McKinsey Сьюзан Лунд.



Как ни странно, добавляет далее эксперт, в ряде государств наблюдается быстрое увеличение долговой нагрузки в частном секторе. Так, в Северной Европе и ряде стран Азии продолжает стремительно расти задолженность населения.



Аналогичные опасения высказывает и директор Глобального института McKinsey Ричард Доббс.



– Следует помнить о том, что заемные средства по-прежнему остаются важным инструментом финансового обеспечения экономического роста, – говорит он. – Однако на протяжении столетий формирование чрезмерно высокой задолженности неоднократно приводило к возникновению финансовых кризисов. Кроме того, наличие долгов усиливает эффект волатильности в экономике. Чтобы не допустить повторения прошлого, нам необходимы новые инструменты и подходы, способные кардинальным образом повысить эффективность использования заемных средств и управления ими.



Возвращаясь к отчету Глобального института McKinsey, следует отметить, что согласно содержащимся в нем прогнозам в большинстве развитых стран государственный долг продолжит увеличиваться (исключение составят Греция, Ирландия и Германия). В шести странах с максимальными показателями задолженности для снижения долговой нагрузки потребуется обеспечить невероятно высокий рост реального ВВП либо сократить бюджетный дефицит.



Возможно, странам придется искать новые методы уменьшения государственного долга, такие как повышение производительности труда в государственном секторе, увеличение объемов продажи активов, оптимизация систем налогообложения и повышение эффективности программ по реструктуризации задолженности.



Задолженность населения в ряде стран достигает новых максимумов. Лишь в нескольких ведущих государствах, пострадавших от кризиса, – в США, Великобритании, Испании и Ирландии – долговая нагрузка населения снизилась. Во многих других отношение задолженности к доходу среди домохозяйств продолжает увеличиваться в условиях распространения ипотечных кредитов и роста цен на жилье, в ряде случаев превышая максимальные значения, наблюдавшиеся до 2008 года.



К числу таких стран относятся, казалось бы, вполне благополучные государства, такие как Нидерланды, Дания, Швеция, Канада, Австралия, а также Южная Корея, Малайзия и Таиланд. Одна из задач, стоящих перед ними, – избежать связанного с недвижимостью долгового кризиса, подобного тому, который имел место семь лет назад.



Для эффективного управления значительной задолженностью граждан необходимо обеспечивать более гибкие условия ипотечных договоров, вводить более четкие правила банкротства физических лиц, а также ужесточать стандарты кредитования и макропруденциальную политику, или, говоря другими словами, применить комплекс превентивных мер, направленных на минимизацию риска системного финансового кризиса.



Однако ситуация в мире, похоже, развивается совсем по другому сценарию. По мнению президента китайского рейтингового агентства Dagong Гуань Цзяньчжуна, мир идет к финансовому кризису, который даже хуже того, что разразился в 2008 году.



– Считаю, что в течение нескольких ближайших лет нам опять придется столкнуться с новым мировым финансовым кризисом, – заявил эксперт в интервью ТАСС. – Сложно прогнозировать точное время, но все признаки налицо.



Источником нового кризиса, считает он, может стать сбой в модели роста, основанной на потреблении в кредит, что по-прежнему остается распространенным явлением в развитых странах, включая США и ЕС. В данном случае развитие экономики происходит только при наличии потребительского спроса. Основной же потенциал такого потребления основывается на заимствованиях. В этом и состоит риск, поскольку масштаб кредитования уже превысил потенциал к производству благ, в результате возник "пузырь".



– Кризис был перенесен на весь мир – путем политики количественного смягчения и включения печатного станка. За это пришлось платить всем странам, – заключил Гуань Цзяньчжун.



…Но не хотелось бы ставить точку на минорной ноте. Свет в конце тоннеля, в котором нынче оказалась мировая финансовая система, возможно, все же забрезжит. Как отмечается в упомянутом отчете Глобального института McKinsey, масштабы теневого банковского сектора сократились, однако небанковское кредитование играет все более важную роль.



Хорошая новость заключается в том, что в развитых странах наиболее рискованные формы теневых банковских операций, включая кредитные дефолтные свопы, механизмы внебалансовой секьюритизации и сложные финансовые инструменты на основе субстандартной ипотеки утрачивают популярность. Кроме того, банки снизили долговую нагрузку и увеличили объемы привлечения капитала, тем самым способствуя укреплению финансовой стабильности.



Однако поскольку возможности банковского кредитования сейчас ограничены, возрастает значимость других, небанковских, источников получения заемных средств, включая корпоративные облигации и займы у небанковских финансовых посредников. В развитых странах именно эти источники обеспечивают практически весь рост объемов кредитования нефинансовых организаций, начиная с 2008 года.



Кроме того, повышается активность новых игроков, таких как фонды прямого кредитования, находящиеся под руководством управляющих альтернативными активами и страховщиков, а также операторы онлайн-услуг равноправного кредитования. В настоящее время риски источников небанковского кредитования гораздо ниже, чем в теневой банковской системе до кризиса, однако необходимо тщательно следить за тем, как эти источники развиваются и растут, говорится в отчете.



Также, считают эксперты, необходимо искать новые методы формирования и урегулирования задолженности, как и новые способы управления ею. С учетом того, что в настоящее время снижение долговой нагрузки происходит редко, необходимо находить альтернативные методы управления долгами и контроля за их состоянием. В частности, речь идет о следующих мерах: изменение условий ипотечных договоров с целью обеспечить разделение рисков и предотвратить неисполнение долговых обязательств; ужесточение макропруденциальной политики с учетом общего уровня долговой нагрузки в стране и необходимости оптимизировать кредитный цикл; более эффективная реструктуризация задолженности в частном секторе; расширение номенклатуры инструментов для урегулирования государственного долга; пересмотр налоговых стимулов, поощряющих использование заемных средств; формирование сбалансированного комплекса инструментов банковского и небанковского кредитования, включая корпоративные облигации и простую секьюритизацию; стимулирование нормального развития финансовых рынков в развивающихся странах.

