​Жизнь за две

В Атырауской области утонул молодой человек, пытаясь спасти других. Как выяснилось, 27-летний парень хотел помочь сестрам своей жены, которые начали тонуть на реке Жем в городе Кульсары Жылыойского района. Не раздумывая, он бросился им на помощь, хотя сам, свидетельствуют в ДЧС облас­ти, плавать не мог. В итоге жизнь двум своим родственницам он спас, но сам выбраться из воды уже не сумел.

К слову, двумя днями ранее в пригороде Атырау на «диком» пляже утонул также 30-летний парень. – Это был очередной трагический случай, когда человек, не слушая предостережения спасателей, купался в неустановленном мес­те. Таких случаев, к сожалению, много. Мы призываем население быть осторожными на воде и не допускать безответственного отношения, – давал тогда комментарий официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.