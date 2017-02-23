​Жизнь заставила

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск
фото автора

На горно-металлургических предприятиях Восточного Казахстана молодые инженеры всегда начинали карьеру с низовых рабочих специальностей. Вчерашних студентов помогали «обкатывать» на производстве наставники. Сегодня, как пояснили в региональной Палате предпринимателей, эта форма уходит в прошлое – опытные ­кадры не заинтересованы делиться знаниями и готовить себе конкурентов. ТОО «Казцинк», где используют труд более 300 профессий, нашло решение проблемы грамотных квалифицированных кадров.

– У нас собственный современный учебный центр с филиальной сетью, – дал комментарий исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Мы перешли на полное обучение по электронным учебникам, которые сами и создаем. Ушли от скучной подачи материала словами и используем много фото, видео- и компьютерной графики. Молодежь сейчас лучше воспринимает информацию визуально, и нам нужно быть в тренде.

В Зыряновске «Казцинк» создал учебный полигон с 3D-симулятором подземной самоходной техники. Аппаратура полностью имитирует движения операторов машин, анализирует допущенные ошибки, подсказывает верные решения. Здесь же в качестве полигона оборудован рудник с современными коммуникациями и техникой. Как отметили в компании, одно дело услышать о машинах на лекции и совсем другое ­– воочию увидеть самосвал сорокапятитонник Caterpillar.

Есть у «Казцинка» свой корпоративный университет, в котором более 10­кафедр по основным видам производства. Как пояснил исполнительный директор, весь инженерно-технический персонал компании постоянно учится у лучших ученых и практиков республики и зарубежья.

– Не от хорошей жизни мы занялись техобразованием, – признался руководитель. – Одно время многие вузы, даже профильные, стали выпускать кого угодно, только не инженеров, или выпускали со знаниями на уровне прошлого века. Сегодня мы идем дальше – обучаем сотрудников английскому языку, ведь без него сейчас никуда. Регулярно отправляем наших работников на зарубежные стажировки.

В последние годы ситуация понемногу выправляется. К примеру, совместно с Восточно-Казахстанским государственным тех­университетом открыты кафед­ры по горным профессиям, обогатительному производству и металлургии. У этих студентов более углубленная теория и реальная производственная практика на промышленных комплексах компании. Они полностью, что называется, вгрызаются в производство, несколько месяцев работы – и они мастера.

