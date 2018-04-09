Жизнь заставит Евросоюз сотрудничать с ЕАЭС – Лавров

Экономика
Фото : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сама жизнь заставит Европейский союз сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, в Брюсселе появились здравомыслящие люди, настроенные на кооперацию, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Ria.ru.

Министр напомнил, что еще в 2015 году ЕАЭС предложил ЕС начать устанавливать контакты, но тот "по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам" отказался от сотрудничества.

"Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии", – заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

При этом глава внешнеполитического ведомства России отметил, что оптимистично смотрит на перспективы сотрудничества ЕАЭС и ЕС.

"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу... Сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отказаться от "порочной логики "или-или".

"Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией", – заявил Лавров.

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