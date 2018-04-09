Жизнь заставит Евросоюз сотрудничать с ЕАЭС – Лавров

Сама жизнь заставит Европейский союз сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, в Брюсселе появились здравомыслящие люди, настроенные на кооперацию, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Ria.ru.
Министр напомнил, что еще в 2015 году ЕАЭС предложил ЕС начать устанавливать контакты, но тот "по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам" отказался от сотрудничества.
"Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии", – заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.
При этом глава внешнеполитического ведомства России отметил, что оптимистично смотрит на перспективы сотрудничества ЕАЭС и ЕС.
"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу... Сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом", – сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отказаться от "порочной логики "или-или".
"Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией", – заявил Лавров.
Министр напомнил, что еще в 2015 году ЕАЭС предложил ЕС начать устанавливать контакты, но тот "по абсолютно идеологизированным, политизированным причинам" отказался от сотрудничества.
"Эта предвзятость, предубежденность сохраняется в известной степени до сих пор. Однако в Брюсселе появились здравомыслящие люди. И уже Европейская экономическая комиссия, Европейская внешнеполитическая служба на уровне своих экспертов проводили контакты с экспертами Евразийской экономической комиссии", – заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.
При этом глава внешнеполитического ведомства России отметил, что оптимистично смотрит на перспективы сотрудничества ЕАЭС и ЕС.
"Я достаточно оптимистично смотрю на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу... Сама жизнь будет заставлять наших европейских партнеров работать с Евразийским экономическим союзом", – сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отказаться от "порочной логики "или-или".
"Нельзя ставить страны, которые находятся на постсоветском пространстве, перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией", – заявил Лавров.