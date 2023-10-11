Жизнь заставляет менять подходы

Для Аккольского района основой экономики выступает сельское хозяйство. Эта же отрасль призвана стать одним из важнейших драйверов развития республики.

Сейчас уже никто не возьмется оспаривать тот факт, что меры поддержки государством аграрного сектора, фермеров год от года становятся все более эффективными. В перечне инструментов – выплата различных видов субсидий, льготное кредитование, лизинг техники и другое.

Глава государства обозначил актуальные задачи, которые необходимо решить в аграрной сфере в ближайшие годы. Не буду их все перечислять, скажу только о важнейших. Так, предстоит добиться реального прорыва в АПК и раскрыть колоссальный потенциал сельскохозяйственной отрасли. Стратегической целью при этом выступает трансформация страны в ведущий аграрный центр евразийского континента. В течение трех лет необходимо довести долю переработанной продукции в отрасли до 70%.

Необходимо признать, что движение вперед в сельском хозяйстве невозможно без обновления техники. В этой сфере предстоит проделать очень большую работу для улучшения технического оснащения фермерских хозяйств.

К сожалению, на наших полях еще можно увидеть тракторы и комбайны советской поры. Понятно, что они предельно изношены, и хозяйствам давно бы нужно было обновить технический парк. Фермеры хорошо понимают это и сами.

В Аккольском районе в минувшем году отмечался значительный приток новой сельхозтехники. В общей сложности фермерские хозяйства и ТОО смогли произвести обновление машинного парка почти на миллиард тенге. Такой результат объяс­няется тем, что до этого

из-за пандемии были закрыты многие границы, и уже оплаченная техника не могла быть доставлена покупателям. Когда границы открылись, накопившая­ся ее масса пришла в движение.

Однако надо признать, что геополитическая ситуация у наших соседей и возникающие в связи с этим сложности заставляют местных аграриев выбирать не импортные сельхозмашины, а произведенные на отечественных заводах. Эти агрегаты проще в обслуживании, можно легко, не теряя времени (которое особенно дорого во время страды), найти вышедшую из строя деталь или дождаться прибытия ремонтной бригады. В общем, жизнь все расставляет по своим местам, подталкивая к выбору того, что более практично, а значит, выгодно.

Для аккольских аграриев отечественная техника привлекательна еще и тем, что в районе функционирует Комсомольский ремонтный завод, ведущий свою биографию еще с советской поры. Несмотря на возраст и сравнительно небольшие мощности, предприятие располагает полным циклом производства в виде литейного, токарного, сборочного и ремонтного цехов. Здесь изготавливают такую востребованную для хозяйств, работающих на земле, продукцию, как сошники, отвальные плуги, сеялки, мелкие и крупные запчасти.

В сфере земледелия района наметились и другие тенденции. С удовлетворением можно отметить, что в унисон поручению Президента страны о диверсификации растениеводства фермерские хозяйства начали осваивать новые агрокультуры. Так, в этом году два фермерских хозяйства – «Домбыралы» и «Кенебай» – объединили свои усилия, чтобы выращивать не только традиционные зерновые, но и такой вид овощей, как морковь. Речь идет об очень крутой перемене в налаженном и привычном производственном процессе данных субъектов.

Перед энтузиастами нового направления АПК района стояла комплексная задача. Во-первых, необходимо было обеспечить поле в 20 га стабильным поливом. Для этого здесь пробурили четыре скважины. Далее потребовался резервуар-накопитель, его вырыли рядом со скважинами.

Довести оттуда воду до морковных плантаций невозможно без труб и насосной станции. Все это было приобретено фермерами. Как и дождевальные установки, которые появились на овощном поле. Таким образом, на целинной земле, которая во все времена оставалась богарой, то есть не поливалась искусственно, появился орошаемый зеленый оазис.

Но и это еще не все. Чтобы сохранить урожай в зимний период, было восстановлено заброшенное овощехранилище. В его обновленных помещениях установили холодильное оборудование. Поэтому первый урожай моркови, выращенный на бывших зерновых полях, есть где хранить.

Что касается прогнозной рентабельности, то, как утверждают в «Домбыралы» и «Кенебае», если обратиться к арифметике, экономическая отдача от 20 га с морковью должна превысить аналогичный показатель от 1 200 га с зерновыми. Поэтому изменение структуры аграрной отрасли, ее диверсификация, о которой говорил в своем нынешнем Послании Президент страны Касым-Жомарт­ Токаев, неизбежна, и этот процесс уже идет.

Намеченные реформы в сельском хозяйстве призваны поднять отрасль на новый качест­венный уровень, а значит, преобразить наши села. Это, в свою очередь, благотворно скажется на положении дел во всех сферах жизни страны.