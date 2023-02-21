Жизненно необходимо

Соревнования на знание основ безопасности прошли в рамках Всемирного дня гражданской обороны. Как отметили в Департаменте по чрезвычайным ситуа­циям Восточно-Казахстанской области, обстановка на планете далека от идеальной: сохраняется геополитическая напряженность, происходят крупные природные катастрофы. В таких условиях школьникам необходимо знать как пользоваться защитными средствами: правильно надеть противогаз, изготовить ватно-марлевую повязку.

– Дети школьного возраста не особо беспокоятся о себе, так как о них заботятся родители, – отметила руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Но взрослые не всегда могут быть рядом. Важно, чтобы школьники владели навыками безопасности и самозащиты. Это жизненная необходимость. И взрослым так спокойнее.

В ходе соревнований командам были предложены условные обстоятельства, в соответствии с которыми ребята принимали решения. Как отметили в департаменте, подростки показали быструю реакцию, и практически все уложились в нормативы гражданской обороны.