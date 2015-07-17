Свежий выпуск Жизненный путь Лидера Юлия МАГЕР

О казахстанском Лидере написано множество книг как зарубежными, так и казахстанскими авторами, и каждая из них представляет собой особый взгляд на личность ­Нурсултана Назарбаева, его роль в истории Казахстана и его значимость как политического деятеля мирового уровня. Новая работа «Нурсултан Назарбаев: Человек у власти» написана профессиональными историками, которые поставили перед собой цель максимально полно, объективно и достоверно показать жизненный и трудовой путь Первого Президента, талантливого человека, который смог подняться на политический Олимп страны и достойно представлять ее на мировой арене.

Б. Аяган и А. Ауанасова работу над книгой продолжали в течение трех лет. За это время они переработали огромное количество информации на казахском, русском и английском языках, почерпнутой из официальных архивов, периодических изданий, воспоминаний соратников Главы государства… В книге идет речь о детских и юношеских годах Нурсултана Назарбаева, о времени его учебы на Украине и работы в Темиртау.

Деятельность Нурсултана Назарбаева как политика раскрывается в книге сквозь призму важнейших исторических событий, происходящих в Казахстане и мире. Главный акцент сделан на периоде распада Советского Союза и формирования нового суверенного государства. Внимание уделено и современному этапу развития страны.

Как подчеркнула в ходе презентации А. Ауанасова, книга будет полезна и интересна для всех, кто хочет узнать, как Казахстан сумел за столь короткий период добиться столь внушительных успехов.

– Мы хотели проанализировать роль Первого Президента в становлении независимой республики, дать оценку проводимым им реформам. ­Нурсултан Абишевич сумел найти именно ту дорогу, ту модель, которая позволила Казахстану без кровопролитий, без тяжелейших последствий вывести страну из глубочайшего кризиса. Елбасы стал не просто основателем суверенной республики, но и смог сделать ее сильным, полноправным членом международного сообщества, – отметил в свою очередь Б. Аяган.

В презентации принимали участие депутаты Парламента РК, представители дипломатического корпуса, видные общественные и государственные деятели, ученые. Многие из гостей сами некогда были свидетелями и участниками событий, описанных в книге. Поэтому, рассказывая о своих впечатлениях после знакомства с трудом Б. Аягана и А. Ауанасовой, они отмечали, что чтение стало для них настоящим экскурсом в историю, заставило вспомнить многие яркие моменты из трудовой биографии Главы государства, вновь осознать его мудрость и дальновидность.

– Обозревая жизненный путь Нурсултана Назарбаева,­ приходишь к заключению, что он уже с юношеских лет был истинным Лидером, – отметил Тулеутай Сулейменов, первый министр иностранных дел независимой Республики Казахстан.

Среди тех, кто уже прочитал книгу и в ходе презентации дал оценку новому труду историков, были исполнительный директор ГУ «Библиотека Первого Президента Респуб­лики Казахстан – Лидера нации» Бейсембай Жумабеков, заслуженный юрист РК, профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова, президент АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Сауытбек Абдрахманов, депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов, посол Словацкой Рес­публики в Казахстане и Кыргызстане Петер Юза.

Выступающие отмечали, что книга написана доступным языком и содержит массу интересных сведений, особую ценность имеют сопровождающие текст выдержки из различных документов.



