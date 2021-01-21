ЖК плюс ипподром в подарок?

О том, что в недрах акимата давно зреет такой проект, шымкентцы узнали еще в начале минувшей осени. Весьма неожиданно для городских властей люди выступили против решения о переносе ипподрома на окраину разросшегося города – в мик­рорайон «Бозарык-3». Идею же строительства элитного жилого комплекса на освободившемся месте и вовсе восприняли в штыки, потребовав вынести вопрос на всеобщее обсуждение.

Людей возмутил тот факт, что власти решили пустить под снос ипподром, три десятилетия тому назад построенный по инициативе Асанбая Аскарова, к которому шымкентцы в массе своей испытывают большое уважение.

Созданный им комплекс, включающий детскую железную дорогу, дендропарк, ­зоопарк, ипподром и рукотворное озеро Тулпар, горожанам полюбился. Поэтому стремление втиснуть сюда несколько десятков многоэтажных домов бизнес-класса вызвало волну недовольства и критику властей. Стройку к тому же замыслили в рекреационной зоне – популярном месте отдыха жителей и гостей мегаполиса.

О предстоящих переменах горожане узнали не от местных чиновников, а от журналистов, освещавших приезд в начале сентября прошлого года в Шымкент заместителя Премьер-министра Романа Скляра. Именно ему показал свою концепцию будущий застройщик. Во время презентации прозвучали слова акима города Мурата Айтенова о том, что «торг был жестким», ставшие, к слову, мемом в Интернете.

Самые активные горожане инициировали онлайн-петицию, адресованную Главе государства, Премьер-министру, депутатам Сената и Мажилиса Парламента, акиму Шымкента. Обращение подписали многие, потребовав остановить строительство и дать правовую оценку намерению передать земли в самом центре города частной компании без проведения конкурса, наличия плана детальной планировки и внесения соответствующих изменений в Генеральный план застройки города.

После этого наступило довольно долгое затишье, растянув­шееся почти на полгода. Горожане даже было решили, что их голос услышан и власти оставят ипподром в покое, а если и перенесут, то уж точно никакого жилищного комплекса вместо него строить не станут.

И вот на минувшей неделе город наполнился слухами о том, что в ближайшее время строительство ипподрома таки начнется. Официального подтверждения или опровержения этой информации добиться не удалось. Зато пресс-служба пригласила в минувшие выходные в… кафе, анонсировав встречу с заместителем акима города, курирующим вопросы строительства.

Несколько накрытых столов заняли журналисты, блогеры и именитые горожане, которых сейчас принято позиционировать лидерами общественного мнения. Публика достаточно разношерстная. Что объединяет всех этих людей, оставалось непонятно до тех пор, пока в зале не включили большой экран, предложив собравшимся несколько презентаций.

Роялем в кустах оказались специалисты компании-застройщика, которая, собственно, и предлагает осуществить перенос ипподрома за пределы города, получив взамен земли, на которых он сейчас расположен.

Первым делом присутствую­щим показали и рассказали, в каком неприглядном виде находится сегодня ипподром. Кадры откровенной разрухи сменились красивыми картинками нового сооружения, предполагающего беговой круг на 2 000 м, специальные дорожки для тренировок, трибуны для зрителей, круглогодичный манеж и так далее.

Затем собравшимся предложили перенестись на 6 лет вперед и увидеть, как изменится мес­то ипподрома к тому времени: элитные дома, велопешеходная аллея, фонтан, школа на 1 200 учащихся, городская поликлиника, реа­билитационный центр для детей... И вся эта красота – взамен какого-то разваливающегося ипподрома!

– Все у нас устарело, ипподром сейчас в том виде, какой он есть, не подходит для международных соревнований, – с готовностью подтвердил директор ипподрома Гани Ахметбаев, тоже оказавшийся среди приглашенных. – Беговые дорожки устарели, не соответствуют международным требованиям. Нас последние 2 года хотели перевести и новый ипподром построить, деньги не выделялись. Они предназначались только для спортсменов, поездок на соревнования.

Для непосвященных замечу, что Гани Ахметбаев 13 лет работает директором ипподрома, при этом был депутатом Шымкентского городского маслихата. По его словам получается, что за все эти годы он так и не смог решить вопрос финансирования на текущее содержание объекта? Получается, что те самые фотографии, которые продемонстрировали специалисты компании-застройщика, являются ничем иным, как оценкой его многолетнего труда, или нет?

– Вы спросили, почему до такого состояния довели ипподром? Скажу одно: когда нет инвестиций, понятная вещь, можно докатиться до невозможности, – поспешил на выручку Гани Ахметбаеву замес­титель акима города Маулен Айтманбетов. – Четыре года не могли найти средств. Нашелся инвес­тор, который согласился построить бесплатно, почему бы за это не держаться? Плюс еще 4,8 миллиарда тенге отдают денег безвозвратно, бесплатно предлагая построить Арбат между двумя ЖК.

Между тем специалисты заст­ройщика продолжали рассказывать, как они хотят 3 местных «якоря» – зоопарк, дендропарк и этнопарк «Казына» – соединить аллеей, как благоустроят существующее озеро, дав «новый стиль жизни для утренних и вечерних пробежек и прогулок». В общем, ни у кого не должно было остаться даже сомнения в том, что беговые дорожки и конюшни, в которых пока еще стоят лошади, просто обязаны трансформироваться в элитное жилье.

– Переживания насчет санитарного состояния территории не оправданы, – поддержала спикера ветеран труда Сайляу­куль Барахова. – Там ведь все-таки не ферма. Там постоянно животных не держали. Сколько я себя помню в должности секретаря горкома партии, зампреда облисполкома, замакима облас­ти, я курировала эти вопросы, никогда там вопроса по антисанитарии не возникало, не было никаких ветеринарных проблем. Да и практически рядом вип-городок, если бы там загрязнение было, вряд ли они смогли бы там жить, потому что роза ветров идет со стороны территории бывшего свинцового завода. Там раньше всегда стоял смог, куда ни глянь, самое туманное место, мягко говоря. Если там отводится площадка для жилья, то нужен ветерок какой-то, чтобы она проветривалась. Вы должны все это учесть. Условия достаточно выгодные. Кроме того, там формируется большой комплекс. Для населения очень даже удобно. В целом я согласна с таким проектом. Держать территорию потому только, что там ипподром, не надо. Давайте более разумно подходить.

За более разумное решение выс­тупают и городские активисты, позиция которых кардинально отличается от позиции властей. Так, представители общественности не видят очевидной связи между переносом ипподрома и необходимостью строительства на этом месте ЖК. И предлагают городскому руководству расширить зеленую зону, соединив дендропарк и этнопарк «Казына». Если учесть, что речь идет о земельном участке пло­щадью в 30 гектаров, то получится прекрасный парк.

– Хорошо, а кто тогда будет строить? – парирует Маулен Айт­манбетов. – Это, считайте, мы сейчас получили бесплатное государственно-частное парт­нерство.

– Вы считаете, торг уместен в данной ситуации, когда стоит воп­рос об экологии города, о потоке свежего воздуха, движение которому перекроют высотки ЖК?

– Еще как уместен.

– Конечно, уместен, – включается в дискуссию экс-мажилисмен Шалатай Мырзахметов. – Мы же там живем рядом в элитном городке. Это вы не живете там! Зачем шум поднимать, зачем вам это?

– А потом, если к вам приедут гости, где вы покажете такие современные дома? – еще один аргумент Маулена Айтманбетова в пользу строительства ЖК. – Почему бы не приветствовать это? Поэтому давайте позитивно подходить к тому, что это нужно, это будущее наше.

При этом о том, что на карте города есть земли с уже утверж­денным планом детальной планировки, предполагающие жилищное строительство, компания-застройщик и слышать не хочет.

– Мы – коммерческая компания, и наша цель – получить прибыль от проделанной работы, – без обиняков заявил представитель компании. – Мы тоже должны на что-то жить. Когда изучали эту территорию и в целом город, решили комплексно подойти к освоению территории, и когда изучили, то поняли, что здесь район очень удобный, имеется большой скрытый потенциал. Здесь будет центр нового Шымкента. Он придаст большой импульс развитию именно этого района, а после – импульс для развития получит «Шымкент-сити». Поэтому мы верим в этот проект.

Строительство двух ЖК, в которых в общей сложности планируется более 6 тыс. квартир, предполагается осуществить в течение 6 лет. Стройка развернется впритык с зоопарком, озером и парком. Это самые посещаемые места. Где же все эти годы люди будут отдыхать и проводить выходные? Рядом со строительной площадкой, слушая рокот строительной техники и глотая пыль?

И потом, буквально через дорогу от ипподрома местная строи­тельная компания начинает строительство ЖК. Выдержат ли дополнительную нагрузку коммунальные сети и дороги, на сколько она увеличится? Что сделано, чтобы осуществить проект без последствий для города и горожан? Сколько потребуется бюджетных вложений, дабы не было перебоев с подачей газа, электричества, а дороги справились с возросшим потоком транспорта? Эти и другие воп­росы, адресованные акимату, так и повисли в воздухе.

– Подождите, это только концепция, проект должен пройти экспертизу, тогда и будут просчитаны протяженность и стоимость всего, – пояснил Маулен Айтманбетов. – Я по дорогам не могу сказать, это не мой вопрос. Транспортного коллапса не предвидится. Новый генплан разрабатывается, и все эти вопросы будут в нем учтены…

А вот ответ на вопрос о том, будут ли проведены общественные слушания и когда, из уст замес­тителя акима города все-таки прозвучал.

– Предусмотрены два варианта проведения общественных слушаний по законодательству, – отметил Маулен Айтманбетов. – Один из них – открытое собрание. Но с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации это сегодня сделать сложно. Проведем методом опроса. Не менее десяти блогеров должны будут об этом рассказать, подчеркну: не менее. Полагаю, их будет даже больше, и на каждый заданный вопрос гарантированно последует исчерпывающий ответ.