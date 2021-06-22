ЖК загорелся в Нур-Султане

В Нур-Султане в одном из жилых комплексов загорелся баклон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента ЧС.
"22 июня в 14.36ч пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали на поступившее сообщение о том, что горит балкон по адресу пр. Кошкарбаева, 26. По прибытию уже через 6 минут установлено, что на уровне 16-го этажа двадцатиэтажного жилого дома горит балкон на площади 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы департамента, жертв и пострадавших нет. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 15.03. В ликвидации пожара было задействовано 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС г.Нур-Султан. Причина пожара устанавливается.